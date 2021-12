¿Quién es Jared Schmeck y qué le dijo a Joe Biden durante llamada de Nochebuena?

Jared Schmeck es un hombre de Oregon y ex oficial de policía de Medford que se volvió viral después de decirle “Vamos Brandon” al presidente Joe Biden durante una llamada de seguimiento de NORAD de Santa en Nochebuena. Schmeck se ha pronunciado sobre el incidente y le dijo a The Oregonian que estaba bromeando y que ahora está “siendo atacado por utilizar mi libertad de expresión”. Schmeck y su esposa compartieron un video en YouTube que muestra su lado de la conversación mientras usaba el dicho anti-Biden mientras estaba sentado con su hijo. La llamada con Biden y la primera dama Jill Biden estaba siendo transmitida en vivo por la Casa Blanca.

“Vamos, Brandon” es un dicho eufemístico utilizado por algunos republicanos para significar “que se joda Joe Biden”. El meme se inició en octubre de 2021 cuando una reportera de deportes de la NBC, Kelli Stavast, dijo erróneamente que una multitud estaba cantando el nombre de un piloto victorioso de NASCAR, cuando en realidad los miembros de la multitud gritaban “joder Joe Biden”. La Casa Blanca no ha comentado sobre el incidente, pero Schmeck ha recibido reacciones violentas de algunos demócratas, así como elogios de algunos republicanos y partidarios de Trump en las redes sociales.

Schmeck, de 35 años, que trabaja para la compañía eléctrica de su padre y vive en Central Poin en Rogue Valley en Oregón, le dijo a The Oregonian: “Al final del día, no tengo nada en contra del Sr. Biden, pero estoy frustrado porque Creo que puede estar haciendo un mejor trabajo. No quiero faltarle el respeto”. Schmeck es padre de cuatro hijos, incluidos dos hijos y dos hijas, según su llamada con Biden. Le dijo al periódico que es un “estadounidense de libre pensamiento y seguidor de Jesucristo”.

Schmeck le dijo a The Oregonian: “Entiendo que hay un significado vulgar para” Vamos Brandon “, pero no soy tan simple, no importa lo que sienta por él. Parece que es un tipo cordial. No hay animosidad ni nada por el estilo. Fue simplemente una broma inocente para expresar también mi derecho otorgado por Dios de expresar mis frustraciones de una manera en broma … Lo amo como amo a cualquier otro hermano o hermana “. Le dijo al periódico que está parado, “100% detrás de lo que hice y de lo que dije”.

Esto es lo que necesita saber sobre el padre de Oregon, Jared Schmeck:

El presidente y la primera dama Biden estaban respondiendo llamadas al Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte en la víspera de Navidad como parte de una tradición en la que los oficiales militares y gubernamentales y sus familias hablan con los niños y sus padres como parte del programa Santa Tracker de NORAD.

La identidad de Schmeck fue revelada después de que él y su esposa, Amanda Schmeck, publicaran sobre la llamada en las redes sociales. Su esposa escribió en una publicación de Instagram ahora eliminada: “Mi esposo puede o no haberle dicho a joe y jill Biden ‘vamos Brandon’ por teléfono”, agregando dos emojis de risa y llanto.

Schmeck le dijo a The Oregonian que no creía que realmente fuera a hablar con el presidente y la primera dama, “pensé que sería automatizado. Solo esperamos en espera y luego respondieron. Y pensé, ‘guau, esto es real’”. Dijo que no le colgó a Biden. Cuando el presidente le preguntó si estaba en Oregón, la llamada ya se había desconectado por parte de Biden, dijo Schmeck al periódico. Dijo que llama al número NORAD todos los años en Nochebuena.

