¿Dónde está el huracán Ian? Mapa de radar en vivo y trayectoria proyectada

El huracán Ian avanza lentamente hacia Florida. La tormenta es actualmente de categoría 3, y todos los ojos están puestos en el huracán para ver si continúa creciendo. ¿Dónde está el huracán Ian ahora? Siga leyendo para ver radares en vivo y mapas de las tormentas que lo ayudarán a rastrear su progreso y ubicación.

El radar en vivo y las transmisiones de video revelan la ubicación de Ian

El radar y los mapas en vivo pueden ayudarlo a realizar un seguimiento de la ubicación actual del huracán Ian y hacia dónde se mueve la tormenta. El martes por la mañana, la tormenta se intensificó hasta convertirse en categoría 3 y atravesó Cuba antes de dirigirse a Florida, informó Accuweather. Se espera que la tormenta toque tierra en algún lugar de la costa central de Florida el miércoles por la noche. Si bien se espera que se fortalezca a una categoría 4, podría volver a una 3 cuando toque tierra, según algunas estimaciones. Pero tenga en cuenta que con los huracanes, las situaciones pueden cambiar rápidamente.

Este primer radar en vivo, incrustado a continuación, es de Windy.com. Este radar es uno de los más útiles para rastrear la ubicación de Ian en vivo. Puede presionar el botón + en el lado derecho del mapa para acercar más. También puede mover el mapa hacia adelante en el tiempo para ver hacia dónde se pronostica que se dirigirá la tormenta. Dependiendo de su navegador, es posible que deba hacer clic en el mapa y arrastrarlo para ver la ubicación actual de Ian.

Play

EN VIVO | El HURACÁN IAN se dirige a FLORIDA y podría IMPACTAR como categoría 4 SUSCRIBITE A NUESTRO CANAL AHORA 👉 clar.in/3Hem3wN El huracán Ian se fortaleció en categoría 3 a primera hora de este martes mientras tocó tierra en el oeste de Cuba, dijeron funcionarios estadounidenses. Los meteorólogos estiman que el huracán puede convertirse en uno de los mas fuertes de los últimos años, provocando tormentas a lo largo… 2022-09-27T15:40:09Z

Weather.com señaló que hay mucha incertidumbre sobre dónde tocará tierra. Es probable que sea al menos de categoría 3 si toca tierra más tarde el miércoles en Florida, lo que posiblemente traiga lo peor del clima a la región suroeste de Florida, incluidos Fort Myers y Charlotte Harbor. Sin embargo, Weather.com también señaló que podría seguir más hacia el oeste, lo que provocaría una marejada ciclónica que empeoraría en Tampa-St. región de Pete-Clearwater.

Google.com también tiene un rastreador meteorológico en vivo para el huracán Ian aquí.

NOAA tiene un mapa interactivo en vivo aquí.

Los videos y radares de seguimiento en vivo también están disponibles

También puede ver videos de rastreadores en vivo.

WFAA tiene un rastreador de Ian en vivo aquí o incrustado a continuación.

Play

Hurricane Ian tracker: Latest Florida path, forecast, conditions Hurricane Ian is expected to make landfall on Florida's Southwest Coast late Wednesday and early Thursday. LATEST HURRICANE TRACKER AND FORECAST: wfaa.com/article/weather/hurricane-ian-tracker-strength-landfall-map-storm-surge-rain-wind-map/287-f9f38798-d537-432c-b587-63b8caea2d96 2022-09-27T14:13:34Z

NBC News también está siguiendo a Ian en vivo en el siguiente video.

Play

LIVE: Tracking Hurricane Ian | NBC News Watch live satellite images and a forecast tracker as Hurricane Ian travels toward Cuba and Florida's west coast. » Subscribe to NBC News: nbcnews.to/SubscribeToNBC » Watch more NBC video: bit.ly/MoreNBCNews NBC News Digital is a collection of innovative and powerful news brands that deliver compelling, diverse and engaging news stories. NBC News Digital features NBCNews.com,… 2022-09-26T12:23:42Z

La trayectoria proyectada de Ian

A partir de las 2:00 p.m. Este del martes 27 de septiembre, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) proporcionó un mapa del camino proyectado de Ian, que puede ver arriba o a través del enlace aquí. En ese momento, Ian estaba ubicado 23.5N 83.3W, a unas 265 millas al sur de Sarasota, Florida, y a unas 85 millas al sur-suroeste de The Dry Tortugas. Los vientos máximos sostenidos eran de 120 mph y la tormenta se movía hacia el norte o 10 grados a 10 mph. La presión central mínima fue de 955 MB o 28,20 pulgadas.

El Centro Nacional de Huracanes señaló a las 2:00 p.m.:

A las 2:00 PM EDT (1800 UTC), el centro del huracán Ian estaba ubicado cerca de la latitud 23,5 Norte, longitud 83,3 Oeste. Ian se está moviendo hacia el norte a cerca de 10 mph (17 km/h), y se espera que este movimiento continúe hoy. Para esta noche y el miércoles se pronostica un giro hacia el norte-noreste con reducción de la velocidad de avance. En la trayectoria pronosticada, se espera que el centro de Ian se mueva sobre el sureste del Golfo de México hoy, pase al oeste de los Cayos de Florida más tarde esta noche y se acerque a la costa oeste de Florida dentro del área de advertencia de huracán el miércoles y miércoles por la noche. Los vientos máximos sostenidos han aumentado a cerca de 120 mph (195 km/h) con ráfagas más fuertes. Ian es un huracán de categoría 3 en la escala de vientos huracanados de Saffir-Simpson. Se espera un reforzamiento más tarde hoy hasta el miércoles. Se prevé que Ian se acerque a la costa oeste de Florida como un gran huracán extremadamente peligroso. Los vientos con fuerza de huracán se extienden hacia afuera hasta 35 millas (55 km) desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hacia afuera hasta 140 millas (220 km). La presión central mínima se ha reducido a 955 mb (28,20 pulgadas) según los datos del cazador de huracanes de la Fuerza Aérea.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Ian toca tierra en Cuba convertido en un huracán de categoría 3: Su rumbo es Florida