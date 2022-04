¿Quién es Jack Maxey?: 5 datos importantes que debes saber

Jack Maxey es un activista republicano y ex presentador de podcast afiliado al ex asesor de Trump, Steve Bannon, quien afirma que ha eliminado archivos de la computadora portátil del hijo de Joe Biden, Hunter Biden.

La computadora portátil del hijo del presidente es parte de la investigación federal sobre Hunter Biden; también ha sido tema reciente de historias en los principales medios de comunicación que verificaron que pertenecía a Hunter Biden. Algunos han criticado a los medios por no intentar verificar agresivamente la computadora portátil antes de las elecciones presidenciales de 2020. Maxey es el hombre que proporcionó el contenido de la computadora portátil a destacados medios de comunicación.

The New York Times informó que Hunter Biden pagó una “obligación fiscal significativa” cuando un gran jurado estaba investigando sus “tratos comerciales internacionales”. The Times informó que la investigación está investigando posibles “violaciones criminales de las leyes fiscales, así como las reglas de cabildeo extranjero y lavado de dinero”.

Esto es lo que necesita saber:

1. Maxey afirma tener 80,000 imágenes y videos eliminados de la computadora portátil





Jack Maxey — Hunter Biden's laptop Jacks Maxey spoke to a group of Judaeo and Christian Republicans in Boca Raton on the 21st of July 2021. He delves into the absurdly horrifying contents of Hunter Biden's laptop from hell. Jack, a Yale graduate who formerly worked on Wall Street, is a God fearing patriot and a troglodyte bearer of diminished flame… 2021-07-30T01:26:35Z

Daily Mail describió a Maxey como la “fuente que distribuyó la computadora portátil de Hunter Biden al congresista y los medios, incluidos The Washington Post y New York Times. El sitio de noticias informa que “huyó de EE. UU. a Suiza” porque le preocupan las represalias de la administración de Joe Biden.

Afirma que tiene “450 gigabytes de material eliminado” de la computadora portátil de Biden, incluidas “80,000 imágenes y videos y más de 120,000 correos electrónicos archivados”. Está planeando publicarlos en una “base de datos de búsqueda”, informó Daily Mail.

La computadora portátil fue abandonada en la tienda de computadoras de Delaware de John Mac Isaac, quien se la dio al abogado de Trump, Rudy Giuliani, informó Daily Mail. Giuliani se lo dio a Maxey, informa Daily Mail.

“En los últimos tres días, encontramos 450 gigabytes de material borrado”, le dijo a Mary Grace. “Eso incluiría cientos de miles de correos electrónicos que no conocíamos, más de 80 000 imágenes y videos de los que no sabíamos nada, miles y miles de documentos. También hemos podido recuperar todos los archivos adjuntos, que nunca antes habíamos podido ver.

Maxey está en Gab, la controvertida plataforma de redes sociales que se promociona como libre de censura. Escribió el 28 de marzo de 2022: “Para las personas que se quejan: 450 GB de material borrado que tenemos que revisar y catalogar. Incluyendo 80,000 imágenes y problemas de seguridad nacional con los que tuve que lidiar primero. Entonces, tranquilízate. Siempre pondré a mi país primero y eso es lo que estoy haciendo en este momento con un enorme riesgo personal”.

Su perfil de Gab dice: “Ex coanfitrión de War Room Pandemic. Primer periodista en identificar el brote de SARS2 26/12/19. Maestro de la computadora portátil de Hunter Biden. Dio a Daily Mail, Washington Post, Swedish Nat. Televisión, Senador Grassley y Comité Judicial. ¡El valor ES contagioso! Deber, Honor, País: así de simple. Nunca voy a dejar de fumar. Estados Unidos lo vale”.

En enero, escribió: “¿Alguien quiere saber el propósito del primer viaje de Hunter a Kazajstán en junio de 2014 en nombre de ChiComs y usando Burisma como tapadera? Este es el viaje al que Grassley se refirió la semana pasada en el que Hunter no tomó el Servicio Secreto. Lea cuidadosamente. todo el tiempo estuvieron trabajando para los comunistas chinos. Ese gas también se iba a canalizar a través de Afganistán. . . TRAIDORES – HECHO. PM Massimov, el último jefe de seguridad del estado ahora está bajo arresto por traición. . . .”

En julio de 2021, escribió: “El Senador Grassley y el Comité Judicial ahora tienen su propia copia de la computadora portátil de Hunter Biden. No te escondas ahora. Entregado hace media hora, firmado por ‘Bell’. ¡EXIGE JUSTICIA! (Si todo lo que vas a hacer es llorar y tener dolor de estómago, por favor no comentes. Vergonzoso y antiestadounidense en mi opinión, y me canso de responderlas)”.

También tiene una página en Gettr, donde sus publicaciones dicen cosas como: “Mantengan la línea gente, esto recién comienza” y “tic tac”.

