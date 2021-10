Tiroteo en Idaho: Identifican al sospechoso como Jacob Bergquist

Jacob Bergquist fue identificado por el forense y la policía como el tirador activo en el tiroteo en el centro comercial de Boise, Idaho, que dejó dos personas muertas, incluido un guardia de seguridad y un cliente del centro comercial, y cinco más heridos.

Aunque inicialmente estaba en estado crítico, Bergquist, de 27 años de edad, cuya dirección en Boise fue registrada, murió. La policía describió una escena caótica en la que el guardia de seguridad y un oficial de policía de Boise se enfrentaron al sospechoso, y un tiroteo entre el oficial y el sospechoso estalló en Boise Towne Square, un popular centro comercial. Una de las víctimas fallecidas fue nombrada como Jo Acker, el guardia de seguridad del centro comercial y veterano militar que fue llamado un héroe. La otra víctima fallecida fue nombrada Roberto Padilla Argüelles.

“Absolutamente trágico que algo como esto sucedió en Boise Idaho con nuestro aumento de población viene el crimen y es muy triste. Crecí aquí y estaba en el centro comercial con mis hijos anoche … esto es absolutamente horrible. Puedo decirles que muchos más habitantes de Idaho comenzarán a empacar ahora como deberían para protegerse a sí mismos y a sus familias”, escribió una mujer en el hilo de comentarios del centro comercial en Facebook.

Aún no ha aparecido una foto de Jacob Bergquist; hay un Jacob Bergquist que menciona a la policía de Boise y que publicó videos en YouTube disparando armas y escribió sobre armas en línea, y Heavy está trabajando para identificar si es la misma persona que el atacante del centro comercial Boise. Heavy actualizará esta historia si se verifica esa información; Heavy ha pedido a la policía de Boise que lo confirme.

“El sospechoso murió hoy en un hospital local”, confirmó la policía de Boise el 26 de octubre de 2021.

El jefe de policía, Ryan lee, dio a conocer detalles adicionales en una conferencia de prensa. El jefe dijo que han estado buscando “cualquier evidencia en las redes sociales” para tratar de encontrar “motivación”, y dijo que el tirador fue Jacob Bergquist. Están tratando de entender por qué ocurrió el tiroteo y por qué sucedió en el centro comercial. No está claro si el disparo que mató a Bergquist fue autoinfligido o si las armas estaban en posesión legal.

La alcaldesa Lauren McLean lo calificó como un “día terrible … Perdimos a dos personas de esta comunidad ayer, y mi corazón está con las familias de Jo Acker y Roberto Padilla Arguelles”.

#LATEST: The Ada County Coroner has identified the two victims killed in yesterday’s shooting at Boise Mall. 26 yr old Joseph Acker & 49 yr old Roberto Arguelles. Coroner also said the shooter – Jacob Bergquist – has died. Officer that was shot was treated and released. — Misty Inglet (@Ingletonthenews) October 26, 2021

Esto es lo que necesita saber:

1. Jacob Bergquist estaba vestido de negro cuando apareció en el centro comercial fuertemente armado

El despacho del condado de Ada “comenzó a recibir llamadas sobre disparos en el centro comercial Boise Towne Square en N. Milwaukee”, escribió la policía de Boise en un comunicado de prensa.

“Las personas que llamaron indicaron que un hombre adulto blanco, vestido de negro, en posesión de armas, había hecho varios tiros dentro del edificio. La evidencia indica que el sospechoso fue contactado por un oficial de seguridad en el primer piso del edificio cerca de una tienda por departamentos en el lado oeste del edificio. El sospechoso disparó al oficial de seguridad que murió en el lugar. Luego, el sospechoso disparó múltiples rondas dentro del edificio, golpeando la escalera mecánica de vidrio y una segunda víctima que sucumbió a sus heridas en el hospital. El sospechoso luego continuó a través del centro comercial, disparando rondas al piso que resultaron en heridas a dos mujeres. Otra víctima masculina fue llevada en un vehículo privado a un hospital y recibió tratamiento por las lesiones sufridas durante una caída mientras salía del centro comercial”.

El jefe dijo que la evidencia obtenida de una búsqueda en una ubicación de Fry Street aún se está procesando. Confirmó que la policía está investigando rumores en las redes sociales de que el sospechoso había hecho amenazas previas. Dijo que están revisando su “huella electrónica y redes sociales” y emitieron órdenes de conservación. “Estamos tratando de ver si eso es un hecho o un rumor en este momento”.

