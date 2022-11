Policía arrestó a un hombre ciego en Florida: James Hodges [VIDEO VIRAL]

James Hodges fue arrestado por la Oficina del Sheriff del Condado de Columbia en Florida después de que la oficial Jayme Gohde confundiera un bastón con una pistola. El video de la cámara corporal del arresto del 31 de octubre de 2022 se volvió viral después de que Hodges lo compartió en YouTube. Hodges fue acusado de resistirse al arresto sin violencia, lo que es un delito menor, de acuerdo con los registros judiciales. El alguacil Mark Hunter está investigando el incidente, según un comunicado de prensa del 7 de noviembre de 2022.

Después de que el video se volvió viral, se retiraron los cargos en contra Hodges, según muestran los registros judiciales. El Fiscal Estatal del Tercer Circuito Judicial, John Durrett, escribió el 7 de noviembre: “Después de haber examinado todas las pruebas conocidas, el abajo firmante determina que dicha causa no justifica el enjuiciamiento penal contra el acusado mencionado anteriormente. Por tanto, la Abogacía del Estado se niega a presentar información en dicha causa y queda desestimada dicha causa”. Hodges pasó 26 horas en la cárcel antes de su liberación durante el 01 de noviembre, según los registros en línea.

Jim Hodges publicó el video el 01 de noviembre y llamó la atención en las redes sociales después de que se publicara en Reddit en el subreddit “PublicFreakout” con el título “Policías en Florida detienen a un ciego que camina a casa después de servir como jurado”, y en Twitter por el periodista Chad Loder, donde las imágenes de la cámara corporal se han visto más de dos millones de veces desde el 06 de noviembre. Hodges tituló su video: “Rechazo de identidad, violación de la Cuarta Enmienda”, y escribió en la descripción: “¡Ciego arrastrado a la cárcel, ¡Su bastón parecía un arma!”.

De acuerdo con el reporte policial presentado en la Corte del Condado de Columbia, la agente dijo que arrestó a Hodges porque él se negó a presentar una identificación después de que ella lo detuvo porque pensó que el bastón que llevaba en el bolsillo trasero era un arma.

La Oficina del Sheriff dijo en un comunicado: “Estamos al tanto del video de la cámara corporal de la oficial del Sheriff del Condado de Columbia que involucra el arresto del Sr. James Hodges durante el 31 de octubre de 2022. El alguacil Hunter está preocupado por lo que ha visto en el video y cómo el asunto fue abordado. Se inició una investigación administrativa el 3 de noviembre de 2022 cuando se nos llamó la atención sobre el incidente. Si se mantienen violaciones de la política al final de esa investigación, se tomarán las medidas apropiadas. Si bien entendemos la frustración y la preocupación asociadas con este evento, sepa que estamos trabajando para resolver este asunto lo más rápido posible”.

El video muestra a James Hodges preguntándole a la oficial: “¿Eres una tirana?” Y ella responde: “Sí, lo soy, en realidad”

Id refusal 4th Amendment violation Blind man hauled off to jail! "His cane looked like a weapon! 2022-11-01T19:26:07Z

El video publicado por James Hodges muestra al hombre de 61 años de Lake City, Florida, caminando por la calle pasando a la oficial Jayme Gohde. Ella le pregunta a Hodges: “¿Qué es esto en tu bolsillo trasero?”. Hodges responde: “Es una ayuda para la navegación. ¿Cuál es tu problema?, ¿Eres una tirana?”. Gohde responde: “Sí, lo soy, en realidad”. Gohde luego pregunta por el nombre y la fecha de nacimiento de Hodges y Hodges le dice que no tiene que darle esa información. La oficial le dice que lo hace porque ella estaba “investigando”.

Gohde, quien ha sido oficial de policía desde 2020, luego le pregunta a Hodges si quiere que ella lo ponga “esposado ahora mismo”, y él pregunta: “¿Cuál es su sospecha?”. La agente responde: “Parecía que llevabas una pistola en el bolsillo trasero. Te estoy deteniendo para asegurarme de que lo llevas correctamente. Hodges luego le pregunta si había determinado si era un arma de fuego, y ella dijo que él se había alejado de ella para que no pudiera. Luego se le puede ver en el video sacando el bastón y sosteniéndolo para mostrárselo.

