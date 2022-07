¿Todavía existe el sitio web pornográfico llamado “Is Anyone Up”?

Un nuevo documental de Netflix llamado “El hombre más odiado en Internet” presenta a Hunter Moore y su sitio web de pornografía de venganza llamado “Is Anyone Up” traducido al español como “¿Alguien está despierto?”

Pero, ¿aún existe el sitio web Is Nobody Up? No. Isanyoneup.com solo estuvo activo durante 16 meses y causó tal revuelo que Moore, que ahora tiene 36 años, terminó en prisión luego de ser acusado de delitos de piratería informática. El sitio web ha sido redirigido a un sitio web opuesto a la intimidación.

El infame sitio web “¿Alguien está despierto?” se lanzó a principios de la década de 2010 y funcionó durante 16 meses, según Marie Claire.

La serie se lanzó en julio de 2022. “Decidida a eliminar las fotos de su hija de un sitio web de pornografía de venganza, una madre persistente lanza una cruzada en línea para acabar con su cruel fundador”, se lee en el resumen de Netflix.

Un ex infante de marina compró “Is Anyone Up” para cerrar el sitio web

¿Quién es Hunter Moore? El documental de Netflix sobre la caída del "Hombre más odiado en Internet"

El sitio web de Moore fue comprado por un ex marine llamado James McGibney con el único propósito de cerrarlo, según Radio Times.

McGibney ha creado varios sitios web a lo largo de los años, incluidos BullyVille.com y CheaterVille.com. Según Radio Times, el sitio web anterior de McGibney avergüenza a los acosadores y cerró el último después de darse cuenta de que los acosadores se estaban aprovechando de él.

En el documental, McGibney, que trabaja con Anonymous, dice que Moore quería que hiciera publicidad en su sitio. “Fui al sitio web y quedé horrorizado por lo que vi”, dice McGibney en el documental. Según Radio Times, McGibney compró Is Everyone Up por “menos de $15,000” en abril de 2012 y envió el tráfico a BullyVille.com en su lugar.

McGibney le dijo a Wired: “Entonces, una mañana, todos estos pervertidos van a IAU y esperan ver su dosis de pornografía de venganza y se desvían a BullyVille”.

El sitio web de BullyVille.com tiene una carta abierta a Hunter Moore que dice: “¿Todavía te ríes ahora?”

Anonymous Declares War against Hunter Moore – Part I #ophunthunter Anonymous Declares War against Hunter Moore – Part I #ophunthunter 2022-03-20T15:50:04Z

Si visita BullyVille.com hoy, recibirá una carta abierta de McGibney a Moore.

La página está dedicada a informar a la gente sobre Moore.

Se lee,

Hola Hunter… Han pasado casi 10 años desde que me hice cargo y cerré tu despreciable sitio porno de venganza http://www.isanyoneup.com. A veces necesitas ser un matón para vencer a un matón y soy el primero en admitir que intelectualmente te intimidé hasta la mierda. Su principal objetivo declarado era “arruinar” la vida de las niñas. Incluso después de que indicaron que se iban a suicidar si sus imágenes desnudas no autorizadas no se eliminaban de tu sitio web, te reíste en sus caras. ¿Sigues riendo ahora? Intentaste destruir sus vidas, pero yo destruí intelectualmente la tuya. Recibiste una clase magistral en el fino arte de la ingeniería social.

La página agrega,

Fue impactante que solo fueras sentenciado a dos años y medio en una prisión federal por tu plétora de crímenes. No fue suficiente tiempo para lo que les hiciste a esas chicas. Solo recuerda Hunter, la venganza nunca es bonita, pero cuando se hace de manera meticulosa, inteligente y psicótica, seguro que es algo hermoso.

Moore vive hoy en Florida y tuiteó sobre la serie de Netflix

Hunter More – THE MOST HATED MAN ON THE INTERNET – Live Q&A – RDAP DAN Hunter More – THE MOST HATED MAN ON THE INTERNET – Live Q&A – RDAP DAN Hunter Moore is the man who created "IsAnyoneUp.com". Hunter was labeled as the "Revenge Porn King" due to the nature of his website. Ultimately Hunter Moore was shut down by the FBI. Hunter plead guilty to aggravated identity theft… 2022-07-30T11:31:11Z

Moore hoy está en Twitter; su página de Twitter dice que vive en Miami, Florida. Su página de Twitter promociona su libro, que se publicó en 2018 y está disponible en Amazon. También opina sobre la serie de Netflix y otros temas de actualidad.

