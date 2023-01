Inició la temporada de impuestos 2023: Lo que debes saber

El Servicio de Impuestos Internos – IRS, anunció a los ciudadanos estadounidenses que la temporada de impuestos del 2023, dará inicio este lunes 23 de enero a partir de las 9:00 a.m hora del este. Los documentos necesarios para presentar sus impuestos al IRS son el formulario W-2 de los empleadores, los formularios 1099 de los bancos y otras partes, mientras que los formularios 1099-K de las entidades que sirven como pagos a terceros.

A través de un comunicado de prensa, el establecimiento señaló que este año habrá más personal de apoyo para dar un mejor servicio a los contribuyentes, los cuales vieron sus trámites de taxes bastante impactadnos por la crisis de la pandemia del COVID en años anteriores.

#IRS establece el 23 de enero como inicio oficial de la temporada de presentación de impuestos de 2023. Se espera que se procesen más de 168 millones de declaraciones de impuestos individuales este año. Aprende más en: https://t.co/DZtU1PxUUG pic.twitter.com/GeBIjyjb3m — IRS en Español (@IRSenEspanol) January 23, 2023

“Esta temporada de presentación de impuestos es la primera en beneficiar al IRS y al sistema tributario de nuestra nación con financiamiento plurianual en la Ley de Reducción de la Inflación”, dijo Doug O’Donnell, comisionado interino del IRS, de acuerdo con Los Angeles Times.

“Con estos nuevos recursos adicionales, los contribuyentes y los profesionales de impuestos verán mejoras en muchas áreas de la agencia este año. Hemos capacitado a miles de nuevos empleados para contestar teléfonos y ayudar a las personas. Si bien queda mucho trabajo después de varios años difíciles, esperamos que las personas experimenten mejoras en esta temporada de impuestos. Ese es solo el comienzo a medida que trabajamos para agregar nuevos esfuerzos de transformación a largo plazo que facilitarán aún más las cosas en los próximos años. Estamos muy emocionados de comenzar a brindar lo que los contribuyentes quieren y nuestros empleados saben que podemos hacer con estos fondos”, añadió.

La agencia, instó a las personas a tener toda su documentación completa y en regla para evitar cualquier contratiempo en el proceso y por ende en los reembolsos.

De hecho, el IRS alentó a las personas a revisar cuidadosamente su situación tributaria para asegurarse de no pasar por alto importantes créditos tributarios para los que pueden ser elegibles, como el Crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC). El IRS ha establecido un día especial el 27 de enero para alentar a las personas a asegurarse de que comprendan los importantes beneficios del EITC, un crédito que puede ayudar a los trabajadores y familias de ingresos bajos y moderados.

Asi mismo, la agencia ofreció el servicio gratuito de programas de Ayuda voluntaria a los contribuyentes y Asesoramiento tributario para personas de edad avanzada, informó KKTV.

¿Cuáles son los principales cambios en el IRS para el 2023?

El Servicio de Rentas Internas (IRS en inglés) anunció que el 23 de enero arranca la temporada de 'taxes' 2023.

Toda la información. ➡️ https://t.co/92i1lda0mz pic.twitter.com/Q1NxmWd8jG — Univision LA (@Univision34LA) January 20, 2023

De acuerdo con el medio Univisión, este informa que la deducción estándar, que reduce la cantidad de ingresos sobre los que paga impuestos, aumentará $1,800, lo que eleva las deducciones para las parejas casadas que presentan una declaración conjunta a $27,700.

Para los contribuyentes solteros y las personas casadas que presentan declaraciones por separado, la deducción estándar aumentará $900. Elevando las deducciones a $13,850, dice Univisión.

Para los jefes de familia, la deducción estándar aumentará $1,400 para el año fiscal 2023 a $20,800.

Los cambios entrarán en vigor en el año tributario 2023 y, según las autoridades, están diseñados para evitar que la inflación provoque un aumento de impuestos, de acuerdo con Univisión.

De otro lado, El IRS indicó que en la temporada de ‘taxes’ 2023 no habrá una concesión temporal de la pandemia relacionada con las contribuciones hechas a organizaciones caritativas.

¿Has oído? El #IRS comenzará a aceptar declaraciones de impuestos el 23 de enero de 2023. Consulte los consejos y recursos disponibles para ayudarlo con la temporada de presentación de impuestos de 2023: https://t.co/7HtpU8sksp pic.twitter.com/CMsbndO1un — IRS en Español (@IRSenEspanol) January 22, 2023

“Se había permitido que las personas que usan la deducción estándar dedujeran también de sus ingresos tributables hasta $600 de lo aportado a organizaciones caritativas. Reducir los ingresos tributables ayuda a pagar menos dinero en impuestos al IRS. En el año tributable 2022, quienes usen la deducción estándar no pueden detallar aparte una deducción por donaciones caritativas”, dijo el IRS.

