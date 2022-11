Sospechoso de la desaparición de una joven en Tennessee: Jason Chen

Jason Chen es el sospechoso de la desaparición de Jasmine Pace, una mujer de Tennessee de 22 años, según dijo la Policía de Chattanooga. Pace fue vista por última vez durante el 22 de noviembre de 2022, informó la policía. Ella no ha sido encontrada desde entonces.

Chen, un estudiante universitario de 22 años, fue arrestado el 29 de noviembre y los fiscales planean acusarlo de asesinato en primer grado, según dijo la Fiscal de Distrito del Condado de Hamilton, Coty Wamp, en una conferencia de prensa. Él fue detenido en la residencia de su familia en Nolensville, Tennessee, en el Condado de Williamson, según dijo la policía.

De acuerdo con la policía, Chen y Pace habían estado en una relación amorosa durante algunos meses. La policía dijo que los detalles exactos sobre cuándo, dónde y cómo se conocieron seguían bajo investigación. La familia y los amigos de Pace han llevado a cabo una campaña en las redes sociales para llamar la atención sobre el caso.

“Estos días a veces son difíciles, pero estamos aquí para ser lo más transparentes posible”, dijo Wamp en una conferencia de prensa durante el 30 de noviembre. “El domingo de esta semana, el Departamento de Policía de Chattanooga hizo la transición de la investigación de una persona desaparecida a una investigación de homicidio basada en evidencia que llamó la atención del Departamento de Policía. Desde entonces, el Departamento de Policía de Chattanooga ha estado trabajando las 24 horas, literalmente día y noche desde el domingo a media tarde, para determinar la evidencia y la información que pueden obtener para localizar a Jasmine Pace”.

Wamp dijo: “Nuestra principal preocupación es Jasmine. Nuestra principal preocupación es su ubicación. Donde ella esté, ella es nuestra prioridad. Ella seguirá siendo nuestra prioridad a partir de hoy. Cualquier información que alguien en esta comunidad tenga sobre su paradero, infórmelo al Departamento de Policía de Chattanooga mientras continuamos nuestra búsqueda de Jasmine”.

Esto es lo que necesitas saber sobre Jason Chen:

1. Jasmine Pace fue vista por última vez en el apartamento de Chattanooga de Jason Chen, dijo la policía

WATCH LIVE: Chattanooga Police presser WATCH LIVE: The Chattanooga Police Department provide an update on Jasmine Pace, the college student who has been missing since November 22. wsmv.com/2022/11/30/watch-chattanooga-pd-provides-update-missing-college-student/ 2022-11-30T18:15:30Z

Wamp dijo en la conferencia de prensa que durante la investigación se identificó a Jason Chen como un posible sospechoso de la desaparición de Jasmine “Jazzy” Pace y que las “pruebas ubicadas en el departamento del Sr. Chen” lo llevaron a ser identificado como un “sospechoso legítimo”.

Wamp agregó: “Desde entonces surgieron nuevas pruebas que permitieron al Departamento de Policía de Chattanooga desarrollar una causa probable en el caso de un homicidio. Jason Chen fue ubicado anoche en su residencia en el Condado de Williamson. Él actualmente está bajo custodia y se han retirado cargos por homicidio criminal en el Condado de Hamilton. El estado de Tennessee está presentando cargos de asesinato en primer grado con base en la evidencia que tenemos en este momento”. Wamp no proporcionó detalles sobre la evidencia.

“La investigación aún está en curso”, dijo Wamp. “Hay información que es sensible que todavía que no vamos a divulgar. Todavía necesitamos la ayuda del público porque, nuevamente, nuestra principal preocupación es Jasmine y dónde se encuentra. No nos detendremos hasta encontrarla”.

El investigador de homicidios de la policía de Chattanooga, Zackary Crawford, dijo en la conferencia de prensa que Pace fue vista por última vez en el apartamento de Chen en el área de North Shore de Chattanooga. Crawford dijo que no han podido encontrar ninguna llamada al 911 en el complejo de apartamentos al momento en que Pace fue vista por última vez allí.

