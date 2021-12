Las horas de operación de CVS y Walgreens: ¿Cuándo abren en Navidad?

¡Feliz Navidad! Ya sea que sea la víspera de Navidad o el día de Navidad de 2021, es posible que deba recoger algunos alimentos, suministros o incluso medicamentos de última hora. Si necesita obtener algo hoy, ¿estarán abiertos CVS o Walgreens? Para aquellos que necesitan hacer compras de último momento para las vacaciones, la respuesta es sí. En la mayoría de las ubicaciones, CVS y Walgreens estarán abiertos el día de Navidad y la víspera de Navidad.

La mayoría de las tiendas CVS abren en Navidad y Nochebuena de 2021, pero el horario de las farmacias puede variar

Un representante de CVS le dijo a Heavy: “Si bien muchas ubicaciones de CVS Pharmacy, incluidas las de 24 horas, permanecerán abiertas con horario regular en Nochebuena y el día de Navidad, algunas farmacias pueden reducirse o las ubicaciones estarán cerradas durante las vacaciones. Recomendamos llamar con anticipación a su tienda local o visitar cvs.com para confirmar el horario de la tienda local y la farmacia “.

El representante también compartió que CVS no ofrecerá pruebas de COVID-19 el día de Navidad y tampoco aceptará citas de vacunación contra COVID-19 el día de Navidad. Sin embargo, las tiendas pueden aceptar visitas sin cita previa para las vacunas COVID-19 el día de Navidad según la capacidad de la tienda.

CVS tiene muchas ofertas excelentes que quizás desee consultar, que pueden variar según la ubicación. Puede ver las promociones semanales de CVS aquí, que es válido hasta el 26 de diciembre. Si bien los detalles exactos pueden variar según la ubicación, algunas de las ofertas especiales incluyen ciertos obsequios BOGO con una tarjeta CVS, ideas de último momento para rellenar calcetines, BOGO 50% de descuento en joyas selectas y accesorios de moda con una tarjeta, precios a partir de $ 2.99 para juguetes seleccionados, BOGO 50% de descuento en determinados cuadrados festivos de Ghiradelli, tarjetas de regalo como rellenos de calcetines, BOGO 50% de descuento en baterías seleccionadas (que pueden ser muy importantes según los juguetes que hayas comprado este año ), precios bajos en papel de regalo de Navidad, recompensas ExtraBucks de $ 10 en ciertas compras y más.

La mayoría de tiendas Walgreens estarán abiertas durante Navidad y Nochebuena 2021

El día de Navidad y la víspera de Navidad, la mayoría de las ubicaciones de Walgreens estarán abiertas en su horario habitual. Un representante de Walgreens le dijo a Heavy el año pasado que muchas tiendas estarán abiertas hasta la medianoche de la víspera de Navidad y abrirán en horario regular el día de Navidad. El horario de la farmacia puede variar según la ubicación. Todas las ubicaciones abiertas las 24 horas suelen permanecer abiertas durante las 24 horas.

El sitio web de Walgreens también señala: “Sí, la mayoría de las tiendas Walgreens estarán abiertas en Navidad, aunque los horarios pueden variar en su tienda local durante las vacaciones. Consulta el horario en tu tienda más cercana “.

Sin embargo, debido a que el horario puede variar según la ubicación, lo mejor es verificar su Walgreens local antes de visitar. Haga clic aquí para encontrar una ubicación de Walgreens cerca de usted y averiguar sus horarios exactos hoy. Si desea ver si una farmacia está abierta, llame a su Walgreens local para conocer el horario o visite aquí.

Si está buscando ofertas especiales, Walgreens lo tiene cubierto. Ofrecen regalos de la semana, junto con promociones y cupones semanales hasta el 25 de diciembre. Si necesita algo para Navidad, algunas ubicaciones de Walgreens ofrecen entrega gratuita el mismo día en compras de $ 25 y más, o recogida gratuita en tan solo 30 minutos. . Algunas tiendas ofrecen entregas en tan solo una hora.

Walgreens también indica: “Walgreens tiene una amplia selección de rellenos de calcetines navideños para toda su familia. Algunos de nuestros artículos principales incluyen productos de belleza, calcetines y pantuflas, juegos de regalo y más. Encuentre pequeñas sorpresas perfectas para todas las edades en Walgreens en línea o en la tienda “.

