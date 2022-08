Isaac Schuman: Identifican al joven apuñalado en el río Apple de Wisconsin

Isaac Schuman estaba a punto de postularse a las universidades para comenzar el camino de convertirse en ingeniero eléctrico, pero sus sueños se detuvieron trágicamente cuando el joven de 17 años de Minnesota fue asesinado a puñaladas mientras navegaba por el río Apple.

Fue descrito en una página de GoFundMe creada para ayudar a su familia como la “luz de la familia” y una persona “impulsada y decidida a tener éxito” con un “aura contagiosamente positiva”.

Schuman era un estudiante de último año entrante en Stillwater High School en Minnesota.

Un sospechoso, un hombre de Minnesota de 52 años, está bajo custodia. Está acusado de matar a puñaladas a Schuman y de herir a otras cuatro personas. El motivo sigue sin estar claro, aunque un familiar de algunas de las víctimas dijo que estaban tratando de ayudar a proteger a otros jóvenes del sospechoso.

1. Schuman fue un estudiante del cuadro de honor que inició un negocio de detallado de automóviles y embarcaciones

En un comunicado enviado a KARE-11, la familia de Schuman escribió:

“Isaac, nuestro amado hijo y hermano, falleció trágicamente ayer en el incidente del apuñalamiento en Apple River. Isaac tenía 17 años, esperaba con ansias su último año en Stillwater High School y también se preparaba para postularse en varias universidades para obtener un título en Ingeniería Eléctrica”.

La declaración de la familia reveló: “Era un estudiante del cuadro de honor en Stillwater High y recientemente se había involucrado mucho en el golf y planeaba probar para el Pony Golf Team”.

A pesar de su corta edad, Schuman ya era propietario de una pequeña empresa. “Además, en el último año, Isaac comenzó un negocio de detallado de automóviles y botes, estaba creciendo rápidamente y se estaba convirtiendo en un joven emprendedor bastante impresionante. Era maduro para su edad y tenía una mentalidad progresista que era poco común en un estudiante de secundaria”, escribió la familia.

2. La familia dice que Schuman “entró en cada habitación con una gran sonrisa”

La familia rindió homenaje a la personalidad positiva de Schuman.

“Isaac entró en cada habitación con una gran sonrisa, un aura contagiosamente positiva y levantó a todos a su alrededor. Tenía un futuro increíblemente brillante por delante y todos estamos desconsolados y devastados más allá de las palabras porque su futuro ha sido trágicamente y sin sentido truncado”, escribieron.

“Apreciamos mucho la abrumadora efusión de amor y apoyo de nuestros amigos, los amigos de Isaac y la comunidad de Stillwater. También pedimos respetuosamente a los medios de comunicación que cumplan con nuestra solicitud de privacidad en este momento extremadamente difícil”.

3. Una página de GoFundMe, creada para ayudar a la familia de Schuman, describe a Schuman como “La luz de la familia y la estrella más brillante”

Una página de GoFundMe está recaudando fondos para ayudar a la familia de Schuman. Se lee:

Hola mi nombre es dani He sido un amigo de toda la vida de la familia. Estoy organizando esta recaudación de fondos para ayudar a mantener a la familia de Isaac. Muchas personas se han acercado para ayudar y esta es una forma en que todos podemos unirnos para apoyar a la familia. Isaac era la luz de la familia y la estrella más brillante. Era un estudiante del cuadro de honor. Estaba motivado y decidido a tener éxito. Era inteligente, amable, un gran amigo, hermano, primo y sobre todo hijo. Tenía el corazón más grande, que compartió con muchos. Entró en cada habitación con una gran sonrisa, un aura contagiosamente positiva y levantó a todos a su alrededor.

4. Las personas que conocieron a Schuman le rindieron homenaje en las redes sociales

Fluyeron los homenajes a Schuman. “Un momento tan difícil para la familia Stillwater. Pensando en su familia, amigos, maestros que le enseñaron y todo en el distrito de Stillwater. Recuerdo lo dulce que era en el jardín de infantes 😥”, escribió una mujer en Facebook.

Una mujer escribió en la página de Facebook de KARE11: “Vivo en Somerset. TODA nuestra ciudad y comunidad están tristes y lamentamos mucho esta pérdida y nuestros pensamientos y oraciones son para todas las víctimas y sus familias”.

Otro escribió: “Absolutamente inaceptable y absolutamente deprimente. Mi más sentido pésame a la familia y amigos de este joven”.

Una mujer escribió en Facebook: “Todavía no puedo creer que esto haya sucedido. Siempre ha sido una persona amable y sonriente. Incluso como un niño pequeño. Tan triste 💔 😞”

5. Las víctimas estaban nadando en el río Apple cuando el sospechoso atacó, dicen las autoridades

El sospechoso estaba con un grupo de seis a ocho personas y las víctimas estaban en otro grupo. El alguacil dijo que las autoridades quieren entrevistar a unas 15 a 20 personas. Las autoridades no están seguras de qué inició el incidente.

“Ubicamos a cinco personas que sufrían heridas de arma blanca”, dijo el alguacil Scott Knudson. Cuatro personas fueron trasladadas a un hospital. Una persona falleció. Las cuatro víctimas sobrevivientes son tres hombres y una mujer. El sheriff no tenía sus lugares de origen.

El área de tubing está ubicada en Somerset, Wisconsin. Knudson calificó la escena del apuñalamiento masivo como “caótica, aterradora. Estoy seguro de que cualquiera que haya presenciado esto nunca lo olvidará. Es una tragedia y me siento muy mal por las familias”.

Según Travel Wisconsin, “El río Apple es un afluente de 77.5 millas de largo del río St. Croix. Los proveedores en Somerset y sus alrededores brindan alquileres y transporte para este popular río de tubing. La primera mitad del viaje ofrece una flotación familiar relajada. La última mitad presenta un área de rápidos salvajes para los atrevidos y una pasarela lateral para los menos aventureros”.