This is the home of Jacob Bergquist, the Boise man suspected by authorities of shooting up the Boise Mall. Police executed a search warrant on his trailer earlier today. pic.twitter.com/vS6AvXX5Qj — Trevor A. Fay (@fay_trevor) October 27, 2021

Dijo que la policía también estaba al tanto de los rumores de conspiración. Dijo que la comunidad está a salvo y esos rumores son ficticios, diciendo que “no hay ninguna amenaza para la comunidad”, y se cree que el sospechoso actuó solo.

Según la policía, alrededor de la 1:50 p.m. el lunes 25 de octubre de 2021, los oficiales de policía de Boise “respondieron a una llamada de disparos en el centro comercial de N. Milwaukee, con informes iniciales de que al menos una persona recibió un disparo. Minutos después, los agentes se enfrentaron a un individuo que coincidía con la descripción del sospechoso fuera del centro comercial. Se intercambiaron disparos que causaron lesiones tanto al sospechoso como a un oficial”.

La policía continuó: “Los primeros oficiales llegaron a la escena y poco después presenciaron a un sospechoso que coincidía con la descripción que salía del área. Los oficiales confrontaron al sospechoso detrás de un negocio en la cuadra 500 de N. Milwaukee. 1:54 pm: Los oficiales informaron disparos. El sospechoso estaba mirando al oeste hacia Milwaukee. Hubo un intercambio de disparos entre el sospechoso y al menos un oficial que respondió. La mujer de 68 años que resultó herida en su vehículo estaba en Milwaukee”.

La investigación “sobre un tiroteo que ocurrió dentro y fuera del Boise Towne Square Mall esta tarde sigue bajo investigación del Departamento de Policía de Boise con la ayuda de socios estatales, locales y federales”, escribió el Departamento de Policía de Boise en un comunicado de prensa.

“Un intercambio de disparos entre el sospechoso y el oficial será investigado por separado por el Grupo de Trabajo de Incidentes Críticos dirigido por el Departamento de Policía de Meridian”.

La policía señaló: “Hubo tres víctimas adicionales heridas en el tiroteo. Dos de ellos se identifican como una mujer de 52 años y una mujer de 23 años. Ambos resultaron heridos mientras estaban dentro de la tienda y se están recuperando de lesiones que no ponen en peligro su vida. Una tercera víctima, una mujer de 68 años, recibió un disparo y resultó herida mientras se encontraba dentro de su vehículo. Ella también tiene heridas que no ponen en peligro su vida”.

Una mujer escribió en Facebook: “Cerré mi tienda cuando escuché los disparos y nos quedamos en nuestra habitación trasera hasta que la policía nos evacuó”.

En las redes sociales, la gente escribió que un guardia de seguridad se acercó primero al tirador, aunque la policía no lo ha confirmado. “Creo que el oficial de seguridad se acercó al tirador justo afuera de la entrada de Macy’s”, escribió uno.

2. Un video mostró el pánico del momento: el sospechoso tenía varias armas de fuego

⚠️🇺🇸#URGENT: Active shooter reported at Boise Towne Square Mall in Boise, Idaho#Boise l #ID

Police are confirming multiple people have been injured inside the mall. Footage from the scene shows shoppers running from exit doors.

More information as soon as it becomes available! pic.twitter.com/gx7Aj9kLFE — Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) October 25, 2021

El pánico en la escena fue capturado en video. “Una investigación preliminar muestra que el sospechoso estaba en posesión de múltiples armas de fuego y municiones en la escena del centro comercial”, escribió la policía.

“Tenía una pistola con él”, dijo el jefe, y agregó que disparó dentro y fuera del centro comercial.

“Se recuperaron 18 casquillos gastados del interior del edificio. Hoy se ejecutó una orden de registro en una residencia de Fry Street en Boise en relación con la investigación. También hay un esfuerzo de varios estados en marcha para aprender más sobre el sospechoso. Nos hemos estado coordinando con nuestros socios locales, estatales y federales para investigar rumores e informes de las redes sociales y no hay evidencia de ataques adicionales planificados o amenazas continuas al público. Toda la evidencia indica que el sospechoso estaba actuando solo”.

“Se ha confirmado la muerte de dos personas como resultado de sus heridas”, escribió la policía en el comunicado de prensa.

“Cinco personas más fueron transportadas con heridas, incluido el sospechoso y un oficial que respondió”.

