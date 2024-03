¿Quién es Jason Palmer, demócrata que derrotó a Biden en las primarias?

Jason Palmer es un capitalista de riesgo de Maryland que se prevé que derrotó al presidente Joe Biden en las primarias demócratas en Samoa Americana el 5 de marzo.

Palmer, de Baltimore, Maryland, se describe a sí mismo en LinkedIn como “candidato presidencial, emprendedor, inversionista de impacto, filántropo”. Aunque no se espera que la victoria en las primarias cambie mucho la aguja en lo que respecta a la nominación demócrata, sí le valió a Palmer una explosión de atención de los medios porque, como informó CNN, es la “primera derrota de Biden hasta ahora en las primarias presidenciales demócratas”. ”Y llegó de la mano de un hombre que pocos conocían antes del martes.

Según PR Newswire, Palmer se unió a la carrera presidencial en noviembre.

“Palmer está dando un paso adelante debido a una profunda convicción de que Estados Unidos no avanzará buscando refugio en el pasado. Su campaña está comprometida a pasar la antorcha de la democracia a una nueva generación”, dice el comunicado de prensa del anuncio.

Palmer se postula en parte sobre una plataforma de transformación de la educación. “Numerosas encuestas muestran que dos tercios de los votantes quieren una alternativa a los dos principales candidatos presidenciales”, dijo a Inside Higher Ed. “Más del 90 por ciento de los estadounidenses más jóvenes quieren una alternativa. El público estadounidense quiere a alguien más joven, preferiblemente alguien que haya construido una carrera exitosa en los negocios, pero que también entienda cómo transformar nuestro sistema educativo, donde esos jóvenes pasan de 15 a 20 años de sus vidas”.

Esto es lo que necesita saber:

1. Jason Palmer escribió que es hora de tener un presidente “que sea un defensor de Samoa Americana”, pero solo apareció allí virtualmente

Palmer, de 52 años, declaró la victoria en las primarias de Samoa Americana el 5 de marzo contra Biden.

“Es un honor anunciar mi victoria en las primarias presidenciales de Samoa Americana. Gracias a la increíble comunidad por su apoyo. Esta victoria es un testimonio del poder de nuestras voces. Juntos podemos reconstruir el sueño americano y dar forma a un futuro mejor para todos #VoteJasonPalmer”, escribió.

El 4 de marzo, escribió: “Hace mucho que Washington D.C. necesita un presidente que defienda a Samoa Americana. El Meet & Greet en Malaeimi fue una manera perfecta de aprender más sobre lo que más necesitan los lugareños. Como candidato demócrata en la boleta electoral, estoy aquí para luchar”.

Según CNN, Palmer “tenía tres miembros del personal de campaña a tiempo completo sobre el terreno” en Samoa Americana, pero sólo apareció allí de forma virtual.

2. Jason Palmer dijo que su campaña tenía 9 empleados en noviembre de 2023

Según un artículo de noviembre de 2023 en Ed Week Market Brief, Palmer prestó su campaña “en el rango de unos pocos cientos de miles de dólares”.

El artículo decía que quiere recaudar el resto de los donantes “que están frustrados con los candidatos existentes en el campo y buscan opciones alternativas”.

Según ese artículo, la campaña de Palmer, al menos en ese momento, tenía nueve empleadores a tiempo completo. Estaba planeando centrarse “en algunos estados clave, incluidos New Hampshire y Nevada”, informó Ed Week Market Brief.

3. Jason Palmer trabajó para la Fundación Bill y Melinda Gates en Seattle y para Kaplan en Nueva York

Según su página de LinkedIn, Palmer fue socio general de New Markets Venture Partners durante más de siete años en Baltimore. Describió el trabajo como el de “un inversor de impacto global líder centrado en la educación y las tecnologías de la fuerza laboral”.

Fue “observador de la junta” de Origin durante cinco años en Nueva York y describió que tenía la misión de “reescribir la historia de cada persona afectada por la justicia”.