“No tienes que ser un idiota para mí”, le dice Gohde a Hodges, quien responde: “Bueno, lo estás siendo para mí”. Se puede escuchar a la oficial decir: “No señor, estoy haciendo mi trabajo”. Hodges luego le pregunta a Gohde si lo están deteniendo y ella le dice que sí y nuevamente le pregunta su nombre y fecha de nacimiento. Hodges luego se acerca para hablar con el supervisor de Gohde, el sargento Randy Harrison.

Se puede ver a Harrison en el video preguntando a Hodges por qué lo detuvieron y él levanta el bastón y dice “por un bastón”. Harrison le dice que “podría parecer un arma”. Cuando Hodges les dice nuevamente a los oficiales que no necesita proporcionar una identificación, Harrison dice que lo hace porque la “sospecha de Gohde era que podría estar armado”.

Después de que Harrison le pide a Hodges su identificación y él se niega, los dos oficiales se le acercan y lo esposan. Se puede escuchar a Harrison en el video diciéndole a Hodges que “se lo merece” después de que lo esposan. Gohde luego revisa a Hodges y saca su tarjeta de identificación. Harrison le pregunta a Hodges si es legalmente ciego y Hodges responde que sí y que regresaba caminando de su servicio como jurado, que había sido cancelado. Él dijo que usó el bastón antes cuando estaba oscuro y estaba caminando hacia el juzgado, muestra el video.

Gohde luego dice: “Ok, Sr. Hodges, ¿fue tan difícil?”. Él responde: “Va a ser. Quiero su nombre y su número de placa”. Harrison luego levanta la mano y dice: “¿Sabes qué? Métanlo en la cárcel por resistirse”. Gohde le responde a su sargento: “Está bien, vámonos”, y pone a Hodges en la parte trasera de una patrulla.

Un abogado de la Primera Enmienda dijo que el reporte de la oficial Jayme Gohde no coincide con lo que se ve en el video

The police report narrative does not match what the officer's body camera recorded. (1/3).https://t.co/an5HICwC1K https://t.co/dhFqi7Pzmd — Adam Steinbaugh (@adamsteinbaugh) November 7, 2022

El abogado de la Primera Enmienda Adam Steinbaugh, de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión (FIRE por sus siglas en inglés), tuiteó: “La narrativa del reporte policial no coincide con lo que registró la cámara corporal del oficial. A la izquierda, lo que escribió el oficial: Que ‘no proporcionaría una vista clara del objeto’. A la derecha, lo que sucedió antes de la parte del reporte que decía: ‘Entonces pude identificar el objeto’”.

Steinbaugh agregó: “El Departamento de Policía ahora dice que está realizando una ‘investigación administrativa’. Una oficial mintió sobre el incidente en un reporte. Ambos oficiales tomaron represalias contra él por criticarlos y comprometerse a presentar una denuncia, todo protegido por la Primera Enmienda”.

En su reporte del arresto, Gohde escribió que estaba en un “patrullaje de rutina” alrededor de las 8:00 AM en Marion Avenue y Duval Street en Lake City cuando ocurrió el incidente. “Mientras estaba en un semáforo en Marion y Duval, observé a un hombre blanco entrar en el cruce de peatones que viajaba hacia el oeste a través de Marion Avenue cuando el dispositivo de control de tráfico indicó que no debía caminar. Mientras el hombre avanzaba por el paso de peatones, observé lo que parecía ser una pistola plateada (cromada) con empuñadura blanca en el bolsillo trasero derecho. Detuve al hombre que luego identifiqué como James S. Hodges… Cuando me acerqué a James e intenté identificar lo que tenía en el bolsillo trasero, James continuó alejándose de mí. James indicó que el objeto era un bastón, sin embargo, no proporcionaría una vista clara del objeto. En ese momento, el sargento. Harrison también llegó a la escena”.

Gohde también pareció intentar cuestionar si Hodges en realidad tiene una discapacidad visual o necesita un bastón, escribiendo: “El sargento Harrison le preguntó a James si estaba legalmente ciego, James confirmó que lo estaba. El sargento Harrison luego le preguntó a James por qué no estaba usando su bastón. James miró hacia el cielo e indicó que no lo necesitaba a la luz del día. Simultáneamente, James aconsejó que usó el bastón esta mañana mientras caminaba hacia el juzgado para servir como jurado. Cabe señalar que el clima en el momento en que se hizo contacto con James estaba extremadamente nublado y con niebla. Los vehículos que pasaban todavía tenían los faros encendidos”.