Según la policía, el sospechoso actuó solo. “Los oficiales continuaron respondiendo a la escena y localizaron a múltiples víctimas. Trabajando en coordinación con los protocolos de seguridad del centro comercial, los oficiales trabajaron para evacuar y despejar el centro comercial. El centro comercial permanecerá cerrado mientras continúa la investigación. En este momento, creemos que solo hubo un tirador involucrado y no existe una amenaza continua para la comunidad en general”, escribieron.

3. Las autoridades dijeron que no estaban seguras cual fue el motivo de Bergquist para hacer eso

Those injured in today’s unthinkable shooting at the Boise Towne Square Mall are in my prayers. The State of Idaho stands prepared to assist the Boise Police Department as they investigate the shooting. — Brad Little (@GovernorLittle) October 25, 2021

“El sospechoso se encuentra en estado crítico”, reveló la policía. “El oficial ha sido tratado y puesto en libertad. El Departamento de Policía de Boise no dará a conocer información adicional sobre las otras víctimas tratadas en el hospital”.

“Realmente no podemos en este momento hablar de ninguna motivación detrás de esto”, dijo el jefe de policía de Boise, Ryan Lee, en una conferencia de prensa.

El jefe dijo que las autoridades han aprendido que la intervención temprana es increíblemente importante. Los agentes “interrumpieron este ciclo de violencia” en dos minutos y medio. “El coraje, la voluntad de ponerse en peligro” por parte de los oficiales fue lo que evitó una tragedia más grave.

El gobernador de Idaho, Brad Little, escribió en Twitter: “Los heridos en el impensable tiroteo de hoy en el Boise Towne Square Mall están en mis oraciones. El estado de Idaho está preparado para ayudar al Departamento de Policía de Boise mientras investigan el tiroteo”.

4. Hubo incidentes de desorden previos en el centro comercial que involucraron a Bergquist

Police statements on the Boise mall shootinghttps://t.co/6UQzgYhNTw pic.twitter.com/yG56DIjRHF — CBS2 News (@CBS2Boise) October 26, 2021

El jefe de policía dijo en una rueda de prensa que las autoridades “no creen que tenga antecedentes laborales en el centro comercial. La seguridad del centro comercial se había puesto en contacto con él en ocasiones anteriores; otros incidentes que habían ocurrido en el centro comercial”.

Dijo que las llamadas pasadas involucraron lo que los empleados del centro comercial describieron como “conducta desordenada y llamadas ilegales en la naturaleza por comportamiento perturbador”.

Lee dijo que Bergquist también era conocido por la policía de Boise y fue objeto de otros informes policiales que no detalló.

El comunicado de prensa de la policía continuó: “Esta fue una experiencia traumática para nuestra comunidad en su conjunto y nuestros corazones están con todas las víctimas, testigos, socorristas y aquellos que han sido afectados por los eventos de hoy”, dijo el jefe de policía de Boise, Ryan. Sotavento. “Reconocemos que la comunidad tiene muchas preguntas e inquietudes. El Departamento de Policía de Boise trabajará para asegurarse de que proporcionemos información a la comunidad lo más rápido posible junto con nuestros investigadores y fiscales”.

“Con el cierre del Boise Towne Square Mall, cualquier persona que necesite recuperar los artículos que quedan en el centro comercial podrá hacerlo mañana. Se compartirá más información sobre esto en Twitter y Facebook de BPD. La escena es segura en este momento y nadie podrá entrar esta noche”.

5. La página del centro comercial declaró a la gente “con el corazón roto” y calificó el tiroteo como una “terrible tragedia”.

Results of that mall shooting in Boise yesterday. 2 dead and at least 5 injured, including the shooter and a cop. No known motive yet. Even in “safe” Boise…https://t.co/Qks6w7bzfB — Chris brown (@chrisbrown2075) October 26, 2021

Boise Towne Square escribió en Facebook: “Estamos desconsolados y estamos trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Policía de Boise mientras investigan las circunstancias que llevaron a esta terrible tragedia. Agradecemos su rápida respuesta y su colaboración continua. Esto es devastador para toda nuestra comunidad, y nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de las víctimas durante este tiempo inimaginable”.

La página agregó: “En cumplimiento y respeto por nuestra comunidad, nuestro centro comercial estará cerrado mañana. Esta es una investigación en desarrollo y estamos dirigiendo todas las consultas al Departamento de Policía de Boise”.

Una mujer escribió en el hilo de comentarios: “Un enorme agradecimiento a los miembros de su personal por hacer su parte en el cuidado de los involucrados. Hicieron todo lo posible para ayudar y proteger a sus clientes. Es mejor que todos los que trabajan en esa área obtengan la mayor bonificación de sus vidas”.