El 4 de abril de 2022, escribió:

270 días desde que estas personas recibieron de mí una copia de la #Laptop de #Hunter el 8 de julio de 2021. ¿Qué están haciendo al respecto? Desde que lo consiguieron, hemos tenido Afganistán, combustible, alimentos y fertilizantes fuera de escala, Kazakstán y ahora Ucrania. Su silencio permitió que todo eso sucediera. EXPLIQUENME POR QUE SE MERECEN SUS OFICINAS? #Grassley, Chuck (IA), miembro de rango

#Graham, Linda (Carolina del Sur)

#Cornyn, John (Texas)

#Lee, Mike (UT)

#Cruz, Ted (TX)

#Sasse, Ben (NE)

#Hawley, Josh (MO)

#Algodón, Tom (AR)

#Kennedy, John (LA)

#Tillis, Thom (Carolina del Norte)

#Blackburn, Marsha (TN)

2. Maxey copresentó un podcast con el exasesor de Trump, Steve Bannon

Está afiliado a un podcast copresentado por Steve Bannon, exasesor de Donald Trump. Según su perfil de IMDb, Maxey “es conocido por The Stew Peters Show (2020) y Bannon’s War Room (2019)”.

Maxey le dijo a Mary Grace Media Official que trató de entregar el contenido de la computadora portátil a casi todas las organizaciones de noticias en los Estados Unidos, incluido Fox News.

“Necesitamos responsabilizar a estas personas”, dijo, incluidos los republicanos en el Congreso, incluido Chuck Grassley, quien dijo que no tuvo la cortesía de devolverle la llamada.

3. Maxey, que nació en Pensilvania, una vez fue oficial de la Marina de los EE.UU.

Mary Grace is LIVE! Special Report Part 2 in the Series THE LAPTOP FROM HELL WITH JACK MAXEY https://t.co/zQL9ht37mN — Mary Grace Media Official (@RealMaryGrace1) April 2, 2022

Una biografía de Maxey aparece en la página web bajo “oradores” de Revival in Courage, que dice que “busca educar, inspirar y unir a los ciudadanos autónomos para que tomen medidas enfocadas”. Sostener la república constitucional comienza con conocer el pasado y entender el presente para que perdure el futuro del país”.

Lo describe como un “ex coanfitrión de War Room Pandemic” que nació en Pensilvania y recibió un título en historia de la Universidad de Yale.

“Después de la universidad, fue oficial de la Marina de los Estados Unidos”, dice el sitio web.

“Después de un tiempo en España, trabajó en Wall Street para Merrill Lynch negociando letras del Tesoro en la mesa de repos. Desde entonces, ha ocupado muchos puestos en el espacio alternativo de fondos de cobertura y capital privado y pasó casi una década en Puerto Rico como empresario. Durante los últimos años ha trabajado como periodista e investigador. Desde 2018 trabaja para Steve Bannon y hasta este enero fue el coanfitrión del popular War Room Pandemic”.

Señala: “Recientemente, Jack ha dedicado su vida, su fortuna y su sagrado honor a revelar la corrupción de la familia Biden y el pantano al exponer el contenido de la computadora portátil de Hunter Biden que recibió de Rudy Giuliani en octubre de 2020. Fue Jack quien entregó una copia al Daily Mail de Londres y más recientemente al Washington Post.

4. Maxey entregó un disco portátil a The Washington Post, que verificó que “miles de correos electrónicos” eran “comunicaciones auténticas”

La computadora portátil Biden se encontró por primera vez en posesión del propietario del taller de reparación de computadoras de Delaware, John Paul Mac Isaac. Dice que le dio la computadora portátil tanto al FBI como a Giuliani.

Antes de las elecciones presidenciales de 2020, una historia del New York Post en la computadora portátil fue censurada por Twitter, ignorada por muchos medios de comunicación y ridiculizada como desinformación rusa. Sin embargo, las principales publicaciones, como The Washington Post y New York Times, han reconocido desde entonces que la computadora portátil es de Hunter Biden.

The Washington Post informó que había verificado “miles de correos electrónicos” como comunicaciones auténticas después de que dos expertos en seguridad examinaran la computadora portátil de Hunter.

Los correos electrónicos “son una pequeña fracción de 217 gigabytes de datos proporcionados al Post en un disco duro portátil por el activista republicano Jack Maxey”, informó el Post.

Le dijo al Post que el contenido de la unidad portátil que le dio al Post provenía de la computadora portátil que Biden abandonó en 2019 en un taller de reparación de computadoras de Delaware.

Las acusaciones derivadas de la computadora portátil involucran a Hunter Biden organizando una reunión entre un socio comercial ucraniano y su padre. Durante la elección, la campaña de Biden negó haber actuado mal y dijo que la reunión no se llevó a cabo.

5. Maxey vive en West Palm Beach

En el otoño de 2021, Maxey habló con el Club Republicano Judeocristiano del Sur de Florida, según el Sun-Sentinel.

Maxey dijo que “Creo que se debe hacer justicia aquí. Más importante aún, todo el mundo está en riesgo si la Administración Biden se ve comprometida por el Partido Comunista Chino”.

Ese artículo dice que vive en West Palm Beach.

