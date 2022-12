Hombre de Florida mató a balazos a dos vecinos: Hugh Hootman

Hugh Hootman es un hombre de Florida de 75 años que disparó fatalmente a sus vecinos durante una disputa relacionada con la asociación de propietarios de viviendas, según dijo la Oficina del Sheriff del Condado de Martin en un comunicado de prensa. Ginger Wallace y Henry Wallace, ambos de 81 años, fueron asesinados en el tiroteo del 3 de diciembre de 2022 en el complejo de condominios Cedar Pointe en Stuart, Florida, dijo la oficina del alguacil.

Hootman vivía en un condominio sobre los Wallace y Ginger Wallace era la presidenta de la comunidad de propietarios del complejo, según la Oficina del Sheriff. Los detalles de la “disputa en curso” no estuvieron disponibles de inmediato. Hootman estaba detenido en la Cárcel y Heavy no pudo contactarlo para hacer comentarios. No quedó claro de inmediato si ha contratado a un abogado que pueda comentar en su nombre.

“Ginger era la presidente de la Comunidad de Propietarios de ese edificio”, dijo el alguacil del Condado de Martin, William Snyder, a TCPalm, un periódico local. “Y nos parece, a partir de las declaraciones de los testigos, que el tirador y Ginger tuvieron algún desacuerdo sobre los problemas de la comunidad de propietarios. Sin embargo, no sé cuáles eran esos. Recibimos la llamada a las 3:18 PM y resulta que estábamos muy cerca de ese apartamento. Teníamos varios miembros del equipo SWAT allí porque se estaban preparando para salir al desfile de Hobe Sound por seguridad”.

El alguacil dijo que las víctimas fueron encontradas en una acera no muy lejos de la puerta de entrada, según TCPalm. Él le dijo al periódico que Hootman estaba en su casa cuando llegaron los agentes. “Menos de 20 minutos después de la llegada, él salió del apartamento y se rindió”, dijo Snyder a TCPalm.

Esto es lo que necesitas saber sobre Hugh Hootman:

1. Hugh Hootman le dijo a la policía: “Perdí los estribos”, esto después de dispararle a sus vecinos con una pistola de 9 mm durante una disputa en el buzón del complejo de condominios, según muestran documentos judiciales

Según la declaración jurada del arresto presentada por los investigadores, Henry Wallace recibió un disparo en el área de la cabeza y el torso, mientras que su esposa, Ginger Wallace, recibió un disparo en el área del torso. Se encontraron varios casquillos de bala junto a cada uno de ellos, dijo la policía. Ambos fueron declarados muertos en el lugar, de acuerdo con la declaración jurada.

Durante una entrevista con los investigadores, Hootman dijo que “hace varios días, la víctima, Henry Wallace, vino a su apartamento y confrontó” a la esposa de Hootman, según la declaración jurada. Henry Wallace estaba molesto porque la esposa de Hootman había dejado abierta la puerta de la lavandería comunitaria, según dijeron los investigadores en la declaración jurada. Hootman dijo que Henry Wallace “maldijo y gritó”, y eso molestó mucho a su esposa.

Según la declaración jurada, Hootman dijo que iba a revisar su correo en el buzón de la comunidad en el complejo de condominios cuando vio a Henry Wallace. Hootman dijo que le dijo a Wallace que necesitaba disculparse con su esposa por “maldecirla y gritarle”, según la declaración jurada. “Hugh Hootman dijo que Henry Wallace lo ignoró e intentó empujarlo para alejarse. Hugh Hootman declaró: “Perdí los estribos”, escribieron los investigadores en la declaración jurada.

Hootman dijo a los investigadores que luego sacó su pistola de 9 mm de su bolsillo derecho, cargó una ronda y apuntó con el arma a Henry Wallace con ambas manos antes de dispararle dos veces en el área del pecho, según la declaración jurada. “Hugh Hootman me demostró esto, y estaba aproximadamente a 3 o 4 pies de distancia de Henry Wallace cuando se hicieron los disparos. Hugh Hootman dijo que Henry Wallace se derrumbó en el suelo”, escribió el detective.

Según la declaración jurada, Ginger Wallace salió de su apartamento y comenzó a gritar y chillar después de que le dispararan a su esposo. Hootman dijo a los investigadores que no recordaba lo que ella estaba diciendo. Él le dijo a los detectives que ella no avanzó hacia él y que estaba parada cerca del cuerpo de su esposo cuando Hootman “levantó su pistola nuevamente con ambas manos y disparó dos tiros más a Ginger Wallace”. Él dijo que Ginger Wallace se derrumbó. Él estaba a unos 5 o 6 pies de distancia, dijo el detective.

2. Hootman entró en su casa y dijo: ‘Llama a la policía, acabo de dispararle a Henry y Ginger’ y luego escribió una carta de disculpa, según la declaración jurada de arresto

Según la declaración jurada, Hootman luego regresó a su apartamento y colocó su pistola en un soporte de madera en la sala de estar. Él le dijo a su esposa: “Llama a la policía, acabo de dispararle a Henry y Ginger”. Él le dijo a los investigadores que no le dijo nada más a su esposa hasta que los agentes llegaron a la escena.

Los investigadores escribieron en la declaración jurada que la esposa de Hootman llamó al 911 y dijo que su esposo había disparado a los vecinos de abajo. Ella dijo que él estaba con ella y “desarmó el arma y luego la dejó afuera”. Ella dijo que había habido una “disputa en curso sobre la lavadora y la secadora”, decía la declaración jurada. Cuando llegaron los agentes, encontraron a los Wallace muertos en una acera y los oficiales tomaron posiciones alrededor del complejo de apartamentos. Hootman se rindió poco después, según la declaración jurada.

