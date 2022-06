Predicen que Israel Adesanya perdería en tres rounds contra rival peso liviano: ¿De quién hablan?

El rey de peso mediano de la UFC, Israel Adesanya, perdería ante la leyenda de peso ligero Khabib Nurmagomedov, según “The Eagle’s Manager”, Ali Abdelaziz.

Abdelaziz habló recientemente con Sherdog sobre su importante cliente y socio comercial. Y en resumen, ve al luchador de artes marciales mixtas profesionales de 29-0 usando su lucha libre y agarre para eliminar a Adesanya en tres asaltos.

“Si Khabib viene mañana y baja a 185, detendrá a Israel Adesanya en tres rounds, esa es mi opinión”, dijo Abdelaziz a través de Low Kick MMA. “Lo veo [en el gimnasio]. Venció a pesos completos, semipesados, wélter, ligeros. Es imparable. Es como un camión con acoplado.”

“Adesanya no puede dejar de luchar, no puede dejar de luchar”, continuó el representante. “Golpeando, por supuesto, Israel es el mejor golpeador de este planeta. Pero Khabib puede regresar y pelear en el peso mediano y convertirse en campeón hoy mismo.”

Nurmagomedov se retiró del deporte en octubre de 2020 luego de defender su cinturón de 155 libras por tercera vez. El Águila ahogó a Justin Gaethje con un estrangulamiento triangular en la UFC 254 y luego, durante su entrevista posterior a la pelea, anunció su retiro.

Está programado que Adesanya defienda su título de 185 libras por quinta vez. Luchará contra Jared Cannonier en la cartelera principal de la UFC 276 el 2 de julio.

Abdelaziz ‘a veces’ piensa que Nurmagomedov quiere pelear de nuevo

Desde que se retiró, Nurmagomedov ha pasado a ser entrenador. También es promotor del Eagle Fighting Championship.

Y Abdelaziz cree que también hay una parte de Nurmagomedov que quiere volver al Octágono.

“Siempre está en buena forma, siempre de buen humor”, dijo Abdelaziz. “Nunca se sabe, honestamente; él dice: ‘Nunca voy a pelear de nuevo’. Pero a veces siento que quiere hacerlo, le pregunto por qué se esfuerza tanto con los muchachos y dice: ‘Tengo que mostrarles quién manda’. O tal vez hagamos el ‘Ultimate Fighter’ con Tony Ferguson.”

Tony Ferguson quiere competir contra Nurmagomedov como entrenadores en ‘The Ultimate Fighter’

Un enfrentamiento entre Nurmagomedov y Tony Ferguson se programó cinco veces en la UFC, pero debido a cuestiones como lesiones y restricciones de viaje, la pelea nunca se materializó.

Durante un episodio del podcast “The MMA Hour” de Ariel Helwani en mayo, “El Cucuy” expresó su deseo de pelear contra Nurmagomedov como entrenador en el reality televisivo de la UFC, “The Ultimate Fighter”.

“Creo que cuando su padre [Khabib] dijo que se suponía que íbamos a competir, lo creo”, dijo Ferguson a través de BJPenn.com. “Me encantaría poder entrenar contra él en ‘The Ultimate Fighter’, ¿qué tal eso? Ya sabes, el padrino gana en el equipo. Te garantizo que mi entrenamiento es mucho mejor que el tuyo, Khabib. No mucha gente entiende eso.”

“Construí un equipo para una racha de 12 victorias consecutivas y sin lugar a dudas puedo volver a hacerlo”, continuó El Cucuy.

Nurmagomedov tampoco rehuyó del desafío de Ferguson. En Twitter, The Eagle escribió: “Tony, me gusta la idea de TUF, llama a tus superiores y déjalos hacer una oferta, pero si no tienen ideas, yo mismo te ofreceré un trato en la plataforma @EagleFightClub, estamos haciendo algunos buenos negocios aquí, ¿sabes?”

Recientemente se le preguntó al presidente de la UFC, Dana White, sobre el posible choque de entrenadores. Y White les dijo a los anfitriones de “The Spinnin Backfist MMA Show” que “lo considerará”.

