Huelga de actores de Hollywood: ¿Quiénes están en huelga y por qué?

Hollywood está cerrado. Algo que no había sucedido desde hace más de 60 años. A la huelga de Hollywood se han unido grandes estrellas como Jennifer Lawrence, Matt Damon y Mark Ruffalo, entre otros.

El 13 de julio el sindicato que representa a más de 150.000 actores de cine y televisión anunció que se iría a huelga a la medianoche, en solidaridad con los guionistas que suspendieron sus actividades en mayo.

La huelga de Hollywood significa que actores no aparecerán en películas y tampoco promocionarán películas durante el paro. Ya se han parado varias producciones. Las principales películas en producción, incluidas las secuelas de Avatar y Gladiator, pueden verse afectadas por el cierre.

La principal causa de la huelga es por los salarios

La principal causa de la huelga de actores y escritores es porque están preocupados por el salario, las condiciones de trabajo y el uso de la inteligencia artificial (IA) en la industria. Además Streaming es una fuente millonaria en que los actores o escritores no obtienen ganancias. Mientras otros se están llenando los bolsillos de las ganancias del streaming, los actores y escritores no reciben absolutamente nada a pesar que ellos realizan la mayoría del trabajo. “Todo el asunto del streaming ha cambiado el paradigma”, dijo el actor Brian Cox, de la serie Succession, de HBO. “Están tratando de congelarnos y derribarnos, porque se puede ganar mucho dinero con la transmisión y el deseo [de ellos] no es compartirlo con los escritores o los artistas”.

Las negociaciones para un nuevo contrato con los estudios y los gigantes del streaming no llegaron a un acuerdo el jueves, cuando el Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG) acusó a la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) de “no estar dispuesta a ofrecer un contrato justo”.

Desde entonces unas 160.000 estrellas dejaron de trabajar, uniéndose a los 11.500 miembros del Writers Guild of America (WGA), que abandonaron sus puestos el 2 de mayo.

Piden cambio en sus contratos: salarios, regalías, pensión y garantías del uso de inteligencia artificial

Los actores y escritores exigen que los estudios y los servicios de transmisión ofrezcan mejores salarios, mayores regalías, mayores contribuciones a sus planes de pensión y salud, y garantías sobre el uso de IA en la industria.

Tanto los escritores como los actores se han quejado de que ganan mucho menos dinero que antes y que los contratos se han visto afectados por la inflación.

Para los actores, sus sueldos por papeles individuales ha disminuido, obligándolos a buscar varios papeles más para ganar la misma cantidad de dinero que ganaban hace unos años.

Los contratos de los escritores se han vuelto más cortos, y ahora casi no les pagan cuando se tienen que trabajar en revisiones o material nuevo.

En un comunicado el viernes, la Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden “cree que todos los trabajadores, incluidos los actores, merecen un salario y beneficios justos”.

¿En qué afecta la inteligencia artificial en el salario?

La AMPTP dijo que había ofrecido una propuesta “innovadora” sobre la IA (Inteligencia Artificial), pero el negociador jefe de Sag-Aftra, Duncan Crabtree-Ireland, la descartó “porque la propuesta era escanear a actores y que las empresas iban a tener el derecho de adueñarse de la imagen escaneada, su parecido y que podían usarlo por el resto de la eternidad en cualquier proyecto que deseen, sin consentimiento ni compensación del actor.

En otras palabras, la empresa usaría la imagen del actor escaneado para realizar un sin fin de proyectos -películas, series, comerciales- sin tener que pedir permiso del actor o tener que pagarle al actor, donde su imagen aparecería.

¿Cuáles son las películas afectadas por la huelga de Hollywood

Las producciones que probablemente se verán afectadas incluyen las secuelas de las franquicias Avatar, Deadpool y Gladiator, así como las próximas temporadas de programas como Stranger Things, Family Guy y The Simpsons.

Los estrenos de alfombra roja, las entrevistas promocionales y los eventos, incluidos los premios Emmy y Comic-Con, ya se han detenido, reprogramado o reducido.

Actores que apoyan la huelga de actores

Las grandes estrellas que forman parte de la huelga de Hollywood son Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Charlize Theron, Joaquin Phoenix, Jamie Lee Curtis, Olivia Wilde y Ewan McGregor. Además George Clooney, John Cusack y Mark Ruffalo. En total son miles de actores que se encuentran en huelga.