“Hemos revisado todos los registros de esa área en el momento en que creemos que ocurrió este incidente”, dijo Crawford. “No tengo conocimiento de que se haya realizado una llamada telefónica en ese momento”. Crawford aseguró que el apartamento de Chattanooga era la residencia principal de Chen.

Crawford dijo que se ejecutó una orden de allanamiento en el apartamento de Chen y se tomaron pruebas de allí. “En este momento estamos siguiendo todas las pistas y todas las pruebas”, dijo Crawford. “En este momento, todavía estamos obteniendo más evidencia, para incluir registros y tecnología que aún están llegando. Nuestra búsqueda es bastante amplia en este momento”.

2. La familia y los amigos de Pace creen que su última publicación en Facebook fue hecha por Chen, no por ella

Según la página de Facebook de Jasmine Pace, ella es originaria de Ringgold, Georgia, y también ha vivido en East Ridge, Tennessee. Estudió en Chattanooga State Community College. Su publicación pública más reciente en Facebook, del sábado 26 de noviembre de 2022, muestra una foto de Pace en lencería y la leyenda dice: “¡Disfrutando el Día de Acción de Gracias con mi bebé!”. Pero su familia y amigos dijeron que ella no habría publicado una foto como esa. La publicación se hizo después de que ella desapareciera y sus amigos dijeron que creen que Chen la publicó usando su teléfono.

El padre de Pace, Travis Pace, escribió en Facebook que ella fue vista por última vez el martes 22 de noviembre en Lofts at Tremont en 110 Tremont Street en Chattanooga. Ella estaba en el apartamento del segundo piso de Chen, dijo su padre. “La última persona conocida con la que habló o vio fue un estudiante de UTC con el nombre de Jason Chen”, escribió Travis Pace. El padre dijo que el Chevrolet Equinox 2021 de su hija fue encontrado abandonado en Signal View Apartments, a unos 10 minutos del complejo Tremont.

La amiga de Pace, Emma, publicó un video viral de TikTok que llamó mucho la atención sobre su caso. En el video ahora privado, la amiga de Pace dijo: “Jasmine fue al departamento de Jason la noche en que fue vista por última vez. Ella le envió un mensaje de texto a su madre y a su hermano el martes por la noche diciendo que vendría a verme durante la semana. Esto es muy diferente a Jasmine, ya que ella se quedaría con su familia durante las vacaciones. Exactamente a las 2:15 AM del miércoles, los vecinos reportaron un ruido sordo y una chica gritando desde su apartamento. Y luego, a las 2:18 AM, le envió a su mamá su ubicación. Creemos que fue un grito de ayuda”.

Emma, quien dijo que Pace en realidad no había venido a quedarse con ella, agregó: “Sus padres pudieron rastrear su automóvil y el miércoles por la mañana su automóvil fue movido a los condominios de Signal View. Un vecino encontró imágenes de su cámara Ring que muestran a Jason saliendo de su apartamento sin Jasmine un minuto antes de que movieran su auto el miércoles por la mañana. Cuando sus padres encontraron su automóvil, pudieron ver que el asiento del lado del conductor se movió más hacia atrás de lo que sería para alguien que solo mide 5’2″.

Emma dijo que cuando se registró el apartamento de Chen, ellos encontraron: “La identificación de Jasmine, su tarjeta de crédito y sus pantalones allí. En su sofá se encontró una bolsa de Walmart con alcohol isopropílico y toallas de papel justo al lado. Luego él entra en Facebook y finge que ella está conmigo. Estos son dos videos de ella y yo que estaban en mi Snapchat guardado. Sé que no es ella quien publicó esto porque la foto que estoy cubriendo nunca la publicaría. En este punto, la estoy llamando, enviándole mensajes, rogándole que me llame, enloqueciendo porque sé que algo anda mal”.

Ella dijo: “Creo que es Jason quien está en su teléfono enviando mensajes a sus amigos y familiares haciéndose pasar por ella, diciendo: ‘Necesito tiempo a solas, solo dame un respiro’, diciendo que nos llamará más tarde. Rogué y supliqué y supliqué que me llamara y me dejara escuchar su voz solo por un segundo para saber que era ella”. Ella dijo que la respuesta de Pace no fue lo que ella habría dicho.

