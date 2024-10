Huracán Milton: ¿A qué hora tocará tierra?

El huracán Milton se ha intensificado rápidamente en el Golfo de México y se acercará a la costa de Florida a mitad de semana.

Los meteorólogos predicen que Milton tocará tierra como un gran huracán alrededor del área de la Bahía de Tampa el miércoles 9 de octubre, volviendo a tocar una gran parte de un estado que aún se recupera del huracán Helene. Pero las predicciones oscilaron este lunes temprano sobre el momento en que Milton tocará tierra y la fuerza esperada cuando llegue, ya que el huracán ha cambiado rápidamente en cuestión de horas.

La última actualización mostró que Milton tenía su centro a unas 105 millas al oeste-noroeste de Progreso, México, y a unas 700 millas al suroeste de Tampa.

Los huracanes importantes son aquellos que alcanzan la categoría 3 o superior en la escala de vientos de Saffir-Simpson, lo que significa que la velocidad del viento sostenido es de al menos 111 mph. Los vientos sostenidos de 130 mph elevan una tormenta a categoría 4, y 157 mph significa categoría 5.

10:55 CDT Monday Update: Milton rapidly intensifies into a category 5 hurricane. Data from a @53rdWRS hurricane hunter aircraft indicate that the maximum sustained winds have increased to 160 mph (250 km/h) with higher gusts. Follow the latest at https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/mOxuvGdtu5 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 7, 2024

Un mapa del Centro Nacional de Huracanes muestra a Milton como un huracán grande a medida que se acerca a la costa oeste de Florida.

Ya se está viendo el ojo del huracán

“La notable y rápida intensificación de Milton continúa”, dijo el lunes el centro de huracanes, señalando que el ojo de la tormenta se estaba volviendo más definido.

Florida is totally fucked. Get out now! Seriously save yourselves…. Weatherman John Morales just broke down in tears on live tv as he just watched Hurricane Milton grow into the most powerful category 5 he’s ever seen. Fucking run people. 😳 pic.twitter.com/viiNvFqPmS — FoxyFarmer🦊🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇮🇱 (@GardensR4Health) October 7, 2024

Se espera que la tormenta viaje cerca o justo al norte de la península de Yucatán en México hasta el martes, y se esperan fuertes lluvias a medida que Milton avanza hacia el noreste hacia Florida. El gobierno mexicano emitió una advertencia de huracán desde Celestún hasta Río Lagartos, una alerta de huracán desde Celestún hasta Cabo Catoche y una advertencia de tormenta tropical desde el este de Cabo Catoche hasta Cancún.

Alerta ciclónica

Se emitió una alerta de marejada ciclónica para la costa del Golfo de Florida desde Flamingo al norte hasta el río Suwannee, incluidos Charlotte Harbor y Tampa Bay. La marejada ciclónica en el área de la Bahía de Tampa podría alcanzar hasta 12 pies sobre el nivel del suelo.

Wow.. Milton is now the strongest hurricane ever recorded in the Northern Atlantic. pic.twitter.com/Oo2eXteLaD — Russian Market (@runews) October 7, 2024

51 condados recibieron alertas de emergencia

El gobernador Ron DeSantis declaró a 51 condados en alertas de emergencia. Además dijo que los floridanos deberían prepararse para más cortes e interrupciones de energía, asegurándose de tener alimentos y agua para una semana y estar listos para salir a la carretera, reportó The Weather Channel. “Le recomiendo encarecidamente que evacue” si se encuentra en una zona de evacuación, dijo Kevin Guthrie, director ejecutivo de la División de Manejo de Emergencias de Florida. “Nos estamos preparando… para la mayor evacuación que hemos visto, probablemente desde 2017, el huracán Irma”.