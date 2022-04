James Bama, ilustrador de Star Trek, muere a los 95 años

James Bama, un popular ilustrador que hizo una importante contribución a Star Trek: The Original Series y luego ganó renombre como pintor realista, murió el 24 de abril de 2022 a la edad de 95 años, según múltiples fuentes, incluida Universal Monsters, thedailycartoonist.com y SteveHollandBook.com, así como un representante de Big Horn Galleries en Cody, Wyoming, una de las principales galerías que representó a Bama. Estaba a solo unos días de cumplir 96 años.

Bama, según un artículo de StarTrek.com de 2018 escrito por los historiadores de Star Trek David Tilotta y Curt McAloney, creó una imagen famosa: un montaje que representa al capitán James T. Kirk, Spock, varios miembros de la tripulación y el U.S.S. Enterprise recorriendo un planeta no identificado, que “apareció en el material promocional que NBC solía publicitar (Star Trek: The Original Series). Inicialmente, el montaje parece una colección de fotografías pero, sorprendentemente, en realidad es una pintura realista”. La pintura, en una versión en blanco y negro, apareció en TV Guide, y una versión en color se usó para la portada de Star Trek de Bantan Books, que se subtituló “Un viaje escalofriante a través de mundos más allá de la imaginación”.

Según Memory Alpha, el libro, al que también se hizo referencia como Star Trek 1, recopiló adaptaciones del autor James Blish de siete episodios de Star Trek: The Original Series.

Tilotta y McAloney informaron que poco después de que la NBC encargara la serie Star Trek: The Original Series, la cadena le encargó a Bama que pintara una obra de arte promocional. “Uno de los conceptos iniciales de NBC era que el arte se reprodujera como un póster que pudieran vender al público en general por $ 1 cada uno”, según Tilotta y McAloney, un estilo de campaña que NBC ya había implementado para Bonanza, Get Smart, The Man from U.N.C.L.E y I Spy. NBC finalmente decidió no continuar con el concepto del cartel, sino que distribuyó la obra de arte a “anunciantes e individuos seleccionados”. También se utilizó para “otros materiales promocionales y publicitarios de NBC, incluidos anuncios impresos y comerciales de televisión”.

James Bama dejó su huella en el realismo y Star Trek

Al principio de su carrera, desde la década de 1950 hasta la de 1960, Bama se ganaba la vida pintando portadas de libros de bolsillo, revistas como The Saturday Evening Post y Reader’s Digest, y las portadas de las cajas de los kits de modelos de monstruos, para criaturas como Drácula y Frankenstein, producidas por la empresa Aurora Plastics Corporation. Dejando a un lado la contribución única de Bama en Star Trek, fue mucho más conocido durante su fase de ilustrador por las muchas portadas que pintó para la serie Doc Savage de Bantam, con Steve Holland como modelo. Holland también era actor y había interpretado a Flash Gordon en la serie de televisión de 1954 del mismo nombre.

Bama, en una entrevista con Mark Voger de NJ.com publicada el 17 de diciembre de 2010, explicó que siempre quiso ser artista. “Desde el jardín de niños, lo supe”, dijo. “Dibujaba, dibujaba y dibujaba todo el tiempo. Copiaba las tiras cómicas de los domingos como Flash Gordon, Tarzán y Barney Baxter, que es una tira que la gente ya no recuerda. Alex Raymond fue mi mayor influencia. Estudié con Frank Reilly, quien fue discípulo de Dean Cornwall. Entré en un estudio en Nueva York cuando tenía 24 años. Recién salido de la escuela, hice algunas portadas de libros.

“El trabajo de ilustración se estaba desacelerando, así que comencé a hacer portadas de libros de bolsillo”, continuó Bama. “Hice nueve portadas de Louis L’Amour antes de que se hiciera famoso. Eran solo trabajos. Hice Zane Grey. Así que hice cosas occidentales mucho antes de las pinturas de bellas artes. Empecé a trabajar para Bantam Books a principios de los 60. Hice de todo para Bantam, desde ciencia ficción hasta westerns. Como dije, eran solo trabajos”.

Fue mucho más reconocido por sus trabajos en la cultura pop que en la pintura realista

Presumiblemente, la obra de arte de Star Trek de Bama cayó en la categoría de “solo trabajos”, pero capturó la imaginación de innumerables fanáticos de Star Trek. Según la entrevista de NJ.com, Bama y su esposa, Lynn, se mudaron de la ciudad de Nueva York a Wyoming en septiembre de 1968. Una vez en Wyoming, comenzó a pintar y grabar lo que veía: gente local, rodeos, nativos americanos. Según una biografía de Bama en el sitio web de The Greenwich Workshop, “El trabajo distintivo de James Bama combina la tradición con las realidades modernas. En sus muy aclamados estudios, Bama muestra el Occidente contemporáneo preservando su cultura tradicional. Sus retratos de habitantes de las llanuras y montañas capturan el verdadero carácter de Occidente. Hoy las pinturas de James Bama son parte de muchas colecciones prestigiosas. Bama ha estado representado en importantes exposiciones en todo Occidente y se ha presentado en exposiciones individuales en la ciudad de Nueva York”.

Una evaluación del trabajo de Bama en el sitio web del Buffalo Bill Center of the West dice: “El talento natural del artista, la capacitación académica y la experiencia profesional práctica como ilustrador lo equiparon con las herramientas para tener éxito como pintor. Influenciado por la fotografía, el expresionismo abstracto, el arte pop y la ilustración, Bama fusionó estos medios y estilos en una marca ultra detallada de realismo basada en composiciones complejas. A diferencia de muchos artistas que trabajan en el oeste estadounidense hoy en día, se negó rotundamente a pintar el Viejo Oeste y, en cambio, dedicó su carrera a pintar personas reales del Oeste moderno. Sus retratos detallados capturan la complejidad étnica y cultural del oeste americano a través de personas que viven simultáneamente en dos mundos”.

Bama, en esencia, disfrutó de dos carreras claramente diferentes como artista. Era muy consciente de la dicotomía entre su trabajo de cultura pop y sus pinturas realistas, lo que llevó a comparaciones con Norman Rockwell y Andrew Wyeth. “No puedo escapar”, le dijo a NJ.com en la entrevista de 2010. “A pesar de todas las hermosas pinturas occidentales que he hecho desde 1968, soy más conocido por los kits de monstruos y Doc Savage. Hice 62 versiones de Doc Savage. Son muchas portadas. Le dije a mi esposa: ‘El mundo llegará a su fin, pero los modelos de monstruos y Doc Savage seguirán existiendo’”.

Y también Star Trek.