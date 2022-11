Muere Jason David Frank: ¿Cómo murió el actor de Power Rangers?

El actor Jason David Frank, conocido a nivel mundial por ser uno de los protagonistas de la serie “Power Rangers“, falleció a sus 49 años de edad en el estado de Texas.

La muerte de Frank fue confirmada por su representante en un comunicado de prensa reseñado por la revista People durante el domingo 20 de noviembre: “Desafortunadamente, es cierto. Por favor, respeten la privacidad de su familia y amigos durante este horrible momento en el que aceptamos la pérdida de un ser humano tan maravilloso. Él quería mucho a su familia, amigos y fanáticos. Se le extrañará mucho”.

Fuentes cercanas al actor declararon a TMZ que su muerte fue el resultado de un trágico suicidio. Sin embargo, dicha información no ha sido confirmada por las autoridades policiales de Texas o por el representante del artista.

Jason David Frank saltó a la fama a nivel mundial por interpretar al personaje del Power Rangers verde, mejor conocido como Tommy Oliver de la serie infantil Mighty Morphin Power Rangers en el año 1993, de acuerdo con información reseñada por E! Online.

Tras su debut en la primera temporada de la serie “Mighty Morphin Power Rangers”, Frank continuó participando en un sinfín de proyectos relacionados con la franquicia de Power Rangers.

Durante los años 90, el actor de origen estadounidense protagonizó programas televisivos como “Family Matters” y “Sweet Valley High”, ambos producidos por Haim Saban, creador de la franquicia de Power Rangers.

Antes de su fallecimiento, Jason David Frank formó parte del elenco de las películas “Underdogs Rising” y “Legend of the White Dragon”, ambos proyectos aún no han sido estrenados.

Esto es lo que necesitas saber:

¿Quiénes le sobreviven al actor?

La revista Variety informó que a Jason David Frank le sobreviven sus cuatro hijos: Hunter, Jacob, Skye y Jenna.

De acuerdo con documentos judiciales obtenidos por E! Online, Frank estuvo casado con Tammie Frank, pero la pareja introdujo una demanda de divorcio en el mes de agosto en el estado de Texas.

A la par de su faceta como actor, Frank fue un destacado entrenador de artes marciales y dirigía la Academia Karate Rising Sun.

Miembros del elenco de Power Rangers se despidieron con un emotivo tributo a Frank

En un comunicado enviado a la revista People, el actor Walter Emanuel Jones se despidió de su co-protagonista en Power Rangers describiéndolo como una “inspiración para muchas personas”.

“Es muy triste perder a otro miembro de nuestra familia Rangers. Jason fue uno de los mayores bromistas de la serie, él tenía un sentido del humor salvaje. Nosotros tuvimos nuestra parte de altibajos, pero me mantuve constante en ser un oído para él si lo necesitaba. Mis oraciones están con su familia y todos lo que los extrañarán”, dijo Jones en el comunicado.

Jason David Frank es el segundo miembro del elenco de Power Rangers que fallece de una manera muy trágica. En el año 2001, la actriz Thuy Trang murió a sus 27 años de edad en un accidente automovilístico en el estado de California.

La actriz Amy Jo Johnson, conocida por ser la Power Rangers rosada, se despidió de Frank con una publicación en su perfil en Instagram. En el texto, Johnson escribió: “Jase, eras hermoso y verdaderamente único. Mi vida no será la misma sin tu bola de energía frenética, hilarante, cariñosa, motivada y creativa. Siempre te amaré, querido amigo. Por favor descansa ahora en paz”.