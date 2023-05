Desde el 1 de julio indocumentados no podrán manejar con licencias de otros estados en Florida

Ha pasado ya una semana desde que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una polémica ley aprobada por la Legislatura de su estado, que busca arrinconar la migración ilegal, con normas duras, que en opinión de detractores violan derechos fundamentales y libertades civiles.

Y además de la prohibición de que empresas de más de 25 empleados contraten e indocumentados, con el riesgo de recibir multas y severas sanciones, y de transportar a la Florida personas sin papeles, incluso familiares, con amenazas de cárcel hasta por 15 años, la ley incluye otro aparte que afectará a buena parte de los inmigrantes.

Dentro de la llamada ley de DeSantis, se asegura que aquellos inmigrantes indocumentados que se movilizan por el estado, manejando con licencias de otros estados que conceden permisos de manejo a personas sin papeles, como Nueva York y Nueva Jersey, a partir del 1 de julio no podrán hacerlo o se exponen a castigos.

Play

Nueva ley de inmigración de Florida podría afectar licencias de conducir de inmigrantes Una de las medidas que contempla dicha legislación es que las licencias de conducir de otros estados que hayan sido emitidas exclusivamente para inmigrantes no sean legítimas en Florida. #florida #orlando #joebiden #biden #visastatus #reformamigratoria #florida #miami #miamidade #inmigracion #inmigrantes #rondesantis Suscríbete a Univision Orlando bit.ly/UnivisionOrlandoYT Más noticias de Orlando en univision.com/local/orlando-wven Sigue a Univision… 2023-05-12T00:45:02Z

“Es importante destacar que a los extranjeros ilegales ya no se les permitirá depender de licencias de conducir de otros estados. Si otro estado emitió una licencia a un extranjero ilegal que no pudo demostrar su presencia legal en los EE.UU. cuando se emitió su licencia, esa persona tiene prohibido operar un vehículo motorizado en Florida”, aseguró la oficina del Gobernador republicano, en un comunicado.

La nueva disposición tiene un severo impacto en Florida, estado que depende mucho del transporte vehicular ante la falta de líneas de metro y buen servicio de autobuses, lo que tiene inquietos a buena parte de los más de 700 mil indocumentados que se estima viven en esa parte del país.

Play

La Ley de Florida contra inmigrantes: No podrán vivir, ni trabajar ni ir al doctor!! Te explicamos todo sobre la Ley SB1718, o Ley de Florida que entra en vigencia el 1 de Julio de 2023. Para Consultas personales con el Licenciado Gregorio Martínez, comunicarse al telefono: 1809-688-3857, o escribir via Whatsaap al numero 1829-644-7116. Siguenos Instagram: instagram.com/tocaviajar/ 2023-05-09T11:00:11Z

“§322.033 es otro estatuto completamente nuevo destinado a evitar que las personas indocumentadas usen licencias de conducir de otro estado en el estado de Florida… Algunos de esos estados emiten licencias de conducir a personas que se encuentran en los Estados Unidos sin autorización. §322.033 invalida esas licencias”, explicó en su página online la firma de abogados Lasnetski Gihon Law, en un informe que puedes ver aquí.

“Si una persona indocumentada tiene una licencia emitida por otro estado que es una clase de licencia emitida exclusivamente para inmigrantes indocumentados que no pueden demostrar su presencia legal, esa licencia no será reconocida por el Estado de Florida y esa persona recibirá una citación por conducir sin licencia. El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (“DHSMV”) mantendrá una lista en su sitio web de las licencias de otros estados que no son válidas”, manifestó la firma experta en leyes.

Sin embargo, la ley asegura que “una persona que tiene una licencia de conducir de otro estado invalidada, no está exenta de obtener una licencia de conducir válida en Florida”.

Play

Ron DeSantis firma la polémica ley migratoria de Florida | Noticias Telemundo Video oficial de Noticias Telemundo. El gobernador refrendó la ley SB-1718, considerada por activistas más severa que la SB-1070 aprobada en Arizona en 2010. La legislación requiere que hospitales recopilen el estatus migratorio de pacientes e invalida ciertas licencias de conducir. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/Mtq7sTKAUtb SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Mediodía Noticias Telemundo Mediodía es un programa… 2023-05-10T17:26:14Z

El Senador Blaise Ingoglia, promotor de la ley, aseguró que las disposiciones nuevas frenarán el flujo de inmigrantes sin papeles que ha ido aumentando en los últimos meses.

“Nuestra Frontera Sur ha estado lidiando con una crisis provocada por el hombre bajo la ineptitud del presidente Biden, que permitió que más de 6.3 millones de inmigrantes ilegales inundaran nuestra frontera y bajo el liderazgo del gobernador Ron DeSantis, Florida hace historia al promulgar la ley estatal más fuerte contra la inmigración ilegal jamás presentada”, dijo el político.

“Fue un honor impulsar este proyecto de ley a través del proceso, sabiendo que estamos protegiendo a los floridanos y sirviendo como modelo para que la nación combata esta crisis creada por nuestro propio presidente”, agegó el senador republicano.