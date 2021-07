Indian Red Boy: Asesinan al rapero durante un ‘live’ de Instagram [VIDEO]

Indian Red Boy era un rapero de California que fue asesinado a tiros en un video de Instagram Live, según Hip Hop Lately.

Según Hip Hop Lately, Indian Red Boy, cuyo nombre real es Zerail Dijon Rivera de Inglewood, California, fue asesinado a tiros mientras estaba sentado en un automóvil cuando transmitía un video de Instagram Live el jueves 8 de julio de 2021. Hola, SoCal.com y MyNewsLa informaron que el nombre de la víctima del tiroteo era Zerail Rivera. Algunos sitios dieron el nombre del rapero como Indian Boy Redd.

Sin embargo, el nombre Zerail Rivera no aparece en la base de datos del forense del condado de Los Ángeles; Heavy se ha comunicado con el forense y la policía de Hawthorne para confirmar el nombre de la víctima y si el difunto era el rapero Indian Red Boy.

El video, que puede ver siguiendo un enlace a continuación, muestra a un hombre, identificado por Hip Hop Lately y otros en las redes sociales como Indian Red Boy, sentado en un automóvil cuando aparentemente le dispararon. Luego parece tener dificultades para hablar y tiene sangre en la cara.

El informe de Hip Hop Lately dice que el tiroteo puede deberse a la falta de respeto mostrada a un mural de Nipsey Hussle, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades. Un hilo de Reddit hace la misma afirmación no confirmada, diciendo: “Disparos salvajes captados en vivo”. El hilo afirma que un amigo de Indian Red Boy “es el tipo que pintó con spray sobre el memorial de nispey hustles”.

La gente expresó su sorpresa después de ver el video en Twitter. “Hombre, no quiero volver a ver ese video de Indian Red Boy y odio que haya llegado a mi feed. Claramente una represalia por el mural nipsey, pero hombre … eso fue mucho”, escribió un hombre.

Esto es lo que necesita saber:

El video muestra a un hombre al que le disparan mientras está sentado en un automóvil

Puedes ver el video aquí en Facebook.

Tenga en cuenta que el vídeo es muy perturbador:

Inglewood man shot on IG Live Hawthorne,CA his name Indian Red boy 🧨 pic.twitter.com/CKcEIhUPBA — SOHOOD NEWS 24-7 🧨🔥🔥🔥 (@7Sohood) July 10, 2021

En un minuto, la víctima estaba hablando con un amigo cuando sonaron los múltiples disparos. “Qué carajo”, dice su amigo. La víctima parece estar tratando de hablar pero no lo logra.

Un informe de televisión de KCAL informó que la policía de Hawthorne estaba en el lugar del tiroteo. La víctima era un “hombre de unos 20 años que fue asesinado a tiros dentro de este automóvil”. El reportero dijo que había muchos agujeros de bala en el auto.





Play



Indian Red Boy Killed In Retaliation Shooting For Kapone 3 Destroying Nipsey Hussle Murual. 2021-07-10T21:11:26Z

Le dispararon en la cara y murió en el lugar, dijo el reportero de televisión en el informe, diciendo que la familia estaba en el lugar y que se estaba reuniendo una gran multitud.

“Un hombre de unos 20 años murió esta noche después de recibir un disparo en la cara”, informó el periodista de KCAL. Heavy se ha comunicado con la policía de Hawthorne para obtener más detalles.

Las autoridades dijeron que la víctima tenía vínculos con pandillas





Play



Inglewood Family Bloods Gang Member Indian Red Boy Found Dead After Being Shot On IG Live Own Tha Block. News Email: YungWooBookingsFeatures@gmail.com Donate Here 👇🏾 Cash App : cash.app/$yw52 PayPal: paypal.me/yw52 SoundCloud: soundcloud.com/yung-woo-2?ref=clipboard&p=i&c=1&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing Tik Tok: vm.tiktok.com/ZMeaoh8jQ/ Facebook : mobile.facebook.com/kijana.yungwoo Instagram: instagram.com/yungbossniggawoo_/?hl=en instagram.com/ownthablocknews/ instagram.com/block_material_clothing/?hl=en Music: music.apple.com/us/artist/yung-woo/522838908 music.apple.com/us/artist/yung-woo/1541257890 open.spotify.com/artist/5JtXnnem8MXmV0JSGH59Hx?si=tWT9ZCpFSOilAVVcHKvf 2021-07-10T15:50:16Z

El servicio de noticias de la ciudad citó al teniente de la policía de Hawthorne, Ti Goetz, diciendo que la víctima “parece ser un miembro de una pandilla” y “parece ser un tiroteo dirigido”.

CBS Los Ángeles informó que el tiroteo ocurrió mientras el hombre estaba sentado dentro de un automóvil a las 4:00 p.m. en la cuadra 14100 de Chadron Avenue. Fue declarado muerto en el lugar.

En su página de Instagram, la gente envió mensajes a Indian Red Boy, y algunas personas hicieron referencias a los Bloods en pandillas. “Descansa tranquilo blxxd 🕊️”, escribió uno. “No no no no uuu, vamos levántate tenemos muchos recuerdos😢” escribió otro. “Rip, hermano mayor, si tan solo pudiera verte una vez más descansando fácilmente allí arriba”, escribió otra persona.

Las fotos en la página de Instagram de Indian Red Boy lo muestran con armas y letreros intermitentes de pandillas. MTO News informó que el tiroteo de Indian Red Boy podría haber estado relacionado con un video que publicó en Instagram en el que se muestra a sí mismo bailando y “vomitando carteles de pandillas”.

“MTO News se enteró de que las señales que estaba vomitando en el video eran ‘irrespetuosas’ de otras bandas en Los Ángeles”, escribió el medio. “Y al día siguiente, Indian Red Boy fue a Instagram Live para explicar por qué hizo esos carteles colgantes supuestamente ofensivos. Y durante el Live, fue asesinado”.