Varios créditos tributarios regresarán a los niveles del 2019

Con esas palabras exactas lo advirtió el IRS. Se trata de estos tres créditos en específico: el Crédito Tributario por Hijo o Child Tax Credit (CTC) en inglés, el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo o Earned Income Tax Credit (EITC) en inglés, y el Crédito por el Cuidado de Hijos o Dependientes o Child and Dependent Care Credit en inglés. Los tres regresarán a los niveles previos a la pandemia del COVID-19 en esta temporada de ‘taxes’ 2023, cuando se declararán los ingresos correspondientes al año tributario 2022.

¿Cuándo puedo declarar mis Taxes?

Declarar los impuestos en este 2023 es muy fácil, tan pronto como toda la información este completa, el contribuyente puede acceder la página de Free File del IRS, un programa que permite a los contribuyentes por debajo de un cierto umbral de ingresos, presentar sus declaraciones de impuestos federales de forma gratuita.

¿Hasta que fecha puedo declarar mis impuestos?

La declaración de impuestos comenzó este lunes 23 de enero de 2023 y la fecha límite para la declaración de impuestos es el martes 18 de abril de 2023, cuando venza el plazo para el primer trimestre del año.

¿Cuándo llega el reembolso?

De acuerdo con Telemundo Atlanta, el IRS emite la mayoría de los reembolsos de impuestos dentro de los 21 días, pero puede demorar más si presentas la declaración en papel o si tu declaración requiere atención adicional.

La agencia tampoco puede distribuir los reembolsos del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo y del Crédito Tributario Adicional por Hijos antes de mediados de febrero. En este sentido, el IRS escribió un comunicado de prensa de noviembre que acotaba: “El IRS advierte a los contribuyentes que no confíen en recibir un reembolso de impuestos federales de 2022 en una fecha determinada, especialmente cuando realizan compras importantes o pagan facturas. Algunas devoluciones pueden requerir una revisión adicional y pueden demorar más”.

De esta manera, una de las formas más rápidas de obtener tu reembolso de Taxes 2023 es hacer tus impuestos electrónicamente y seleccionar el depósito directo como método de entrega. La agencia, tambien señaló que quienes seseen hacer seguimiento a su reembolso pueden acudir a la herramienta del IRS: ¿Dónde está mi reembolso?.

Calendario fiscal para este 2023

Primer trimestre

Enero:

• 10 de enero: Los empleados que trabajan por propinas y recibieron $20 o más en propinas durante diciembre de 2022 deben reportar esos ingresos a su empleador. Los trabajadores pueden usar el Formulario 4070.

• El 17 de enero: Es el último día para que los contribuyentes hagan un pago de su impuesto estimado para 2022 si no pagó su impuesto sobre la renta del año mediante retención (o no pagó suficientes impuestos de esa manera). Usa el formulario 1040-ES. Esta es la fecha de pago final para pagos de impuestos estimados para 2022. Sin embargo, no tiene que hacer este pago si presentas tu declaración de 2022 (Formulario 1040 o Formulario 1040-SR) y pagar todos los impuestos adeudados antes del 31 de enero de 2023.

• Por su parte, los agricultores y pescadores pueden pagar su impuesto estimado para 2022 utilizando el Formulario 1040-ES y tienen hasta el 18 de abril para presentar la declaración de impuestos de 2022 (Formulario 1040 o Formulario 1040-SR). Si no paga el impuesto estimado para el 17 de enero, debe presentar su declaración de 2022 y pagar todos impuestos adeudado antes del 1 de marzo de 2023, para evitar una sanción fiscal estimada.

• El 31 de enero (Contribuyentes que deben hacer pagos de impuesto estimado): Si no pagaste tu última cuota de impuestos estimados antes del 17 de enero, puedes elegir (pero no es obligatorio) presentar tu declaración de la renta de 2022 (Formulario 1040 o Formulario 1040-SR) antes del 31 de enero. Presenta tu declaración y pago de todos los impuestos adeudados antes del 31 de enero para evita cualquier sanción por retraso en el pago de la última cuota. Si no puedes presentar y pagar tus impuestos antes del 31 de enero, presenta y paga tus impuestos antes del 18 de abril.

Febrero:

• 10 de febrero: Empleados que trabajan por propinas que recibieron propina de $20 o más durante enero deben reportarlo a su empleador. Puedes usar Formulario 4070.

• 15 de febrero: Si reclamaste la exención de la retención del impuesto sobre la renta del 2022 en el Formulario W-4 que le diste a tu empleador, debes presentar un nuevo Formulario W-4 antes de esta fecha para continuar su exención por otro año.