En una entrevista que concedió en julio de 2022 a RDAP Dan, Moore dijo: “En primer lugar, debes entender que era un niño de 20 años que estaba pasando el mejor momento de su vida. Es fácil mirar hacia atrás ahora, especialmente cuando estamos en esta era ultrasensible, como el despertar, donde literalmente cualquier cosa parece el fin del mundo”.

Dijo que “culturalmente, éramos completamente diferentes” cuando comenzó el sitio hace 13 años. Dijo que ahora tiene 36 años y que obviamente “ha crecido y obviamente ha cambiado”.

Puede ver las preguntas y respuestas de más de 1 hora de duración con Moore aquí.

Moore fue acusado de cargos de piratería debido a ¿Alguien está parado?

Este hombre publicaba fotos que las mujeres guardaban en sus celulares o que enviaban a parejas, sin el consentimiento para que los seguidores de su web, que se hacían llamar "La Familia", las comentaran. Así inició la "pornovenganza"

Moore fue acusado en 2013 por Is Everyone Up. Puede leer la acusación en su totalidad aquí. El último documento en el sitio web de registros de la corte federal es de 2019 y dice que la libertad condicional se transfirió fuera de la jurisdicción de Fresno, California, pero no dice a dónde.

La acusación fue presentada en el Distrito Central de California contra Hunter Moore y Charles Evens, también conocido como “Gary”.

Alega que Moore residía en Woodland, California, donde operaba el sitio web http://isanyoneup.com en el que publicaba, entre otras cosas, “fotos de víctimas desnudas o sexualmente explícitas enviadas por otras personas sin el permiso de la víctima con fines de venganza.”

Evens vivía en el Distrito Central de California. Moore usó cuentas de Paypal en línea a nombre de Hunter Moore, Catalyst Web Services y quebella, dice la acusación.

Dice que siete víctimas, identificadas solo por sus iniciales en la acusación, mantuvieron cuentas de correo electrónico que contenían fotos de desnudos de ellos mismos y de otros.

Moore y Evens fueron acusados de participar en una conspiración para acceder a una computadora protegida sin autorización para obtener información para obtener ganancias financieras privadas, más comúnmente conocida como piratería informática.

La acusación formal acusa a Evens de obtener “acceso no autorizado a las cuentas de correo electrónico de cientos de víctimas… por varios medios, incluido el ‘hackeo’ de las cuentas de las víctimas” donde obtendría “fotos de desnudos, pertenecientes a las víctimas y almacenadas en las cuentas de las víctimas”. ‘cuentas’.

The Most Hated Man on the Internet | Official Trailer | Netflix Who is the Most Hated Man on the Internet? From the producers of Tinder Swindler and Dont F**k with Cats, comes this shocking three-part documentary series on Hunter Moore and his website, IsAnyoneUp.com – one of the earliest and most notorious homes of revenge porn. In a lawless internet world circa 2010, unlikely allies band… 2022-07-14T15:00:00Z

Evens “enviaría fotos de desnudos obtenidas de las cuentas de las víctimas al acusado Moore a cambio de un pago”, dice la acusación. Dice que Moore sabía que Evens había “obtenido las fotos de desnudos al obtener acceso no autorizado a las cuentas de las víctimas” y le pagaría a Evens.

Él “ofrecería al acusado Evens dinero adicional para obtener ilegalmente más fotos de desnudos, y publicaría fotos de desnudos de las víctimas en su sitio web… sin la autorización de las víctimas”.

La acusación cita múltiples actos abiertos: que en 2011, Evens le envió a Moore un correo electrónico discutiendo “cómo hackear correos electrónicos”. Ese mismo año, Moore le pidió a Evens que trabajara para él y le ofreció pagarle $200 por semana usando PayPal. Evens le dijo a Moore que la piratería era ilegal, dice la acusación.

La acusación acusa a Moore de enviarle a Evens un correo electrónico en el que decía que le gustaría “tantas como sea posible” refiriéndose a fotos de desnudos obtenidas mediante piratería. Evens accedió a las cuentas de correo electrónico de las víctimas sin autorización, dice la denuncia. Terminaron en el sitio web de Moore.

La acusación dice que en 2012, Moore envió a Evens un correo electrónico solicitando fotos de desnudos de “7 chicas y 3 tipos”.

Hoy en Twitter, Moore critica la cultura de la cancelación y publica sobre cómo recuperar la salud y el documental de Netflix.

El 1 de julio de 2022, tuiteó: “Tengo muchas ganas de que Twitter vuelva a ser divertido, pero cancele la revolución cultural y la gente está demasiado sensible ahora 🤷🏻”.

