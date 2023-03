Detienen a un odontólogo por el envenenamiento de su esposa

James Toliver Craig es un dentista de 45 años de Aurora, Colorado, padre de seis hijos, acusado de envenenar a su esposa, Angela Craig, hasta la muerte, el 15 de marzo de 2023.

El gerente de la oficina dental donde trabajaba Craig le dijo a la policía que Craig y su esposa hicieron ejercicio en la mañana del 6 de marzo de 2023 y, antes del entrenamiento, Craig “preparó a Angela un batido de proteínas o un batido antes del entrenamiento, en el que James le dio proteína extra porque se sentía lenta”, dice una declaración jurada en el caso.

“Después del entrenamiento, Angela se desmayó y se mareó y finalmente James llevó a Angela al hospital”, según la declaración jurada.

Craig “fue arrestado temprano esta mañana por cargos de asesinato en la muerte por envenenamiento de su esposa”, según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de la Ciudad de Aurora.

Los oficiales de patrulla y la Unidad de Homicidios por Crímenes Mayores del Departamento de Policía de Aurora arrestaron a Craig y lo encerraron en la cárcel alrededor de las 2 a.m. por cargos de asesinato en primer grado, según el comunicado.

Trabajó para Summerbrook Dental en Aurora. El sitio web ahora está caído, pero un caché de la biografía del Dr. Jim Craig dice: “Dr. Craig fue profesor asociado en la Facultad de Odontología de la Universidad de Missouri, donde impartió cursos de Odontología Clínica, Bioquímica e Histología”.

Craig fue dentista en Summerbrook Dental Group durante más de 16 años, según su página de LinkedIn.

“Basado en la totalidad de la investigación, James ha demostrado la planificación y la intención de terminar con la vida de su esposa buscando formas de matar a alguien sin ser detectado, proporcionándole venenos que se alineen con sus síntomas hospitalizados y trabajando para comenzar una nueva vida con” un mujer nueva”, dice la declaración jurada.

Esto es lo que necesita saber:

1. La policía dice que James Toliver Craig llevó a su esposa a un hospital después de que ella se quejó de “dolores de cabeza severos y mareos”

Los cargos “provienen de alrededor de las 8:45 p.m. el miércoles cuando Craig llevó a su esposa, de 43 años, a un hospital local porque se quejaba de fuertes dolores de cabeza y mareos”, dice el comunicado de prensa.

“Poco después de llegar al hospital, la condición de la esposa se deterioró rápidamente y la colocaron en un ventilador en una unidad de cuidados intensivos”, dice.

“Fue declarada médicamente con muerte cerebral poco tiempo después”.

Daily Beast obtuvo la declaración jurada, que puede leer aquí.

Según esa declaración jurada, el 15 de marzo de 2023, aproximadamente a las 11:08 a.m., “la víctima Angela Craig (fecha de nacimiento: 15/04/1979) se presentó en el Hospital Universitario porque tenía un fuerte dolor de cabeza y estaba experimentando mareos”.

Estaba acompañada por su hermano y luego se reunió con su esposo, dice la declaración jurada, pero a las 2:00 p.m., tuvo una convulsión y se negó, y finalmente la colocaron en soporte vital. “El personal médico del hospital no pudo encontrar una condición médica conocida que hubiera causado el rápido declive médico de Angela”, dice la declaración jurada.

Según la declaración jurada, una persona cuyo nombre fue tachado le dijo a una de las enfermeras que atendía “su sospecha de que Angela era la posible víctima de un envenenamiento”.

Craig había pedido recientemente cianuro de potasio para su práctica dental, le dijo el hombre a la enfermera, y agregó que “no había razón o propósito médico” para ordenarlo para una práctica dental, según la declaración jurada.

La enfermera llamó a la policía. El socio comercial de Craig le dijo a la policía que se conocían desde hace 20 años y fueron juntos a la escuela de odontología, pero señaló que Craig era “un tomador de riesgos” y se declaró en bancarrota en 2021 y “estaba al borde de la bancarrota nuevamente”, la declaración jurada. dice.

Craig le confió que estaba teniendo problemas maritales con Angela, dice la declaración jurada.

El 6 de marzo de 2023, el día en que Angela se enfermó por primera vez, otra persona notó que Craig estaba en la computadora de una sala de examen con las luces apagadas haciendo algo en su propia computadora y luego le envió un mensaje de texto diciéndole que recibiría un paquete personal y que no lo abriera. ello, según la declaración jurada.