2. Schmeck le dijo al Oregonian que no es un “truco”, pero apareció en el podcast del ex asesor de Trump Steve Bannon con un sombrero MAGA y dijo “Donald Trump es mi presidente” y “la elección fue 100% robada”

Jared Schmeck tells Steve Bannon: "Donald Trump is my president and he should still be president right now. The election was 100% stolen. So, I just want to make that clear." pic.twitter.com/YbyysPAIbH — David Edwards (@DavidEdwards) December 27, 2021

Si bien Schmeck le dijo a The Oregonian en las horas posteriores a la videollamada que no es un “Trumper”, apareció en el podcast del exasesor de Trump Steve Bannon el 27 de diciembre con un sombrero de “Make America Great Again” y expresando su apoyo al expresidente. .

Schmeck le dijo a Bannon: “Se dijo en broma, con humor, pero es algo muy serio”. Dijo que era una forma de “expresar mi desaprobación de este hombre y su administración”. Añadió: “Soy un hombre cristiano, para mí es Dios ante todo, no sigo a ningún hombre ciegamente. Algunos medios de comunicación han seguido eso y han dicho que no apoyo a Donald Trump, eso es absolutamente falso. Donald Trump es mi presidente y debería seguir siendo presidente en este momento”.

Schmeck agregó: “Las elecciones fueron 100% robadas. Así que solo quiero dejar eso en claro. “Vamos, Brandon” es más que solo F Joe Biden. “Vamos, Brandon” abarca la totalidad de nuestra frustración con Joe Biden, la administración, la mafia izquierdista, la cultura de la cancelación, los principales medios de comunicación, ellos son los que han hecho de esto una cosa. Y somos capaces, como conservadores, de encontrar humor en esto. Pero están sucediendo cosas terribles”. Schmeck mencionó la retirada de Afganistán, los problemas de la cadena de suministro, la inflación, el aborto, la crisis fronteriza y los mandatos federales de vacunas como problemas que tiene con Biden y los demócratas.

Schmeck también ha aparecido en programas conservadores presentados por David Harris Jr. y David Medina, según su página de Instagram. Aparecerá en Newsmax con Greg Kelly la noche del 27 de diciembre, dijo Schmeck en Instagram. Escribió en Instagram: “Tuve un par de excelentes entrevistas hoy con @davidjharrisjr y @davidmedinaofa. Es muy bueno ver todo el apoyo de todos en los comentarios también. Ustedes son increíbles. ¡Sigan luchando, Patriots! #letsgobrandon”.

3. Jared Schmeck renunció al Departamento de Policía de Medford en Oregon en 2018 después de seis años en la Fuerza, pero se negó a decir por qué y la razón no se ha hecho pública

Un antiguo perfil de LinkedIn enumera a Jared Schmeck como oficial de policía del Departamento de Policía de Medford en Oregon. Pero The Oregonian informa que Schmeck ya no es policía. Trabajó para la policía de Medford como oficial durante seis años antes de renunciar en 2018, informa el periódico.

The Oregonian dijo que le preguntó a Schmeck por qué renunció al departamento de policía, pero se negó a decirlo. La policía de Medford no ha dicho por qué Schmeck renunció y ese detalle no se ha descubierto en ningún informe sobre el incidente viral y los antecedentes de Schmeck. Comenzó a trabajar como oficial de policía en Medford en abril de 2012 y renunció en julio de 2018.

El departamento de policía de Medford, Oregon, no ha comentado sobre el repentino estrellato de su ex empleado y no ha respondido a los numerosos mensajes de redes sociales que han recibido sobre el video viral. Pero el departamento de policía de Medford, Massachusetts, abordó la situación, tuiteando: “Solo un recordatorio amistoso de que esta es la cuenta de Twitter del Departamento de Policía de Medford, Massachusetts. A menudo nos etiquetan en publicaciones destinadas a otros departamentos. Esta cuenta no se supervisa las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En caso de emergencia, llame al 911″.

4. Schmeck trabaja para Winema Electric, una empresa de Klamath Falls, Oregon, “basada en valores cristianos” que es propiedad de su padre, Bill Schmeck, y que recibió fondos federales de APP

Después de dejar el Departamento de Policía de Medford, Schmeck comenzó a trabajar en Winema Electric, una empresa en Klamath Falls, Oregon, dirigida por su padre, William “Bill” Schmeck, según su sitio web. Jared Schmeck, quien se graduó de Mazama High School en 2004, tiene un título de asociado en ciencias eléctricas y trabajó como aprendiz eléctrico en la empresa de su padre antes de convertirse en oficial de policía, según sus páginas de redes sociales ahora eliminadas.

