Colombiana murió tras ataque terrorista de Hamas contra Israel

Este miércoles 11 de octubre de 2023, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores en Colombia, se confirmó que la primera víctima colombiana que deja la guerra entre Israel y el grupo terrorista de Hamas, corresponde a la joven Ivonne Patricia Rubio, quien fuera reportada como desaparecida desde el mismo sábado cuando el grupo extremista irrumpió en el festival de música electrónica que se desarrollaba en la franja de Gaza, reportó El País.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta informar que se ha confirmado la muerte de Ivonne Rubio, ciudadana colombo-israelí desaparecida junto con su novio Antonio Macías en medio de los gravísimos sucesos ocurridos en un desierto al sur de Israel el pasado sábado”, citó la Cancillería.

"Confirman lo que no queríamos": Ivonne Rubio, la colombiana que desapareció en Israel tras el brutal ataque de Hamás, murió en medio de la guerra. Su esposo aún está desaparecido. Paola Vega con los detalles. https://t.co/Ssst1XmsFz pic.twitter.com/9z3rYdji9m — Revista Semana (@RevistaSemana) October 11, 2023

Ivonne Rubio de 26 años de edad, estaba disfrutaba junto a su novio Antonio Macias de 29 años, y de quien hasta el momento no se sabe si fue capturado como rehén, o si se cuenta entre la lista de muertos en el ataque.

El fallecimiento de la mujer fue confirmado por su propio padre, el señor Julio Rubio quien dijo que gracias a una prueba de ADN confrontada con las muestras dadas por la familia a las autoridades de Israel, se logró establecer que su hija había sido una de las víctimas de la masacre de los terroristas de Hamas.

“Me mataron a la niña, la encontraron muerta. El Ejército me la mató. Se hizo lo que se tenía que hacer”, señaló Julio Rubio, en un desgarrador testimonio.

Por su parte, familiares del novio de Rubio, indicaron haber hecho lo mismo sin obtener hasta el momento ningún rastro de él.

Hoy será el entierro de Ivonne Rubio, la colombiana que murió en medio de los ataques del grupo Hamás a Israel. Las exequias se llevarán a cabo en Jerusalén. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/mfVLY2z8LJ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 12, 2023

En diálogo con Caracol Radio, una amiga cercana a la familia, Maria Helena Aristizábal, quien vive en Tel Aviv, declaró: “La verdad, con mucha tristeza, porque hace un momento les informaron que la niña estaba muerta. La familia directamente lo confirmó de manera oficial, ellos publicaron ya un comunicado y nos informaron, pero muy difícil, muy duro, todavía no se sabe nada de Antonio”.

Este jueves la familia de Ivonne rubio, se reunirá en Jerusalén a las 3 de la tarde para llevar a cabo los actos funerales.

Lo ultimo que vivo Ivonne

Urgente: se confirma que la colombiana Ivonne Rubio fue brutalmente asesinada por Hamás en Israel, en medio de ataque terrorista. Estaba desaparecida.⁦@gusgomez1701⁩ https://t.co/FQUHCWollR — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 11, 2023

Ivonne y su pareja habían decidido ese sábado 7 de octubre asistir al festival de “supernova” realizado en el desierto de Negev, junto a la frontera con Gaza. Como los cientos de israelís y extranjeros que estaban bailando y cantando en la madrugada de ese día, nunca pensaron que las explosiones que escucharon eran misiles provenientes del Hamas.

Cuando por fin vieron a los milicianos caer en parapentes y matar a todos a su paso, entendieron que debían huir por sus vidas ante lo letal del ataque.

“Papi, estamos en guerra. Estoy corriendo hacia un búnker” fue lo último que Rubio le dijo a su papá el sábado pasado, a las 7:15 a.m. No tuvo más comunicación con él, según El Espectador.

Por su parte, la última comunicación de Antonio con su madre fue dada en testimonio por su primo Alex Macias quien dijo lo siguiente, en declaraciones citadas por Semana:

“En una primera llamada, le dijeron a mi tía que estaban en guerra. Después, Antonio la volvió a llamar, y le dice: ‘Mamá, están acá. Es una masacre, es una guerra total’. Lo último que supe de ellos es que iban con un amigo (qué está a salvo) quien le contó a mi tía que estaban masacrando gente y que ellos se refugiaron en un búnker. Ahí llegó un extremista a exterminarlos, pero se le trabó el arma”, precisó.

Luego, agregó: “Lo que Antonio le alcanzó a comentar a mi tía es que era mejor que no lo llamaran: ‘Mamá no me llames, no quiero hacer ningún ruido para que no me perciban más fácil’, le dijo. Habló con Ivonne y ella aseguró que iban a tratar de llegar a un lugar seguro y ahí se comunicaban con ellos. ‘Por favor, no nos llamen’, concluyó [Ivonne]”.

¿Quién era Ivonne Rubio?

Cuenta su padre que la familia emigró en el año 96 hacia Israel huyendo de la violencia desatada por el narcotráfico en Colombia.

Dice que su hija hizo la vida en Israel estudiando contaduría y desempeñándose en el mundo del modelaje. Además indicó que atendiendo a la legislación Israelí, prestó su servicio militar obligatorio.

Cuenta don Julio que después de llegar del ejército, su hija sostuvo una relación del que tuvo a su hijo Aviel, pero que sin embargo la relación no prosperó por violencia de su pareja contra ella, según InfoBae.

Informa El Tiempo, que hace tres años, en un nuevo relanzamiento en la ciudad de Kfar Saba, en el centro de Israel, Ivonne conoció a Antonio Macías, barbero de origen colombiano y cuya familia lleva asentada desde hace más tres décadas en Medio Oriente. Con él, entablaron una relación en la que forjaron un hogar con Aviel, de cuatro años, y Manuela, hija de Antonio y quien tiene seis años.