El paquete llegó el 13 de marzo y fue abierto por otro empleado, dice. En su interior, vio una etiqueta de riesgo biológico y lo que decía “Cianuro de potasio” en un recipiente circular, dice la declaración jurada. Agrega que el empleado luego lo buscó en Google y se dio cuenta de que Angela tenía los mismos síntomas.

Craig fue acusado de decirle a una enfermera que Angela podría haber sido envenenada con cianuro de potasio, dice la declaración jurada.

Craig afirmó que el paquete contenía un anillo con el que quería sorprender a Angela, según la declaración jurada.

Más tarde admitió que contenía cianuro de potasio, pero dijo que Angela le pidió que lo ordenara, según la declaración jurada, que dice que Angela había sido ingresada en el hospital varias veces por síntomas que incluían mareos y debilidad.

Una mujer que era profesora de enfermería le envió un mensaje de texto a Craig sobre los síntomas de Ángela y él le dijo cosas como: “presión arterial baja toda la noche, vómitos por la mañana. Todavía estoy tratando de resolver esto”, dice la declaración jurada.

2. La policía dice que Angela Craig, que era madre de seis hijos, “fue envenenada” y llamó a su muerte un “asesinato atroz, complejo y calculado”

Los detectives de la Unidad de Homicidios de Delitos Mayores “iniciaron una investigación intensiva sobre la muerte sospechosa”, dice el comunicado de prensa.

“La investigación reveló que la víctima fue envenenada. Se obtuvo una orden de arresto por asesinato en primer grado la madrugada del domingo poco después de que los médicos tomaran la decisión de desconectar a la víctima del soporte vital”, dice.

“Cuando salieron a la luz los detalles sospechosos de este caso, nuestro equipo de oficiales y detectives de homicidios trabajaron incansablemente para descubrir la verdad detrás de la repentina enfermedad y muerte de la víctima”, dijo el jefe de división Mark Hildebrand en el comunicado de prensa.

“Rápidamente se descubrió que se trataba de un asesinato atroz, complejo y calculado. Estoy muy orgulloso del arduo trabajo de nuestra Unidad de Homicidios por Delitos Mayores para resolver este caso y buscar justicia para la víctima”.

La policía señaló: “La investigación permanece activa y en curso. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre el caso que se comunique con Crime Stoppers de Metro Denver al 720.913.STOP (7867)”.

La biografía de Craig aparece en el sitio web de Dental Implants en Aurora.

“Soy dentista general practicando en Aurora, CO durante los últimos 15 años. He estado colocando implantes durante 12 de esos años, y he sido instructor para muchas compañías de implantes y he dado conferencias y asesorado a muchos dentistas y especialistas en todo el país”, dijo diciendo.

“Antes de la práctica privada, enseñé como profesor asociado en la Facultad de Odontología de la Universidad de Missouri durante 3 años. También formé parte de un equipo de investigación de los Institutos Nacionales de Salud y, a través de ese equipo, trabajé en nuevos materiales de injerto óseo y estrategias para reducir la contracción en los empastes blancos”, agrega la página.

“Mi educación universitaria fue en la Universidad Brigham Young. Vivo en Aurora con mi esposa y mis 6 hijos, y cada vez que no estoy en un consultorio dental, ¡me pueden encontrar al aire libre!” se le cita diciendo.

“Mi enfoque de la odontología comienza con escuchar sinceramente al paciente”, dijo Craig en un video para su grupo dental.

3. James Toliver Craig es acusado de buscar en Google, ‘Cuántos gramos de arsénico puro matarán a un humano’ y llevar a otra mujer a Denver mientras su esposa estaba enferma en el hospital

Craig está acusado de decir que no creía que su esposa “lo lograría”, pero luego mencionó negocios en la oficina, dice la declaración jurada.

Angela acusó a su esposo de envenenarla y le dijo algo a Craig como “hay venenos que no prueban”, dice la declaración jurada.

Una persona le dijo a la policía que Craig mencionó recientemente que le había dicho a Angela que quería el divorcio, dice la declaración jurada.

Craig afirmó que Angela tenía tendencias suicidas y que pudo haber tomado pastillas, pero ninguno de los niños mencionó la depresión de su madre o intentos de suicidio previos, agrega.