3. Jason Chen es estudiante de la Universidad de Tennessee-Chattanooga

Chen se graduó de la Escuela de Secundaria Nolensville y fue estudiante de la Universidad de Tennessee-Chattanooga, según sus páginas de Facebook y LinkedIn ahora eliminadas. Chen también tenía un perfil de citas de Bumble que mostraba que era estudiante en UTC, según capturas de pantalla compartidas por los amigos de Pace.

Según su perfil de LinkedIn, Chen era pasante de desarrollador de software y estaba estudiando sistemas de software y finanzas en UTC. La policía dijo que Chen contrató a un abogado, pero su abogado no ha comentado en su nombre y Heavy no pudo comunicarse con su familia para obtener comentarios al respecto.

Chen no parece tener antecedentes penales en Tennessee, pero no se sabe si ha sido arrestado en otro lugar. La Universidad de Tennessee-Chattanooga no ha comentado sobre su arresto y su estado actual es como estudiante allí.

4. Chen fingió en redes sociales y perfiles de citas que las fotos de un compañero de clase de la escuela de secundaria eran de él, según dijo su compañero de clase

Uno de los compañeros de clase de la escuela secundaria de Chen se adelantó para decir que las fotos que Chen había publicado en sus páginas de redes sociales en realidad no eran de él, sino que fueron robadas de la página de Facebook del compañero de clase. Taylor Han dijo en TikTok que al menos dos fotos que se comparten en las redes sociales de Chen son “en realidad fotos mías”.

En su video de TikTok, Han dijo que había publicado las fotos en su VSCO e Instagram y Chen las tomó para usarlas en sus propios perfiles de redes sociales, fingiendo que eran de él. Han dijo que Chen usó fotos de él en un perfil de citas de Tinder. “Pensé que no nos parecíamos, pero supongo que si cubro la mitad de mi cara, supongo que los ojos. Pero creo que mis ojos son más asiáticos. No sabía que estaba usando mis fotos, ni permitiría esa mierd*** porque eso es simplemente extraño”.

Han dijo en otro video de TikTok: “Lo conozco desde hace mucho tiempo y siempre ha sido raro y falso”.

La amiga de Pace, Emma, ​​dijo en su video de TikTok: “Las personas que conocen a Jason se han presentado y dicen que él tiene un historial de robo de teléfonos, robo en los lugares en los que ha trabajado, no puede mantener un trabajo, ha publicado fingiendo ser otras personas. Así que no tengo dudas en mi mente de que él es el que está haciendo esto y el que está en las cuentas de redes sociales de ella”.

5. Chen contrató a un abogado y se negó a responder preguntas después de ser arrestado, dijo la policía

Chen obtuvo asesoría legal después de su arresto en el Condado de Williamson y no respondió ninguna pregunta de los investigadores, según dijo la policía. Las autoridades dijeron que Chen sería trasladado al Condado de Hamilton para ser detenido allí.

La jefa de Policía de Chattanooga, Celeste Murphy, dijo en la conferencia de prensa del 30 de noviembre: “Ambas oficinas han estado trabajando juntas diligentemente durante los últimos días y solo por respeto a la familia que tenemos aquí, queremos asegurarnos de que hacemos todo, que no hay ni una pieza de evidencia, ninguna piedra sin remover de ninguna manera para obstruir que esto llegue a una resolución para esta familia. Solo estamos suplicando a cualquiera que tenga información sobre su paradero, solo háganoslo saber. Es muy, muy importante que la encontremos”.

Wamp dijo: “La oficina del Fiscal de Distrito a menudo tiene el privilegio de ser la voz de las víctimas. Y quiero asegurarles a los familiares y amigos que están aquí hoy que Jasmine tiene una voz en el estado de Tennessee, a través de mí, como Fiscal General de Distrito, y no nos detendremos hasta que veamos justicia en este caso”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.