Falleció Houston Tumlin: ¿Cómo murió la estrella infantil de ‘Talladega Nights’?

Houston Tumlin, mejor conocido por interpretar el papel del hijo de Will Ferrell en la película Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby, falleció el 23 de marzo de 2021, como informó TMZ por primera vez. El actor tenía 28 años de edad.

Nacido el 27 de diciembre de 1992 en Pell City, Alabama, el papel protagónico de Tumlin como Walked Bobby en la comedia de 2006 fue su único crédito como actor, según IMDB. Tumlin se graduó de la Victory Christian High School en el año 2011 y sirvió en la 101.a División Aerotransportada del Ejército en Fort Campell, informó Alabama.com.

Houston Tumlin se pegó un tiro en la cabeza dentro de su casa en Alabama

Houston Tumlin se suicidó el martes 23 de marzo, según TMZ. “Houston se pegó un tiro en la cabeza dentro de su casa en Pelham, Alabama alrededor de las 4:30 p.m.” El médico forense del condado de Shelby, Lina Evans, aseguró al medio. El actor no dejó una nota.

El actor deja a su familia y su novia, la última de las cuales estaba dentro de la casa cuando Tumlin decidió acabar con su vida.

Antes de morir, la última publicación de Instagram Tumlin fue presentaba a su “hija”

Si bien Tumlin no tuvo hijos, estaba muy orgulloso de su perra llamado ALlie. En su última publicación de Instagram antes de quitarse la, Tumlin compartió una foto de Allie el 2 de marzo. Subtituló la imagen: “Mi hija es más bonita que la tuya”.

Tumlin también publicó fotos con su familia, incluidos su padre, su madre y su hermana, junto con fotografías cuando estuvo en el ejército.

Tumlin regresó a los EE.UU. Después de prestar servicio militar en septiembre del año 2019. Según TMZ, trabajó en diferentes oficios en su ciudad de Alabama, como reparar líneas telefónicas.

A Tumlin le encantó compartir fotos antiguas de su etapa en “Talladega Nights”

Si bien Tumlin dejó la industria del entretenimiento, le encantaba compartir recuerdos de sus días de actuación cuando era un niño. El 18 de febrero, publicó una foto de cuando caminó por la alfombra roja para el estreno de Talladega Nights: The Ballad of Ricky Bobby con el coprotagonista que interpretó a su hermano en la película, Grayson Russell.

Russell interpretó al otro hijo de Ferrell, Texas Ranger Bobby en la película. Según su perfil de IMDB, Russell continúa actuando y recientemente apareció en la serie de televisión Tell Me a Story, protagonizada por Danielle Campbell y Paul Wesley.

