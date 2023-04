Identifican a las víctimas del tiroteo en Kentucky

Las cinco víctimas del tiroteo en Louisville que perdieron la vida el 10 de abril de 2023 a manos de un tirador masivo de Kentucky eran ejecutivos bancarios y empleados con largas carreras en finanzas.

Las víctimas muertas en el tiroteo han sido identificadas como Joshua Barrick, de 40 años; Thomas Elliott, de 63 años; Juliana Granjero, de 45 años; y James Tutt, de 64 años. El oficial de policía de Louisville Metro, Nickolas Wilt, resultó herido y se encuentra en estado crítico, dijo la policía. Las cuatro víctimas trabajaron en Old National Bank junto con el tirador, según sus perfiles de LinkedIn. Las víctimas heridas, además de los oficiales, también trabajaban en el banco, dijo la policía.

El sospechoso fue identificado por la policía como Connor Sturgeon, de 23 años, empleado bancario.

Varias horas después de su conferencia de prensa, la policía de Louisville confirmó que había muerto una quinta víctima: Deana Eckert, de 57 años.

Según la jefa de policía interina de Louisville, Jacquelyn Gwinn-Villaroel, el oficial Nick Wilt tiene 26 años y se graduó de la academia de policía en marzo de 2023. Wilt recibió un disparo en la cabeza, dijo Gwinn-Villaroel, y se sometió a una cirugía cerebral. Se encuentra en estado crítico pero estable. Tres de las víctimas heridas, incluido Wilt, se encuentran en estado crítico en el Hospital de la Universidad de Louisville, dijo el jefe interino en la conferencia de prensa. Otros tres están en condición no crítica y tres fueron tratados y dados de alta, dijo la jefa de la policía.

Esto es lo que necesita saber sobre cada víctima que murió:

Joshua Barrick

Joshua Barrick era vicepresidente sénior en el grupo de bienes raíces comerciales del banco, dice su página de LinkedIn. “Vicepresidente sénior dentro del grupo de Bienes Raíces Comerciales de Old National Bank, encargado de hacer crecer una cartera de préstamos principalmente de clientes desarrolladores/inversores de bienes raíces”, escribió él en LinkedIn.

Barrick también trabajó en PNC y Bank of America Merrill Lynch como oficial de gestión de cartera, analista de crédito y vicepresidente, según su página de LinkedIn.

Se graduó de Trinity High School en Louisville, Kentucky, y de la Universidad Xavier, donde obtuvo títulos en administración de empresas, finanzas y marketing, dice su página de LinkedIn.

Jason Brewer escribió en Facebook: “Decir que estoy perdido es quedarse corto. Mi querido amigo Joshua Barrick perdió la vida hoy en un acto de violencia inimaginable. Este hombre fue un esposo y padre increíble, así como un gran amigo. Estaba lleno de alegría y de vida. Él siempre podría hacerte sentir mejor con solo su presencia. Siempre recordaré nuestros viajes juntos y nuestras risas y llantos que compartimos. Gracias por ser mi amigo, te extrañaré siempre.”

Thomas Elliott

Thomas “Tommy” Elliott, fue vicepresidente senior de Old National Bank, según su página de LinkedIn. Esa es la única posición a su nombre.

Kentucky.com escribió: “Elliott, del Old National Bank, apoyaba al exgobernador Steve Beshear y a su hijo Andy, el actual gobernador”. Según Baptist Press, “Thomas Elliot era yerno de Roy Honeycutt, ex presidente del Seminario Teológico Bautista del Sur”.