La compañía dice en su sitio web, que se ha puesto detrás de una contraseña como resultado de la atención que se le brinda a su empleado, “Basado en los valores cristianos, Winema Electric está iluminando el futuro de la industria eléctrica, al brindar un mayor estándar de servicio. que supera las expectativas”.

El sitio web agrega: “Nuestro camino es crear un entorno que cambie la forma en que se hace el trabajo; un lugar donde los empleados se convierten en familia; donde nos empoderamos unos a otros para tener éxito en todos los aspectos de la vida; generar entusiasmo en nuestra empresa para que todos se vayan a casa a salvo, con amor y orgullo por su trabajo; crear relaciones de por vida con aquellos a quienes servimos, nuestro equipo, nuestros clientes y nuestra comunidad; inspirándonos unos a otros a vivir todos los días con el valor cristiano básico de hacer siempre lo correcto”.

El padre de Schmeck, que es el presidente de la compañía, tiene 30 años de experiencia como electricista y es un veterano de la Marina, según el sitio web. Jared Schmeck trabaja como administrador de oficina y coordinador de seguridad, según el sitio web de la empresa. La madre de Schmeck, Cindy Schmeck, también trabaja para la empresa.

Según la base de datos de ProPublica, Winema Electric ha recibido $ 439,923 en fondos del Programa de Protección de Cheques de Pago como parte de los esfuerzos pandémicos de coronavirus COVID-19 de la Administración de Pequeñas Empresas. Los fondos se aprobaron por primera vez en abril de 2020 y el gobierno ha perdonado a la empresa 442.305 dólares, según la base de datos. La empresa emplea a 24 personas.

5. Jared Schmeck y su esposa, Amanda Schmeck, están casados desde 2008





Play



Amanda schmeck instagram details? Wife of Jared Schmeck, Joe Biden's prank caller Amanda schmeck instagram details? Wife of Jared Schmeck, Joe Biden's prank caller #Amandaschmeck #JaredSchmeck #JoeBiden'sprankcaller 2021-12-27T12:03:44Z

Jared Schmeck y su esposa, Amanda Sales Schmeck, se casaron en Grants Pass, Oregon, en Eastman Gardens en 2018, según sus páginas de redes sociales y un anuncio de boda. Según la llamada con Biden, los Schmeck tienen dos hijos, Grant y Hunter, y dos hijas, Penelope y Piper. El canal de YouTube donde Schmeck publicó el video de Biden se inició en 2018 y muestra a Schmeck y su familia disfrutando de la búsqueda de tarjetas coleccionables. En la sección acerca de, dice: “¡Abrimos y jugamos Pokémon TCG, Digimon, Cardfight! ¡¡Vanguard y muchos otros juegos de cartas !! ”

Schmeck y su esposa han eliminado gran parte de sus otras redes sociales. Amanda Schmeck eliminó su página de Instagram y ambos eliminaron sus páginas de Facebook. Schmeck también eliminó su perfil de LinkedIn y otros miembros de la familia también eliminaron o privatizaron sus cuentas, ya que la familia ha sido objeto de escrutinio y atención a nivel nacional, tanto positivo como negativo. Schmeck ha creado un Instagram, @therealjaredschmeck, para promover sus apariciones en los medios de derecha.

No es la primera vez en los últimos años que el deber NORAD de un presidente ha atraído la atención de las redes sociales. En 2018, el presidente Donald Trump recibió una reacción violenta después de que le preguntó a una niña de 7 años si todavía creía en Santa mientras recibía llamadas.

Según NPR, Trump le dijo a la niña: “¿Te va bien en la escuela? … ¿Qué vas a hacer en Navidad? … ¿Sigues creyendo en Santa? … Porque a las 7 es marginal, ¿verdad?” La tradición NORAD se lleva a cabo desde 1955, según NPR.