Hootman dijo a los investigadores que tiene un permiso de portación oculta (CCW por sus siglas en inglés) y que “normalmente lleva su pistola de 9 mm en el bolsillo para protegerse”, pero dijo que “nunca guarda una ronda en el arma de fuego”, según la declaración jurada. Hootman dijo a los detectives que “lo sentía mucho” y aseveró “ojalá pudiera retractarme”, según la declaración jurada. Él también escribió una carta de disculpa, según escribieron los investigadores. El detective dijo que Hootman “siguió reiterando lo molesto que estaba porque Henry Wallace le había gritado” a su esposa “y no se disculpó”, según la declaración jurada.

3. Hootman, quien se mudó a Florida desde Ohio, está siendo acusado de asesinato premeditado en primer grado

Play

Elderly couple shot dead in Martin County; neighbor in custody An elderly couple was shot and killed at a condominium in Martin County. 2022-12-04T04:34:16Z

Hugh Duane Hootman y su esposa se mudaron a Florida desde Ohio, según los registros públicos y el obituario de un familiar. Ellos son padres de al menos un hijo y tienen al menos un nieto, de acuerdo con publicaciones en las redes sociales. Hugh Hootman estaba retirado. Él no parece tener antecedentes penales previos.

Según los registros judiciales, Hootman ha sido acusado de dos cargos de homicidio premeditado en primer grado. Él está detenido sin derecho a fianza en la Cárcel del condado de Martin. Los detalles sobre la primera aparición de Hootman en la Corte no estuvieron disponibles de inmediato.

Joanne Ryder, otra vecina, dijo que los Wallace eran de Nueva Jersey, según TCPalm. Ryder le dijo al periódico sobre Ginger Wallace: “Yo tenía mucho respeto por esa mujer. Ella tuvo que lidiar con muchas cosas como presidenta. Ella solo estaba haciendo su trabajo, y en el poco tiempo que la conocí, fue muy útil para mí”.

Un evento de una parrillada e iluminación del árbol de Navidad planeado para el sábado por la noche en el complejo fue cancelado después del tiroteo, dijo Ryder. “Esta es una comunidad de jubilados. No esperas que suceda algo así. Es una verdadera tragedia. Ahora deben notificar a la familia que ambos padres fueron asesinados antes de Navidad. Esto es horrible.”

4. Hootman y su esposa fueron demandados por un préstamo impago en 2009, según muestran los registros judiciales

Si bien los registros judiciales no revelan ningún cargo penal anterior para Hugh Hootman, él ha tenido problemas financieros en el pasado. Hootman y su esposa fueron demandados en 2009 en la Corte del Condado de Martin por una deuda de préstamo impaga, según documentos judiciales chequeados por Heavy Show. El caso finalmente se resolvió, según muestran los registros.

Según los documentos judiciales, Hootman y su esposa debían más de $11.800, junto con $4.000 en intereses, y no habían hecho ningún pago del préstamo en más de un año. Más detalles sobre ese caso no estuvieron disponibles de inmediato.

En 2005, se presentó un caso de ejecución hipotecaria contra los Hootman mientras vivían en Emerald Lake Townhomes. La asociación de propietarios demandó a la pareja, alegando que tenían una deuda de entre $2.500 y $15.000. Ese caso también se resolvió finalmente, en 2006, según los registros judiciales chequeados por Heavy Show.

5. Hubo otros 2 tiroteos en Stuart en 24 horas, según dijo la Oficina del Sheriff

Play

Stuart police chief calls 3 shootings in 1 day 'unprecedented' Some residents are concerned that the city of Stuart's small-town charm is diminishing after three shootings happened in less than 24 hours. 2022-12-04T23:32:03Z

De acuerdo con la Oficina del Sheriff, el doble homicidio en el complejo de condominios fue el tercer tiroteo en Stuart en 24 horas. Los otros dos incidentes de disparos no fueron fatales. Stuart es una ciudad de unas 17.000 personas en la costa atlántica de Florida, aproximadamente a una hora al norte de West Palm Beach.

Ri’ahj Lee Thomas, un hombre de Fort Pierce de 20 años, es buscado en relación con un tiroteo que ocurrió alrededor de las 10:00 AM en Indian Run Apartments en Stuart, según la Oficina del Sheriff. Los investigadores dijeron que Thomas le disparó a un hombre en la pierna y luego huyó de la escena. En el tercer incidente, un niño de 14 años le disparó accidentalmente a su amigo justo después de la medianoche del 3 de diciembre. La víctima fue tratada por heridas en un hospital local y dada de alta, dijo la Oficina del Sheriff. El joven de 14 años no enfrenta cargos.

El alguacil William Snyder le dijo a TCPalm: “Es inusual tener tantos tiroteos aquí, pero no estaban relacionados. Eran atípicos. Esto no indica una amenaza generalizada para nuestra comunidad”.

El Jefe de Policía de Stuart, Joseph Tumminelli, dijo a WPTV: “En los últimos 26 años que he estado aquí en el Departamento de Policía, el 3 de diciembre de 2022 fue, con mucho, el día más sin precedentes de mi carrera aquí. No quiero tener tres balaceras en un día: Una accidental, una tentativa y un doble homicidio. Quiero decir, es simplemente fuera de lo común para nuestra ciudad y nuestro condado”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.