En intercambios de mensajes de texto, James y Angela hablaron sobre su relación, “principalmente sobre la curación y el asesoramiento de James”, dice la declaración jurada, e incluye muchos de los mensajes de texto de la pareja.

“A partir del 27 de febrero de 2023, observamos que el usuario había realizado búsquedas relacionadas con veneno. Esas búsquedas incluyeron ‘¿cuántos gramos de arsénico puro matarán a un humano’ y ‘¿Se puede detectar el arsénico en la autopsia?’”, Dice la declaración jurada.

Craig había buscado en Google “comprar adelfa” y en Nerdfighteria Wiki, “6 venenos mortales ‘indetectables’ (y cómo detectarlos), dice la declaración jurada.

Las autoridades también encontraron compras de productos químicos y correos electrónicos de “naturaleza íntima” que “contenían conversaciones explícitas”, incluidos planes de viaje de Austin a Denver, Colorado, dice la declaración jurada.

James hizo que la mujer lo visitara mientras su esposa estaba enferma en el hospital, agrega.

Él le dijo que algo le había pasado a Angela, y ella dijo que “lo sentía por él y que deseaba estar ayudándolo, no alejándolo”, según la declaración jurada.

Ella dijo que quería “estar allí para él, pero no quería mezclarse con su familia y amigos y pretender ser solo una amiga cuando había algo más”, dice.

Un testigo le dijo a la policía que el matrimonio “siempre había sido tumultuoso” y que Craig “tuvo múltiples aventuras con varias mujeres, le dijo a Angela que había sido adicto a la pornografía desde que era un adolescente y que la drogó hace aproximadamente cinco o seis años”, dice la declaración jurada. .

Él la drogó porque planeaba suicidarse y no quería que ella lo salvara, sostiene.

Había apostado más de $2,000 y sus finanzas eran terribles, dice la declaración jurada.

Craig se había estado “comunicando recientemente con una mujer… sobre lo que parece ser una relación sexualmente íntima. Parece que James estaba llevando a esta mujer a Denver mientras su esposa y el otro de sus hijos morían en el hospital”, dice la declaración jurada.

4. James Toliver Craig se refirió a sí mismo en Facebook como un “adicto a los parques temáticos” y amante de la ópera

En Facebook, la pareja tenía una cuenta conjunta y la foto de perfil los muestra juntos con las palabras “Ilumina el mundo, uno por uno”.

Su página de Facebook está llena de fotos de sus hijos y comentarios sobre cómo conseguir un pájaro, comer barras de proteínas y actividades para niños.

Craig también tiene una página de Facebook a su nombre. Lo muestra con una tabla de surf.

Su foto de perfil dice: “esposo, padre, dentista, adicto a los parques temáticos, amante de la ópera, fanático del fútbol, cocinero, pescador, snowboarder”.

5. James Toliver Craig es acusado de escribirle a su esposa enferma, “No te drogué”, pero un cliente llamó a Craig “Literalmente, el mejor dentista que he tenido”

Según la declaración jurada, las autoridades dicen que encontraron mensajes de texto entre Craig y su esposa. En uno, su esposa dijo que se sentía drogada.

“Dada nuestra historia, sé que debe ser desencadenante. Solo para que conste, no te drogué. Aunque estoy súper preocupada. Te veías muy pálida antes de irme… Incluso en tus labios”, se le acusa a Craig de escribirle, según la declaración jurada.

Denver7 habló con los clientes de Craig. “Fue literalmente el mejor dentista que he tenido. Por eso se lo recomendé a mi mamá. Por eso le recomendé a mi hermano. Entonces, fue una gran clientela la que vino aquí bajo ese fideicomiso”, dijo Andrew Orth a Denver7.

Otro ex paciente escribió una recomendación en la página de LinkedIn de Craig. “Dr. Craig tiene lo último en tecnología y pudo ponerme una corona en una sola visita. La mayoría de los dentistas requieren dos visitas. Tiene una manera tranquila, así como su excelente personal”, escribió.

“Dr. Craig fue capaz de explicar todo para que pudiera entender fácilmente lo que estaba pasando. Disfruté su profesionalismo y su enfoque sencillo de la odontología. Si lo prueba una vez, se convertirá en su dentista”.

Esta es la versión original de Heavy.com