Dice que fue miembro de la junta directiva de Motimatic en Oakland, California, y de Climb Credit en Nueva York, PAIRIN en Denver, CreatorUp en Los Ángeles, Musion en San Francisco, y fue observador de la junta directiva de Regent Education en Maryland. También dice que fue miembro de la junta u observador de la junta de LeaRn en Raleigh-Durham, Credly en Nueva York y Signal Vine, Inc.

Fue subdirector de educación postsecundaria de la Fundación Bill y Melinda Gates durante dos años y 10 meses en el área metropolitana de Seattle.

“Dirigió un equipo de destacados expertos de la industria y sirvió como líder de Educación de EE. UU. en el Comité de Inversiones Relacionadas con Programas (PRI) de la Fundación. Juntos éramos responsables de descubrir e invertir en soluciones prometedoras con el potencial de transformar la educación superior para mejorar drásticamente la finalización de la universidad y la asequibilidad, especialmente para los estudiantes de minorías y de bajos ingresos”, escribió sobre ese trabajo.

“Nuestro portafolio incluía aprendizaje personalizado, soluciones de aprendizaje en línea y combinado, material didáctico adaptable, modelos innovadores, entrenamiento/asesoramiento para estudiantes, aprendizaje basado en competencias, transferencia de créditos y credenciales digitales”.

Sus otros trabajos incluyen ser vicepresidente senior de Kaplan en Nueva York, vicepresidente de desarrollo comercial de SchoolNet y gerente de producto en Microsoft. Fue cofundador de Mascot Network, Inc., que describió como “muy similar a Facebook, pero 7 años antes”.

Dice que fue miembro de la junta asesora del Instituto Nacional de Biología de la Conservación y Zoológico del Smithsonian y fue presidente de la junta de Village Capital.

Tiene un MBA de la Harvard Business School y una licenciatura de la Universidad de Virginia.

4. Jason Palmer se inspiró para postularse para presidente en un libro sobre sistemas sociales fallidos

Según Inside Higher Ed, Palmer se “inspiró” para postularse a la presidencia en el libro de Paul LeBlanc “Broken: How Our Social Systems Are Failing Us and How We Can Fix Them”.

“El libro trata sobre soñar en grande, el poder de las historias y construir sistemas donde las personas importan. Por supuesto que las personas importan, pero Paul escribe sobre amar a su equipo, crear una cultura de amor para ayudar a los estudiantes a tener éxito y poner a las personas en primer lugar”, dijo Palmer al sitio. “Estas secciones del libro inspiraron directamente los pilares de mi plataforma presidencial relacionados con la construcción de una economía de nuevo cuello que dé prioridad a las personas”.

Palmer dijo a Inside Higher Ed: “También me sorprendió ver que el libro de Paul incluía una sección completa sobre el capitalismo consciente. No tenía idea de que Paul supiera siquiera sobre las corporaciones B y la inversión de impacto, el sector de la economía al que he dedicado el trabajo de mi vida”.

5. Jason Palmer dijo que su plan para ingresar al servicio público estaba “gestándose durante una década”

Palmer le dijo a Inside Higher Ed que consideró ingresar al servicio público durante algún tiempo.

“Mi decisión de dedicarme al servicio público se ha estado gestando durante la última década, desde mi época en la Fundación Gates, pero realmente se aceleró en el transcurso de 2023”, dijo. “Hay múltiples razones que se sumaron a mi decisión final de postularme para presidente. La razón principal fueron todos los informes sobre jóvenes que se sienten impotentes y desesperados, una sensación general de que no se están abordando los mayores problemas de nuestra era. El Congreso se vuelve cada vez más disfuncional”.

El sitio web de Palmer dice que nació en Aberdeen, Maryland.

Su madre Diane dice en el sitio web de su campaña: “Jay [su apodo para él] se crió en nuestra casa de clase media sin mucho dinero extra flotando por ahí. Siempre ha sido independiente y aventurero, ansioso por probar cosas y dispuesto a hacer lo que sea necesario para ganar dinero mientras ayuda a los demás”.

Su sitio web dice que es padre, pero proporciona pocos detalles sobre sus hijos o su familia. Su sitio web no menciona una esposa.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Muere el capitán Charlie Griffin de ‘Wicked Tuna’