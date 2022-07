La historia del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acaparado titulares más de una vez y una figura protagónica en ella, fue desde siempre su ex esposa, la ex modelo, esquiadora profesional y empresaria Ivana Trump, que falleció el 14 de julio de un infarto. “La policía de Nueva York dijo que Ivana Trump sufrió un paro cardíaco y que estaba muerta cuando llegaron los paramédicos”, informó el diario The New York Post. En vida, Ivana Trump fue la primera esposa del expresidente y madre de sus tres hijos mayores, luego de su mediático divorcio se casaría dos veces más.

Ivana Trump: 5 datos sobre su escandaloso matrimonio y divorcio de Donald Trump

Se casaron en 1977 y se divorciaron en 1992

Ivana nació en 1949 en Zlin, Checoslovaquia. Asistió a la Universidad Charles en Praga. Durante gran parte de su vida, Ivana fue esquiadora. Incluso fue seleccionada como suplente en el equipo de esquí de Checoslovaquia durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 1972.

Sin embargo, según el libro Spy, cita a Petr Pomezný, secretario general del Comité Olímpico Checoslovaco, diciendo: “¿Quién es esta mujer Ivana y por qué la gente sigue llamándonos por ella? Hemos buscado tantas veces y hemos consultado a muchas, muchas personas, y no hay tal chica en nuestros registros”, por lo que dicha labor de la primera ex esposa de Donald Trump, continúa siendo un misterio.

Ivana jugó un papel importante en la Organización Trump durante su matrimonio con el presidente. Se desempeñó como Vicepresidenta de Diseño de Interiores de la empresa hasta que finalmente, fue nombrada presidenta del Trump Castle and Casino.

Tuvieron tres hijos juntos

Si bien se mantuvieron en constante comunicación hasta los últimos días de vida de la mujer hablando sobre diferentes temas, que a menudo involucraban a sus hijos, pasaron por un desagradable divorcio antes de llegar a ese punto. Según los documentos de divorcio obtenidos por el New York Daily News, Ivana sostuvo que Trump tenía “numerosos trucos sucios contra ella para mantener el dinero en sus bolsillos”.

Ivana dijo que su acuerdo prenupcial contenía la cláusula de que cualquier obsequio que se le diera a Ivana durante su matrimonio sería devuelto en caso de divorcio. Llegó a revelar que se sorprendió cuando se enteró de esto, según el diario New York Daily News “Recuerdo la parte de los regalos. me había dolido mucho. Me había confundido. … No entendí todo el concepto, por qué estoy devolviendo los regalos que mi esposo adquirirá y me dará durante nuestro matrimonio”. El medio escribe que Donald culpó de la cláusula a su abogado. También informan que faltan cientos de documentos del caso, que fueron archivados en 1990.

Play

Video Video related to ivana trump: 5 datos sobre su escandaloso matrimonio y divorcio de donald trump 2022-07-14T20:42:54-04:00

Se divorciaron luego de una aventura de Donald Trump con la actriz Marla Maples

Trump mantuvo una aventura muy pública con la entonces actriz Marla Maples. Se casó con ella un año después de divorciarse de Ivana. En su libro ‘Raising Trump’, Ivana describió un encuentro que tuvo con Maples antes de divorciarse de Trump.

“Esta joven rubia se me acercó de la nada y me dijo: ‘Soy Marla y amo a tu esposo. ¿Tú?’… Le dije ‘Piérdete. Amo a mi esposo’. No era propio de una dama, pero estaba en estado de shock”…”Solo puedo sacudir la cabeza por lo loco que fue… No podía encender la televisión sin escuchar mi nombre”.

Los documentos oficiales del divorcio indicaban que era “inseguro e inapropiado” que Donald e Ivana Trump se mantuviesen casados

Durante su divorcio, corrieron rumores de que Trump trató terriblemente a Ivana mientras se mantuvieron casados; incluso hubo informes de que ella lo acusó de violación. Un artículo del New York Daily News de 2016 reveló: “Los documentos polvorientos almacenados en una caja en la oficina del secretario de la Corte Suprema de Manhattan contienen acusaciones de que Trump ‘abusó verbalmente y degradó’ a su ex esposa.

Ivana alegó en ese entonces que el ex presidente ‘mintió’ y que su trato hacia ella fue ‘cruel e inhumano’”. Los documentos también describen que era “inseguro o impropio que se mantuvieran casados”. Sin embargo, en una entrevista separada de 2018 con Good Morning Britain, Ivana dijo que Trump nunca la tocó de manera inapropiada durante su matrimonio. En 2016, según una publicación separada del New York Daily News, el New York Times y el periódico Gannett demandaron para obtener los registros del divorcio para ver si Ivana acusó a Trump de violación.

Ivana y Donald Trump se defendieron instando a un juez a rechazar la moción presentada por el New York Times y Gannett. En la respuesta de Trump a la moción de los medios, sus abogados escribieron: “Al tratar de invadir los archivos matrimoniales confidenciales de los Trump de hace 26 años, el Times y Gannett, como se muestra en la presentación del Sr. Trump en oposición a su moción, se basan completamente en argumentos erróneos y sin precedentes que son contrarios a las protecciones otorgadas por la Legislatura hace más de 150 años”. La declaración jurada personal de Ivana decía: “No quiero que los detalles de nuestro divorcio (la mayoría de los cuales ya se han informado ampliamente) se abran y muestren al público en general para su diversión… Donald y yo actualmente compartimos una relación cálida y nuestra familia no debería verse obligada a revivir esta parte de nuestro pasado porque él se postula para presidente”. El pasado septiembre, un juez rechazó la solicitud del New York Times de revelar el expediente de divorcio.

Estuvo casada antes de Donald Trump

Donald Trump fue el segundo matrimonio de Ivana. Antes de Trump, estuvo casada con Alfred Winklmayr de 1971 a 1973, y luego de su divorcio se casó con Riccardo Mazzucchelli de 1995 a 1997 y Rossano Rubicondi de 2008 a 2009. Sin embargo, Donald Trump fue el padre de sus únicos tres hijos. Según los informes, Ivana conoció a Trump en 1976 mientras estaba con un grupo de modelos. En el plazo de un año, Norman Vincent Peale, ministro y autor, los casó.

Ver la noticia original de Heavy.com aquí.