Muhammad Babar Cheema escribió un homenaje:

Hoy eso nos golpeó cuando llegué a casa en Louisville, perdí a mi ángel guardián en un acto sin sentido de disparar en su lugar de trabajo. Tommy Elliott fue un gigante entre los hombres que nunca dudó en estar al lado de los más vulnerables. Durante la campaña electoral de 2016 y entre las conversaciones sobre una prohibición musulmana, Tommy llevó al entonces director ejecutivo de Old National Bank, Bob Jones, al Centro Islámico de Compasión de Louisville para mostrar su apoyo y buena voluntad. Tommy, junto con su maravillosa esposa Maryanne, siempre fue un partidario desinteresado y animador del trabajo de Muslim Americans for Compassion y Doctors for Healthy Communities. ¡Tommy, tío, por qué tuviste que conseguir tus alas tan pronto! Todavía puedo sentir el calor de tu abrazo de la cena interreligiosa de Iftar. Todavía puedo escuchar tu dulce voz guiándome a través del programa. Ahora que haré sin ti a mi lado querido hermano. ¡¡Ahora quién escucharía mis ideas locas y apoyaría mis causas impopulares!! ¡¡Ahora quién me aconsejará seguir adelante en este viaje traicionero de la vida!! Puede ser que a Dios Todopoderoso le faltara gente buena y sólida en los cielos y tuvo que llamarte a casa tan pronto. Pero sé que siempre serás parte de mi corazón y de mi vida. Descansa querido hermano hasta que nos volvamos a encontrar. 🙏🏼🙏🏼❤️❤️

Juliana Farmer

Juliana Farmer trabajaba como agente de banca comercial. Su página de LinkedIn decía que trabajaba como especialista en préstamos comerciales en el banco.

Antes de eso, ella fue especialista comercial en Liberty Federal Credit Union y agente comercial en Old National Bank en Evansville, Indiana.

Brentley Owsley escribió en Facebook: “Acabo de hablar contigo anoche 😫😫😫😫😫 mis hermanas MEJOR AMIGA… eres NUESTRA HERMANA HOMBRE 😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫 No quiero cuestionar a Dios, pero NO PUEDO ENTENDER ESTA MIERD*** 🥺 estabas COMENZANDO A VIVIR…. La mejor mamá, la mejor amiga, la mejor abuela, la mejor oyente… incluso cuando hice que tus pestañas fueran demasiado largas, sonreíste y dijiste que las usaría solo por un día, te extraño 🥺 esto no es justo en absoluto… Iba a ir a tu casa en Louisville con April la próxima vez que ella viniera… Tenía tu vela favorita y algunos obsequios para ti… No puedo lidiar con esto, mi hermana perdió a su otra mitad… oren por la familia de Juliana Farmer, y mi hermana este es el peor día de mi vida. No estamos bien”.

James Tutt

James Tutt era un ejecutivo de mercado.

“Jim, nativo de Frankfort Kentucky con un MBA y una licenciatura en Economía de la Universidad de Kentucky, es un veterano profesional de finanzas comerciales con más de 38 años de experiencia, incluidos 30 años en banca comercial”, dice la página de LinkedIn de Tutt.

“Actualmente, Jim es ejecutivo de mercado de CRE para la región sur de Old National Bank, incluidos Indiana, Kentucky y Missouri. Desde 2007 hasta 2014, el Sr. Tutt fue el director de VineBranch Enterprises, Ltd, una empresa de consultoría financiera que presta servicios a desarrolladores de bienes raíces comerciales al proporcionar servicios de asesoría financiera relacionados con proyectos”.

A lo largo de su carrera, señala la publicación, “Jim ha ocupado una amplia gama de puestos relacionados con las finanzas, incluido el de gerente y prestamista inmobiliario comercial sénior en la oficina de JPMorgan Chase/Bank One en Louisville, Kentucky, de 2001 a 2006. Como prestamista inmobiliario sénior, Jim originó un amplio espectro de financiamientos de proyectos de bienes raíces comerciales y adquirió experiencia en préstamos para desarrollo y construcción, estructura intermedia, capital privado, gestión de riesgo de tasa de interés y préstamos de conducto permanente”.

Según la publicación, “Jim ha estado en la junta de la Autoridad de Desarrollo de Oldham LaGrange (OLDA) desde 2010, y actualmente se desempeña como presidente de la junta. La Junta de OLDA está a cargo de la supervisión del desarrollo de un parque empresarial de 1.000 acres en LaGrange Kentucky”.

Deana Eckert

La página de LinkedIn de Eckert dice que ella era directora administrativa ejecutiva y gerente del centro minorista en el banco. Anteriormente trabajó como vicepresidenta de Alliance Bank.

