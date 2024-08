Huracán Debby en Florida: Live Stream

Debby tocó tierra en Big Bend de Florida a las 7 a.m. de hoy como huracán de categoría 1 con vientos de 80 mph, dijo el Centro Nacional de Huracanes.

El centro del huracán Debby tocó tierra cerca de Steinhatchee, Florida, alrededor de las 7 a.m. ET este lunes, trayendo no solo vientos sostenidos de 80 mph sino también una grave amenaza de inundaciones en la costa del Golfo y más allá, según el Centro Nacional de Huracanes. “Estas lluvias potencialmente históricas probablemente resultarán en áreas de inundaciones catastróficas”, dijo el NHC en una nota de aviso matutina, advirtiendo de fuertes lluvias desde el sureste de Georgia hasta Carolina del Sur y hasta el sureste de Carolina del Norte.

Debby tocó tierra a unas cinco millas al oeste de Steinhatchee, que se encuentra a lo largo de la región de Big Bend del estado, donde se unen la península y la península de Florida. A las 7 a.m., el centro de la tormenta estaba a unas 70 millas al sureste de Tallahassee.

El NHC elevó a Debby a huracán de categoría 1 el domingo por la noche; apenas dos días antes había sido identificado como una “perturbación” sobre el este de Cuba con el potencial de convertirse en tormenta tropical.

La tormenta se fortaleció rápidamente a medida que avanzaba sobre las cálidas aguas del este del Golfo de México. Las temperaturas oceánicas más cálidas y los niveles más altos del mar impulsados ​​por el cambio climático están haciendo que los huracanes y las tormentas tropicales sean más intensos, lo que provoca lluvias más intensas e inundaciones más extremas.

Los meteorólogos advierten sobre una marejada ciclónica potencialmente mortal en Florida. Y dado que se espera que Debby se mueva lentamente sobre la tierra, también provocará fuertes lluvias y probablemente provocará inundaciones urbanas y fluviales en el sureste de Estados Unidos.

Un muerto tras el paso de Debby

Se ha confirmado al menos una muerte a consecuencia de Debby. El conductor de un camión de 18 ruedas que cayó parcialmente al canal de circunvalación de Tampa la madrugada del lunes fue encontrado muerto en el camión.

Hurricane #Debby continues to lash the coast of Florida. Strong winds and powerful surge are going to be a big issue as Hurricane #Debby gets closer to the Big Bend of Florida.#FLwx pic.twitter.com/qSZxYCP2JV — WeatherNation (@WeatherNation) August 5, 2024

Good Monday morning. Hurricane Debby has arrived. I don't want to go too far out from the safety of my home to show you full detail. The wind is crazy right now. So far, everything is holding. My fence is definitely taking a beating again. Florida friends, stay safe and check in… pic.twitter.com/qigGXTG5Vc — Sassafrass84 (@Sassafrass_84) August 5, 2024

Hurricane Debby made landfall near Steinhatchee, Florida, as a Cat 1 hurricane with high winds and a strong storm surge that caused flooding. https://t.co/bX3xsjewDR pic.twitter.com/5IyeSE2SpR — AccuWeather (@accuweather) August 5, 2024