Jared Fogle: Patrimonio neto del exportavoz de Subway

Jared Fogle, cuya casa de Indiana fue allanada en julio de 2015 por el FBI como parte de una investigación de pornografía infantil, convirtió una pérdida de peso dramática en millones de dólares al convertirse en el mejor promotor de Subway.

Fogle admitió posesión de pornografía infantil y que viajó a la ciudad de Nueva York para pagar para tener relaciones sexuales con adolescentes que estaban siendo explotadas en la prostitución. Lea más sobre el caso de Fogle aquí.

Fogle, de 45 años, tiene un valor neto estimado de $15 millones, según CelebrityNetWorth.com.

Los fiscales federales dijeron que su riqueza y su capacidad para viajar por trabajo lo ayudaron en su explotación de niños prostituidos. Fogle deberá pagar $100,000 a cada una de las 14 víctimas en su caso, según los fiscales.

Fogle fue sentenciado a 15 años y 6 meses de prisión el 19 de noviembre de 2015. Lea más sobre su sentencia aquí.

Fogle pesaba 425 libras cuando era un estudiante de 22 años en la Universidad de Indiana en 1998. Para 1999, gracias a una dieta basada en la comida de Subway y un régimen de ejercicio, Fogle había bajado a 180 libras. Su historia atrajo la atención nacional y se convirtió en el portavoz de Subway en 2000.

Esto es lo que necesita saber sobre el patrimonio neto de Fogle:

1. Fogle no reveló cuál era su salario en Subway

Fogle realizó cientos de comerciales para Subway desde que se convirtió en el principal vocero de la compañía en el año 2000. También ha viajado por todo el país haciendo apariciones para la cadena de tiendas de sándwiches.

Le dijo a la revista QSR que no revelaría su salario, pero “no me pagan todo en subs”.

Le dijo al New York Daily News: “Le debo mucho a Subway. Me han dado una vida increíble de múltiples maneras”, pero no revelaron su trato.

Fogle era estudiante en la Universidad de Indiana cuando comenzó a trabajar para Subway, y su papel como vocero ha sido su único trabajo para adultos.

2. También ganó dinero a través de discursos motivacionales

Además de su trabajo para Subway, Fogle viaja por todo el país como orador motivacional. Gana entre $ 5,000 y $ 10,000 por aparición, informó USA Today.

Fogle da cuatro discursos diferentes titulados: “El nuevo tú”, “La saga del chico del metro”, “Tener la voluntad de pararme sobre mis propios pies, otra vez” y “Moderación y las decisiones inteligentes que tomamos”, según el El sitio web de la Oficina de Programas Estadounidenses, que eliminó la página de Fogle después de la noticia de la redada del FBI en su casa.

3. Comenzó una organización benéfica para combatir la obesidad infantil

Fogle también es el fundador de la Fundación Jared, que lucha y crea conciencia sobre la obesidad infantil.

Según el sitio web de la fundación, “Como líder en la lucha para ayudar a los niños a aprender hábitos de alimentación y ejercicio saludables para toda la vida, la Fundación Jared ofrece programas para niños de 6 a 14 años y herramientas de apoyo para padres, educadores y profesionales de la salud. para alentar y sostener cambios en el estilo de vida”.

Fogle dice en el sitio web: “La obesidad infantil es una epidemia creciente. Creo que hay una solución; educar a los niños sobre la importancia de una nutrición adecuada y la actividad física. Estoy orgulloso de tener mi nombre en esta fundación. Su visión y la mía es eliminar la obesidad infantil”.

El exdirector ejecutivo de la fundación, Russell Taylor, fue arrestado en abril por cargos de pornografía infantil.

Fogle no obtuvo ninguna compensación de la organización benéfica, según su formulario de impuestos 2013 990-EZ.

4. Es dueño de una casa de $536,000 en Indiana con su esposa, quien se divorció de él

La casa de Fogle en Zionsville, Indiana, está valorada en $536,000, según los registros del condado de Boone.

Compró la casa en Austin Oaks en el vecindario de Autumnwood en 2009 por $570,000. En 2011, agregó a su prometida, Katie McLaughlin, como propietaria de la casa.

McLaughlin, actualmente su esposa, dijo que planea solicitar el divorcio.

5. Escribió una autobiografía y tenía planes para un segundo libro dirigido a niños

Fogle escribió una autobiografía llamada Jared, The Subway Guy: Winning Through Losing: 13 Lessons for Turning Your Life Around, que se publicó en 2006.

También le dijo a USA Today en 2013 que tenía planes para un segundo libro, dirigido a niños, aunque aún no se ha publicado.

Esta es la versión original de Heavy.com

