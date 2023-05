Niña de 6 años muere a golpes en apartamento en NY: ¡Interrogan a su madre!

Autoridades de la Ciudad de Nueva York investigan la muerte de una pequeña de 6 años, quien fue encontrada en estado inconsciente en su apartamento de El Bronx la madrugada del viernes.

Las primeras versiones de la policía, según lo reportó CBS News, señalan que la niña tenía señales de haber sido golpeada dentro de su residencia, en uno de los complejos de NYCHA.

La pequeña fue identificada como Jalayah Eason, y de acuerdo al citado medio, la propia madre de la menor llamó a la línea de emergencia, hacia las 4:00 de la mañana, y al legar al inmueble, localizado en los edificios Forest Houses de la calle 165 East, un grupo de socorristas atendió el incidente.

La policía del NYPD aseguró que la pequeña presentaba moretones en las muñecas y severos traumatismos en el torso, y tras ser trasladada a un hospital del área, fue declarada muerta.

La Uniformada agregó que en el apartamento, además de la menor incosciente, fueron hallados dos menores también con signos de abuso, quienes fueron entregados bajo custodia dela Administración de Servicios Infantiles (ACS).

Fuentes de la policía, quienes confirmaron que los niños, de 8 y 3 años, tenían hematomas y marcas de ligaduras, agregaron que el menor mayor confirmó que su madre los golpeaba.

Hasta el momento no se han registrado arrestos en relación a la muerte de la menor, y mientras las autoridades que conducen la investigación estan a la espera de los resultados de la autopsia de la Oficina del Médico Forense, están cuestionando a la madre.

Una vecina de la familia quien vive en el piso inferior de la casa de la menor muerta, aseguró haber escuchado a los niños llorando y gritando.

“Cualquiera que viva lo suficiente puede escuchar a esos niños de vez en cuando”, afirmó el vecino, insistiendo en que los gritos eran “ensordecedores”.

“Es desgarrador para cualquiera que sea una madre que tenga hijos”, agregó la vecina.

Los socorristas que ingresaron al departamento de la niña aseguraron que se encontraron con un sitio sucio.

Sobre el historial de la madre, CBS News aseguró que la madre tiene dos casos previos con la Administración de Servicios para Niños por el menor de 8 años y un arresto.

La lamentable muerte ocurrió a solo unas horas de conocerse que una bebé recién nacida de 4 meses, también fue encontrada muerta en un hotel de Manhattan, que actualmente alberga a cientos de migrantes recién llegados, a los que la Ciudad está dando albergue.