Condenan a un cantante por abuso sexual en Canadá: Jacob Hoggard

Después de años de demoras en el juicio de Jacob Hoggard, el cantante fue condenado a cinco años tras las rejas por agredir sexualmente a una mujer en 2016. Hoggard apareció en 2004 en la ya desaparecida versión canadiense de “American Idol”, que ayudó a lanzar la carreras musicales de múltiples estrellas, incluida Carly Rae Jepsen, antes de que “American Idol” comenzara a aceptar concursantes canadienses en 2018.

Las acusaciones contra Jacob Hoggard comenzaron a aparecer en línea en 2018

Hoggard ocupó el tercer lugar en “Canadian Idol” en 2004 y aprovechó su nueva fama para relanzar su banda de punk-pop, Hedley, que luego firmó con Capitol Records en los Estados Unidos, y luego pasó a Island Records, obteniendo múltiples éxitos, premios y giras mundiales importantes, de acuerdo con Spotify.

En 2017, Hedley grabó lo que se convirtió en su disco final, llamado “Cageless”. Las acusaciones contra Hoggard comenzaron a surgir en las redes sociales a principios de 2018, según Billboard. En ese momento, varias mujeres y niñas menores de edad comenzaron a contar sus historias en línea.

El 28 de febrero de 2018, Hoggard emitió un extenso comunicado en las redes sociales, en el que afirmó que “nunca se había involucrado en un comportamiento sexual no consensuado en su vida”.

“Sin embargo”, escribió Hoggard, “durante los últimos 13 años, me he comportado de una manera que objetivaba a las mujeres. La forma en que traté a las mujeres fue imprudente y desdeñosa de sus sentimientos”. Después de disculparse por sus acciones, Haggod escribió: “Es hora de que cambie. He decidido alejarme de mi carrera indefinidamente”.

Sin embargo, la banda prometió mantener sus compromisos, realizando varios conciertos ya programados antes de hacer una pausa. Días después de que Hoggard emitiera su disculpa, un reportero de cultura pop de The Canadian Press asistió a uno de los conciertos y escribió que el líder hacia bromas en el escenario con insinuaciones sexuales inapropiadas y “se negaba a suavizar su personalidad de chico de fraternidad”.

La agencia, la gerencia y el sello discográfico de Hedley abandonaron a la banda y la radio sacó su música de sus listas de reproducción. Hoggard fue acusado de múltiples cargos de agresión sexual en julio de 2018. Él se casó con su segunda esposa, Rebekah Asselstine, en diciembre de ese año.

Jacob Hoggard fue condenado a cinco años tras las rejas, pero él ha vuelto a casa

De acuerdo con el diario Toronto Star, Hoggard fue acusado de “interferencia sexual”, un término canadiense que se refiere a tocar a un menor de manera sexual. Una fan adolescente menor de 16 años dijo que el incidente tuvo lugar en abril de 2016. Hoggard fue también acusado de agredir sexualmente a la misma adolescente en septiembre de 2016 y de agredir a una mujer en su habitación de hotel en noviembre de 2016. Hoggard se declaró inocente de todos los cargos.

Debido a las suspensiones del jurado durante la pandemia de COVID-19, el juicio se retrasó hasta mayo de 2022, cuando comenzó un juicio de cuatro semanas en Toronto.

Después de cuatro semanas de testimonio, según el Washington Post, el jurado deliberó durante seis días y se encontró estancado dos veces en “algunos cargos”, y finalmente emitió un veredicto de “no culpable” en el caso de la fanática adolescente. Sin embargo, encontraron a Hoggard culpable de “agresión sexual con daño corporal” a la mujer de Ottawa, quien había testificado que Hoggard la estranguló con tanta fuerza que pensó que iba a morir.

En la audiencia de sentencia del 20 de octubre, de acuerdo con Billboard, la jueza del Tribunal Superior de Ontario, Gillian Roberts, pasó una hora leyendo partes de la conclusión de su sentencia. El cargo permitía una sentencia de hasta 14 años de cárcel, pero ella decidió poner al cantante tras las rejas por cinco.

“En última instancia, la sentencia total debe ser proporcional a la gravedad de la conducta infractora y las circunstancias del infractor, incluido su grado de responsabilidad”, dijo la jueza Roberts. “Debe ser suficiente para reflejar la nocividad inherente de una violación manipuladora y particularmente degradante”.

Además del tiempo en la cárcel, Roberts también ordenó una prohibición de 10 años de posesión de cualquier arma y que Hoggard sea incluido en el registro de delincuentes sexuales durante los próximos 20 años.

Sin embargo, Hoggard apeló la decisión del juez y fue puesto en libertad bajo fianza, por lo que esperará en su casa mientras el tribunal delibera sobre su apelación.

Nota: Las historias sobre acusaciones de agresión sexual pueden ser traumatizantes para los sobrevivientes de agresión sexual. Si usted o alguien que conoce necesita apoyo, puede comunicarse con la Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto (RAINN por sus siglas en inglés). La organización brinda apoyo gratuito y confidencial a las víctimas de agresión sexual. Llame a la línea directa de agresión sexual de RAINN (800.656.HOPE) o visite el sitio web de la organización contra la violencia sexual para obtener más información.

