¿Hacia dónde se dirige el huracán Lee?

[Sept 12] The NHC is monitoring an area of interest, with a 70% formation chance in 7 days, and Hurricanes Lee and Margot in the Atlantic. El CNH está monitoreando un área de interés, con un 70% de probabilidad de formación en 7 días, y los Huracanes Lee y Margot en el Atlántico. pic.twitter.com/q6oDcL7GYh

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) September 12, 2023