Marzo:

• 1 de marzo (Agricultores y pescadores): Presenta tu declaración de la renta 2022 (Formulario 1040 o Formulario 1040-SR) y paga todos los impuestos adeudados. Sin embargo, tienes hasta el 18 de abril para presentar si pagaste el estimado de tus impuestos de 2022 antes del 17 de enero de 2023.

• 10 de marzo: Si eres un empleado que recibiste $20 o más en propinas durante febrero, debes reportarlo a tu empleador. Puedes usar el Formulario 4070.

Segundo trimestre

Abril:

• 1 de abril: Las personas que nacieron en 1950 o antes con fondos en sus planes de jubilación y arreglos de jubilación individuales deben tomar su primera RMD antes del 1 de abril de 2023 y la segunda RMD antes del 31 de diciembre de 2023 y cada año a partir de entonces. Más aquí.

• 10 de abril: Si recibiste $20 o más en propinas durante marzo, debes reportarlo al empleador. Puedes usar el Formulario 4070.

• 18 de abril: Día para presentar un Formulario 1040 de 2022 o Formulario 1040-SR y pagar cualquier impuesto adeudado. Además, si quieres una extensión de tiempo automática de 6 meses para rendir la planilla, radica el Formulario 4868 y paga lo que estima que debes en impuestos para evitar multas e intereses. Luego, presenta el Formulario 1040 o Formulario 1040-SR antes del 16 de octubre.

Si no estás pagando tu impuesto sobre la renta de 2023 a través de la retención (o no pagarás suficientes impuestos durante el año de esa manera), paga la primera cuota de tu impuesto estimado de 2023. Formulario de uso: 1040-ES. Empleadores del hogar: Si pagaste en efectivo salarios de $2,400 o más en 2022 a un empleado doméstico, deberás radicar el Anejo H (Formulario 1040), Impuestos sobre el Empleo del Hogar.

Mayo:

• 10 de mayo: Si recibiste $20 o más en propinas durante abril, repórtalo a su empleador. Puedes usar Formulario 4070.

Junio:

• 12 de junio: Si recibiste $20 o más en propinas durante mayo, reporta a tu empleador. Puedes usar Formulario 4070.

• 15 de junio: Si eres ciudadano de EEUU o un residente que vive y trabaja (o está en deber militar) fuera de Estados Unidos y Puerto Rico, tienes hasta esta fecha para presentar el Formulario 1040 o el Formulario 1040-SR y pagar los impuestos, intereses y multas adeudados. Si deseas tiempo adicional para presentar tu declaración, presenta el Formulario 486 para obtener cuatro meses adicionales. Entonces, presenta el Formulario 1040 o Formulario 1040-SR antes del 16 de octubre.

Tercer trimestre

Julio:

• 10 de julio: Si recibiste $20 o más en propinas durante junio, debes informar al empleador. Puedes usar el Formulario 4070.

Agosto:

• 10 de agosto: Si recibiste $20 o más en propinas durante julio, debes informar a tu empleador. Puedes usar el Formulario 4070.

Agosto:

• 11 de septiembre: Si recibiste $20 o más en propinas durante agosto debe informarlo al empleador. Puedes usar el Formulario 4070.

• 15 de septiembre: En esta fecha se debe hacer el pago del impuesto estimado de 2023, si no estás pagando tu impuestos sobre la renta mediante retención (o no pagarás suficientes impuestos de esa manera). Usa el Formulario 1040-ES. Esta es la tercera entrega para el impuesto estimado en 2023.

Cuarto trimestre

Octubre:

• 10 de octubre: Empleados que trabajan por propinas, si recibieron $20 o más en propinas durante septiembre, repórtelos a su empleador. Puedes usar el Formulario 4070.

• 16 de octubre: Si tienes una extensión de 6 meses para presentar tu declaración de la renta de 2022, presenta el Modelo 1040 o Formulario 1040-SR y paga los impuestos, intereses y multas adeudados.

Noviembre:

• 13 de noviembre: Si recibiste $20 o más en propinas durante octubre, repórtelo a tu empleador. Puedes usar el Formulario 4070.

Diciembre:

• 11 de diciembre: Si recibiste $20 o más en propinas durante noviembre debes reportarlas al empleador. Puedes usar el Formulario 4070.

California: extienden fecha límite para declarar impuestos

EL IRS extenderá el plazo para presentar la declaración de impuestos para los residentes de los 31 condados de California que se encuentran dentro de la declaración de emergencia por los estragos de las pasadas tormentas, de acuerdo con Univisión.

Por esto, los afectados que así lo requieran tendrán hasta el martes 15 de mayo para concluir su trámite fiscal ante la agencia tributaria, si no han solicitado una extensión adicional.

Fecha límite para los que solicitaron una extensión.

Finalmente, se informa que todos aquellos que solicitaron una extensión en sus declaraciones de impuestos del año tributario 2022 tendrá seis meses más para presentarla, hasta el martes 16 de octubre, informó Univisión.

