Iowa – Resultados en vivo y Mapa interactivo: Sigue la elección presidencial 2020

Los votantes de Iowa han emitido sus votos en las elecciones presidenciales 2020 y los resultados se están tabulando. El presidente Donald Trump y el exvicepresidente Joe Biden parecían estar cuello a cuello en Iowa en los últimos días de la campaña, pero una encuesta publicado el 31 de octubre sugirió que la contienda se había inclinado a favor de Trump.

El candidato del Partido Verde Howie Hawkins, el candidato libertario Jo Jorgensen, el candidato del partido Alliance < / a> Roque De La Fuente, y los candidatos independientes Brock Pierce y Kanye West, también estaban en la boleta electoral en Iowa.

Las urnas estuvieron abiertas de 7 am a 9 pm, ya que los candidatos compitieron por los 6 votos electorales del estado de Hawkeye.

Siga a continuación los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 con la cortesía de los socios de Heavy en Decision Desk HQ :

Los resultados de las elecciones presidenciales de Iowa se pueden ver en el widget a continuación, que se actualiza en tiempo real. Al pasar el cursor sobre cada condado, se mostrarán resultados localizados.

La votación anticipada ha sido el nombre del juego en las elecciones de 2020 en medio de las preocupaciones sobre el coronavirus y el estado de Iowa no fue una excepción. Más de 920,000 personas habían devuelto las boletas de voto en ausencia el 31 de octubre, según informó Iowa Starting Line . Eso significa casi la mitad de la población votante del estado. Según el sitio web de la Secretaría de Estado de Iowa </ a >, más de 2,2 millones de habitantes de Iowa estaban registrados para votar.

Siempre que la boleta de voto en ausencia tenga matasellos del 2 de noviembre, los funcionarios electorales del estado de Iowa la aceptarán hasta el mediodía del lunes 9 de noviembre . Las papeletas de voto en ausencia recibidas después de ese día no contarán en los resultados finales.

Además de la carrera presidencial, los habitantes de Iowa seleccionaron a sus 4 representantes para enviar al Congreso. Dos de los 4 titulares no compitiero para su reelección. El representante desde hace mucho tiempo, Dave Loebsack decidió retirarse al final de este período y el representante Steve King perdió un desafío principal contra el actual senador estatal Randy Feenstra .

En el primer distrito del Congreso, la representante Abby Finkenauer buscaba un segundo mandato contra la republicana < a href = “https://ashleyhinson.com/” target = “_ blank” rel = “noopener noreferrer”> Ashley Hinson. En el segundo distrito, la ex maestra demócrata Rita Hart compitió contra la doctora republicana Mariannette Miller-Meeks. En el tercer distrito, la representante Cynthia Axne se enfrentó al republicano David Young . Y en el cuarto distrito, Feenstra se enfrentó al demócrata J.D. Scholten .

Los resultados de las contiendas de la Casa se pueden ver a continuación haciendo click en el mapa de Iowa o seleccionando Iowa en el menú desplegable. Al pasar el cursor sobre el distrito, se mostrarán los resultados de cada contienda.

La contienda entre el senador Joni Ernst y la retadora demócrata Theresa Greenfield fue noticia nacional antes del día de las elecciones por su dura competencia . El otro senador en funciones de Iowa, Chuck Grassley , no será reelegido hasta 2022. Los resultados de la carrera por el Senado se pueden ver en el widget a continuación, que se actualiza en tiempo real. Al pasar el cursor sobre cada condado, se mostrarán resultados localizados.

La contienda en Iowa se ve muy apretada entre Trump y Biden de camino al día de las elecciones. Un promedio de encuestas recientes compiladas por RealClearPolitics la contienda está empatada. [/ caption]



Pero una nueva encuesta del 31 de octubre sacudió las expectativas sobre en qué dirección se estaba inclinando Iowa. La encuesta, realizada por Selzer & Company y publicada por Des Moines Register, mostraba a Trump a la delantera por 7 puntos porcentuales sobre Biden, es decir 48 a 41. Cinco por ciento de los encuestados dijo a los encuestadores que sabían por quién estaban votando, pero no deseaban revelar sus opciones.. FiveThirtyEight le da a Selzer & Co una calificación de A + por la forma en que completa sus encuestas. Selzer también fue la única encuesta que predijo con precisión un aumento de Trump sobre Hillary Clinton en 2016, según el New York Times. La compañía tenía a Trump liderando por 7 puntos y finalmente derrotó a Clinton por 9 puntos en Iowa.