Gohde escribió: “Se descubrió que James violó el Estatuto de Florida 843.02 al obstruir la investigación en curso cuando se negó repetidamente a permitir la identificación del objeto en su bolsillo y se negó a identificarse. James fue puesto bajo arresto por resistirse sin violencia y fue transportado al Centro de Detención del Condado de Columbia sin incidentes”.

La oficial Jayme Gohde estuvo entre los oficiales demandados en una Corte Federal en 2022 por un hombre mordido por un K-9 del Condado de Columbia en 2020

La oficial Jayme Gohde fue nombrada en una demanda de derechos civiles presentada contra la Oficina del Sheriff del Condado de Columbia en una Corte Federal por Martinezz Bowman, quien dice que fue mordido por un K-9 durante una “detención indebida” en octubre de 2020. Él está acusando a los oficiales de la Oficina del Sheriff de usar “fuerza irrazonable y excesiva” y amenazar con fuerza letal dejándolo con una “lesión debilitante en la pierna”. Él también acusa a los oficiales de no brindarle la atención médica adecuada, según los registros judiciales obtenidos por Heavy.

Según la demanda, Gohde estaba con David Harvey, su oficial de entrenamiento, cuando ocurrió el incidente. Ellos detuvieron a Bowman por tener “lo que creían que eran luces traseras legalmente deficientes”, pero Bowman dijo en la demanda que el video de la cámara corporal mostraba que “las luces de freno y los indicadores de giro son visibles”.

La demanda aún está pendiente, según muestran los registros.

El sargento Randy Harrison fue disciplinado en 2010 después de que su K-9 muriera en un automóvil

El supervisor de Gohde, el sargento Randy Harrison, apareció en los titulares en 2010 cuando fue suspendido e investigado por la muerte de su perro policía, Brutus, mientras trabajaba como adiestrador de K-9, según The Associated Press. Brutus murió en el auto caliente de Harrison. Se determinó que el incidente fue un “accidente trágico”, según dijo la Oficina del Sheriff en ese momento.

“Las autoridades dicen que el perro del oficial de la Oficina del Sheriff del Condado de Columbia, Randy Harrison, Brutus, murió el 10 de junio después de que Harrison lo dejara por error en el vehículo estacionado en su casa con el motor apagado y las ventanas abiertas”, escribió AP. “Los investigadores determinaron que Harrison estaba distraído por un asunto personal. Harrison regresó al vehículo después de más de una hora y encontró al perro muerto en el asiento trasero”. Harrison recibió una suspensión de 15 días y ya no se le permitió ser un manejador de K-9, dijo la Oficina del Sheriff en un comunicado de prensa.

La Oficina del Sheriff escribió en ese momento: “La investigación mostró además que no hubo malicia intencional ni intención criminal en nombre del oficial. Harrison se había distraído con eventos personales la noche del incidente. Harrison salió de su casa para atender un asunto personal y regresó más de una hora después para descubrir que había dejado a Brutus en su patrulla. El oficial Harrison fue puesto inmediatamente en licencia administrativa mientras se llevaba a cabo la investigación interna. El oficial admitió completamente haber cometido un error catastrófico al dejar a Brutus en el vehículo desatendido”.

El alguacil Mark Hunter dijo que se tuvo en cuenta el “historial de trabajo ejemplar” de Harrison al determinar el castigo. Hunter dijo en un comunicado: “Esta situación fue un hecho trágico para la Oficina del Sheriff del Condado de Columbia y para el oficial Harrison y su familia. Esto fue un accidente y nadie siente más remordimiento que el propio Harrison. Brutus no solo era un perro de trabajo, sino parte de la familia Harrison. El oficial Harrison ahora tiene que vivir con sus acciones, pero este caso nos ha enseñado a todos algunas lecciones importantes. La agencia en su conjunto, con el tiempo, se recuperará de este evento, pero las lecciones aprendidas no se olvidarán”.

En 2015, Harrison, disparó e hirió a un hombre que, según dijo, lo atropelló cuando él y otros oficiales fueron llamados a una disputa entre propietarios e inquilinos, informó WJAX. El hombre de 72 años sobrevivió al tiroteo, según la estación de noticias. Harrison fue puesto en licencia administrativa antes de ser absuelto por una investigación realizada por la Oficina del Sheriff, el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida y la Oficina del Fiscal del Estado del Condado de Columbia, según muestran los registros.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.