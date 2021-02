Terror en Wisconsin: Intruso asesinó a 2 personas y fue hallado muerto

Dos “ciudadanos inocentes” murieron después de una secuencia dramática y mortal de eventos en la ciudad de Kewaskum, un área rural ubicada al sureste de Wisconsin, en el norte del condado de Washington, según informó el alguacil del condado de Washington.

El sospechoso de haber cometido el hecho, también ha fallecido, dijo el alguacil en un comunicado de prensa del 3 de febrero de 2021.

Los nombres del sospechoso y las víctimas aún no se han publicado; el motivo tampoco está claro. Sin embargo, todo se sumó a una aterradora cadena de incidentes en un área del estado que no ve muchos delitos.

“Es un día triste para los ciudadanos del condado de Washington”, escribió el alguacil Martin R. Schulteis.

“En nombre de la oficina del alguacil, nos gustaría extender nuestro más sentido pésame a las familias de las víctimas de este crimen sin sentido. La Oficina del Sheriff del Condado de Washington se dedica a proporcionar todos los recursos necesarios para brindar a las familias tanta información y cierre como sea posible. Los nombres de las víctimas no se están dando a conocer en este momento para que las familias tengan tiempo suficiente para llorar su pérdida y hacer las notificaciones apropiadas”.

Esto es lo que necesita saber:

El reporte inicial caracterizó el incidente como una “invasión domiciliaria” en la que un residente informó que un sospechoso estaba “exigiendo las llaves de un vehículo”.

En su comunicado de prensa inicial, el Departamento del Sheriff reveló que, el miércoles 3 de febrero de 2021 aproximadamente a las 2:50 pm, la Oficina del Sheriff del Condado de Washington “recibió una llamada de teléfono fijo al 911 de un residente de la cuadra 8100 de Forest View Road. La ciudad de Kewaskum informa sobre un sujeto que entró a la fuerza en la residencia exigiendo las llaves de un vehículo”.

Two dead in Kewaskum home invasion shootoutThe Washington County Sheriff's Office says that a home invasion later led to an shootout with deputies. Subscribe to WISN on YouTube now for more: bit.ly/1emE5YX Get more Milwaukee news: wisn.com Like us: facebook.com/wisn12 Follow us: twitter.com/WISN12News Instagram: instagram.com/wisn12news/ 2021-02-04T04:24:46Z

Posteriormente se envió a la escena a agentes y un oficial del Departamento de Policía de Kewaskum.

“Aproximadamente a las 2:56 p.m. una segunda llamada al 911 desde una residencia vecina informó que escuchó disparos y observó a un sujeto armado caminando hacia la residencia de la persona que llamaba”, escribieron las autoridades.

En un audio se escucha a un operador diciendo que se hicieron disparos y que el sospechoso caminaba hacia el norte en el área. Dijeron que hubo varios accidentes de tráfico en el área y que el sospechoso caminaba por el bosque. En un momento llamaron a un capitán.

En otro audio se afirma que se hicieron disparos contra un escuadrón en la escena y las fuerzas del orden responden. La llamada original llegó a una casa con un valor estimado de más de $400,000 en una zona rural. Más adelante en el audio, los despachadores dicen que han disparado “en el campo”. Un operador dice: “Tengan cuidado. Hubo disparos contra las fuerzas del orden”. El sospechoso fue descrito como un hombre con chaqueta y jeans con cabello castaño.

VideoVideo related to terror en wisconsin: intruso asesinó a 2 personas y fue hallado muerto 2021-02-04T10:43:23-05:00

El alguacil agregó: “El Departamento de Investigaciones Criminales continúa realizando una investigación independiente sobre la muerte del sospechoso”.

La segunda víctima fue localizada después de una búsqueda de propiedades cercanas en una “escena compleja del crimen”, dijeron las autoridades.

Hasta las 11 p.m. el 3 de febrero, la Oficina del Sheriff del Condado de Washington y el Departamento de Investigaciones Criminales de Wisconsin permanecía en el área de “esta compleja escena del crimen que se extiende aproximadamente .6 millas de Forestview Road en la ciudad de Kewaskum”, escribió el alguacil.

“Durante la respuesta inicial a este incidente, se enviaron recursos tácticos al área para localizar al sospechoso. Durante esa búsqueda de propiedades cercanas, los agentes de SWAT localizaron a una víctima adicional que murió de una aparente herida de bala”, según reportó el alguacil.

“Este trágico incidente ha dejado a dos ciudadanos inocentes muertos, en diferentes residencias, así como al único sospechoso”, dijo el alguacil.

El sospechoso fue descubierto muerto de una herida de bala

Según el comunicado, a la llegada de los agentes al lugar, “hubo un intercambio de disparos con el sospechoso armado, seguido por el sospechoso huyendo a pie”.

Se estableció un perímetro y un dron “ubicó a un sujeto que coincidía con la descripción del sospechoso a una corta distancia al norte del encuentro inicial de los agentes”, se lee en el comunicado. “Los oficiales se acercaron y localizaron al sospechoso muerto por una aparente herida de bala. También se ubicó un arma de fuego cerca del fallecido”.

Sigue a AhoraMismo en Instagram

Esta es la versión original de Heavy.