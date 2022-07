Ivana Trump: Confirman que murió tras caer por las escaleras de su casa

Ivana Trump, la primera esposa del ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, murió a los 73 años de edad. La policía encontró a Ivana Trump en su apartamento de Manhattan a las 12:40 p.m. del 14 de julio de 2022, informó ABC Eyewitness News 7 NY.

El cuerpo de Ivana fue descubierto por paramédicos de Manhattan después de que recibieron una llamada de paro cardíaco y respondieron, informó ABC News.

Pero, ¿Cuál fue la causa de su muerte?

De acuerdo con el médico forense, este aseguró el viernes 15 de julio, que Ivana murió de “lesiones por impacto contundente” debido a un accidente, asegura CNN.

De igual manera, de acuerdo con la BBC, un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York le dijo a la agencia AFP que las autoridades locales recibieron una llamada desde su dirección en el Upper East Side de Manhattan sobre las 12:40 pm del pasado jueves.

Asimismo, de acuerdo al New York Post, un asistente personal y una señora de la limpieza de la casa de Trump, llegaron el jueves a la casa del lado este superior de Trump, tocaron el timbre y llamaron a su teléfono para entrar, pero nadie respondió. De inmediato ambos trabajadores llamaron al superintendente del edificio para poder abrir la puerta de la casa, cuando después de todo un trabajador de mantenimiento pudo abrir la puerta y encontraron a Ivana Trump en el piso de las escaleras con una taza de café derramada a su lado, según el New York Post.

La exesposa del expresidente Donald Trump sufrió “lesiones por impacto contundente” en el torso, dijo la oficina del médico forense de la ciudad de Nueva York.

La formidable empresaria, cuyo apellido de soltera es Zelníčková, nació en Checoslovaquia en 1949, donde se crió bajo el régimen comunista. Según Hola! ella “pasó los primeros meses de su vida en una incubadora. Su padre Milos, creyendo que endurecería a la niña enfermiza, le enseñó a esquiar y nadar cuando tenía solo dos años”.

Ivana obtuvo una maestría en educación física en la Universidad Charles en Praga, antes de mudarse a Canadá y casarse con el esquiador austriaco Alfred Winklmayr en 1971. Poco después comenzó una exitosa carrera como modelo antes de conocer a Donald Trump en 1976, afirma ¡Hola! “Nueve meses después se casaron y con el tiempo tuvieron tres hijos, Donald Jr, Ivanka y Eric”, según el medio.

“Me entristece mucho informar a todos aquellos que la amaban, que son muchos, que Ivana Trump ha fallecido en su casa en la ciudad de Nueva York. Era una mujer maravillosa, hermosa y sorprendente, que llevó una vida grandiosa e inspiradora. Su orgullo y alegría eran sus tres hijos, Donald Jr., Ivanka y Eric. Estaba tan orgullosa de ellos, como todos lo estábamos de ella. ¡Descansa en Paz, Ivana!”, dijo en su red social Donald Trump, que tuvo con ella a sus tres hijos mayores: Donald Jr., Ivanka y Eric.

Ivana ayudó a Trump a construir su imperio inmobiliario antes de que su matrimonio se disolviera en un escándalo que acaparó los titulares de los tabloides después de su infidelidad. Luego se casó y se divorció de Marla Maples y luego se casó con Melania Trump, teniendo un hijo con cada mujer.

La familia Trump también emitió un comunicado confirmando la muerte de Ivana. Según ABC 7, decía:

Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida madre, Ivana Trump. Nuestra madre era una mujer increíble: una fuerza en los negocios, una atleta de clase mundial, una belleza radiante y una madre y amiga cariñosa. Ivana Trump fue una sobreviviente. Huyó del comunismo y abrazó este país. Enseñó a sus hijos sobre determinación y tenacidad, compasión y determinación. Su madre, sus tres hijos y diez nietos la extrañarán mucho.

Ivana Trump, que nació en la antigua Checoslovaquia, se casó con Donald Trump en 1977

Según Fox News, Ivana Trump nació en 1949 en lo que entonces era Checoslovaquia. Se casó con Donald Trump en 1977 y el suyo fue un matrimonio a largo plazo. Se divorciaron en 1992.

Nació como Ivana Marie Zelníčková, según The New York Post. Según The Post, Ivana Trump era modelo a principios de la década de 1970 antes de conocer a Donald Trump en 1976 en la ciudad de Nueva York.

Se enfrentó infamemente a Marla Maples en una pista de esquí en Aspen, Colorado, sobre su romance con Donald Trump. Según Page Six, las heridas aún eran lo suficientemente profundas como para que Ivana se fuera temprano de la inauguración presidencial para evitar encontrarse con Marla.

Según la revista Town and Country, Marla y Donald se conocieron en un “abrevadero del Upper East Side, y Donald se ofreció a ayudar a su fiesta a conseguir una mesa”.

