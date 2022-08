Jan Broberg: ¿Es real la historia que fue secuestrada dos veces?

Jan Broberg es una actriz y autora cuya historia sobre ser secuestrada dos veces por un amigo de la familia está llegando a nuevas audiencias a través de series de transmisión populares.

La saga del crimen real está cobrando nueva vida en el canal Peacock a través de la serie documental, “A Friend of the Family”. Netflix transmitió previamente un programa sobre la historia de preparación y manipulación de Broberg. A veces se la conoce como Jan Broberg Felt.

¿Es real? ¿Dónde está ahora Jan Broberg?

Esto es lo que necesita saber:

La historia es verdadera

El programa presenta la historia real del secuestro y lavado de cerebro de Broberg por parte de un amigo de la familia llamado Robert “B” Berchtold. Según Reveille, los hechos reales ocurrieron en 1972 cuando la familia Broberg conoció a Berchtold en la iglesia y sus familias se hicieron cercanas. En ese momento, Broberg tenía 12 años.

Según Conan Daily, en 1974, Berchtold, de 40 años, secuestró a Jan “y la llevó a México, donde le lavó el cerebro y abusó de ella durante cinco semanas”.

Fue arrestado y cumplió 10 días en la cárcel, pero los padres reanudaron el contacto, informó el sitio, y agregó que, a los 14 años, la secuestró nuevamente, mintiendo que era su hija y matriculándola como estudiante en una escuela católica en Pasadena. , California.

Berchtold fue localizado por el FBI y arrestado. Finalmente terminó en una institución mental por un cargo de locura “y fue liberado después de solo seis meses”, informó el sitio.

La madre de Broberg, Mary Ann Broberg, incluso escribió un libro al respecto llamado “Inocencia robada: la historia de Jan Broberg”, que se publicó en 2003 y aún está disponible en Amazon.com.

La descripción del libro explica:

¿Cómo se las arregla una madre cuando su hijo de doce años es secuestrado repentinamente? ¿Qué pasa por la mente de un niño cuando está lejos de casa, impotente para determinar su propio destino? ¿Cómo se ve afectada una familia cuando el hijo mayor se va por semanas, meses, cuando no saben si está vivo o muerto, cuando no tienen idea de dónde está? Stolen Innocence sigue el rastro de engaño de la vida real que asoló a Jan Broberg desde los doce años cuando se convirtió en víctima de una aterradora y extraña prueba de lavado de cerebro de cuatro años. El captor de Jan mantuvo un dominio tan convincente y amenazante sobre ella que, incluso después de que ella regresó a casa del secuestro inicial, ella siguió encontrándose con él en secreto y, finalmente, se la llevaron de casa por segunda vez. Inocencia robada es una historia apasionante para cualquiera que busque la seguridad de que la mente y el espíritu humanos pueden superar desafíos aparentemente insuperables. Cuenta la historia de la supervivencia de una familia a través de aflicciones increíbles. Únete a su viaje triunfal; vea cómo la misma determinación, esperanza inagotable y fe inquebrantable en Dios que proporcionó la fuerza para ganar sus batallas puede darle la fuerza para ganar la suya. Inocencia robada: la historia de Jan Broberg no solo detalla los actos aterradores de un pedófilo peligroso, sino que también muestra señales de advertencia y enseña muchas de las duras lecciones que los padres, los vecinos y la sociedad deben aprender para proteger mejor a nuestros hijos.

La historia de Broberg también apareció en un programa de Netflix llamado “Abducted in Plain Sight”, que se emitió en 2017.

Sin embargo, según Reveille, los padres de Broberg “permitieron que Berchtold durmiera en la cama de Jan cuatro veces a la semana durante seis meses hasta que se la llevaron” después de que Berchtold dijera que era parte de una terapia aprobada por la iglesia. El sitio también afirma que “ambos padres también tuvieron relaciones sexuales con Berchtold”.

Berchtold abusó de la niña y la convenció de que era en parte extraterrestre, informa el sitio.

Broberg defendió a sus padres después de que surgieran críticas contra ellos después del programa de Netflix.

“Muchos no entienden la manipulación y el acicalamiento. Le pasó a toda mi familia, este hombre era un maestro y mis padres me salvaron la vida. Son las personas más valientes que conozco, dispuestas a tratar de ayudar al resto de ustedes a ver lo que ellos no vieron. Esa es la única razón por la que contamos nuestra historia”, escribió en Twitter.

Berchtold afirmó que Broberg estaba “tratando de ganar dinero”

En 2004, cuando escribió un libro sobre los secuestros, ABC News escribió sobre el caso, alegando que Berchtold se presentó en una conferencia de mujeres que Broberg estaba organizando con su madre.

Le dijo a ABC News que estaba allí “para hablar con los miembros de un grupo llamado Bikers Against Child Abuse”. Sin embargo, fue acusado de atacar a un motociclista con su minivan, lo que generó cargos “de agresión simple, allanamiento de morada y alteración del orden público”, informó ABC.

Negó las acusaciones a ABC. “Berchtold dice que si bien tuvo una relación con Felt, no fue sexual. También dice que nunca hablaron de ovnis y que él nunca trató de lavarle el cerebro”, informó ABC.

“Están tratando de ganar dinero”, dijo Berchtold a ABCNEWS.com. ¿Dónde está Berchtold hoy? El ha muerto.

Según su obituario, murió en 2005. Dice:

Robert Ersol Berchtold, de 69 años, de Logandale, murió el 11 de noviembre de 2005. Era conductor de camiones y sirvió en el Ejército de los EE. UU. durante la Guerra de Vietnam. Le sobreviven su esposa, Deanna; hijos, Jerry, James, Joseph y Jeff; hija, Jill Scott; y madre, Lucille. Visualización de 11:30 a. m. a 12:30 p. m. Martes, 15 de noviembre, con servicios a seguir, en la Capilla del Distrito 2 de Logandale LDS. Velación también de 10 a 11:30 a. m. el jueves 17 de noviembre, con servicios a continuación, en Gilles Funeral Chapel, Brigham City, Utah.

Broberg, que es actriz hoy, está activa en las redes sociales

Broberg está en Twitter, donde se hace llamar “Actor||Productor||Madre||Superviviente”. Ella ha escrito sobre el próximo show de Peacock.

Según su perfil de IMDb, Broberg es actriz. “Jan Broberg nació el 31 de julio de 1962 en Pocatello, Idaho, Estados Unidos. Es actriz y escritora, conocida por Abducted in Plain Sight (2017), A Friend of the Family (2022) y Maniac (2012)”, informa el sitio.

Broberg se casó con Larry Felt y a veces se le conoce como Jan Broberg Felt, informó Conan Daily.

