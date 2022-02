Los más buscados de Houston: Mujer es buscada por el asesinato de un hombre

WANTED: Fugitive responsible for assaulting victim & stealing wallet | If you know where police can locate Jose Montoya,call (713) 222-TIPS (8477). Reward possible up to $5,000. HPD 1573460-21 @houstonpolice | SHPD 2012150032 | 900 blk. Sherman St #hounews https://t.co/TwJo8Wan41 pic.twitter.com/O3AfsL1Mf3

