Horario de Target durante las fiestas de 2023: Compras de último momento

El mes de diciembre se va volando. Algunos tienen que hacer sus compras de último momento. La gran noticia es que Target anunció que extendió sus horarios. La mayoría de las tiendas Target estarán abiertas de 7 a.m. hasta la medianoche hasta el 23 de diciembre y de 7 a.m. a 8 p.m., hora local, el 24 de diciembre. Todas las tiendas volverán a abrir en su horario habitual el 26 de diciembre. Los clientes pueden consultar el horario de su tienda local.

Pedidos en línea

Haga su pedido en línea y recójalo el mismo día. Los clientes pueden hacer pedidos en línea o mediante la aplicación de Target con los servicios Drive Up u Order Pickup hasta las 6 p.m., hora local, en la mayoría de las tiendas el domingo, 24 de diciembre, y pasar por sus artículos el mismo día, sin un plazo de entrega específico ni membresía. El horario de entrega de los pedidos puede variar según la tienda. La experiencia de compras del servicio Drive Up de Target es mejor que nunca esta temporada de fiestas, gracias a 27,000 nuevos espacios de estacionamiento para Drive Up de costa a costa, así como la posibilidad de realizar devoluciones y agregar un pedido de Starbucks.

Entrega a sus puertas

Entrega en su puerta con Shipt. Los pedidos que se realicen a través de la entrega el mismo día con Shipt de Target antes de las 4 p.m., hora local, del domingo, 24 de diciembre, se entregarán en la puerta de los clientes en tan pronto como una hora. Las entregas de los pedidos de $35 o más son gratis para los miembros de Shipt o $9.99 por pedido para clientes sin una membresía de Shipt. Los clientes pueden ahorrar un 50% en una nueva membresía anual de Shipt del 17 al 30 de diciembre.

Ofertas de Target

Para ofrecer aún más valor a los clientes que buscan regalos de última hora, Target ha anunciado nuevas ofertas en todas las categorías y ha añadido nuevos regalos de moda, incluyendo una colección Stanley con una exclusiva gama de colores. La colección New Year New You se lanzará en las tiendas a partir del 17 de diciembre y en línea a partir del 24 de diciembre.

Las principales ofertas disponibles desde ahora hasta el 16 de diciembre incluyen:

Compre $50 en juguetes y ahorre $10, o compre $100 en juguetes y ahorre $25.

Hasta $100 de descuento en algunos productos de Apple.

30% de descuento en calzado y ropa para niños de Cat & Jack y All in Motion.

Ahorre $50 en Meta Quest 2 ($249.99, precio reg. $299.99), además reciba gratis una tarjeta de regalo de Target GiftCard de $50.

Hasta un 40% de descuento en algunos artículos de cocina y para la mesa de marcas como KitchenAid, Ninja y Cuisinart.

50% de descuento en pijamas para la familia (del 14 al 24 de diciembre).

30% de descuento en decoración, adornos, faldas para árboles y botas navideñas con Target Circle.

Las principales ofertas disponibles del 17 al 24 de diciembre incluyen:

Hasta un 50% de descuento en algunos juguetes de marcas como Disney, Hot Wheels, L.O.L. Surprise! y Squishmallow.

Hasta $100 de descuento en algunos productos de Apple.

Compre $40 en productos de belleza y para la salud y reciba una tarjeta de regalo Target GiftCard de $10 con Target Circle.

Hasta un 50% de descuento en algunos videojuegos.

40% de descuento en algunos suéteres para mujer.

30% de descuento en ropa de abrigo y accesorios para el frío para mujer.

30% de descuento en algunas prendas superiores e inferiores, ropa de abrigo, ropa de dormir y más para hombre.

30% de descuento en botas, pantuflas y zapatos de tacón alto para adultos.

50% de descuento en una nueva membresía anual de entrega el mismo día con Shipt ($49, precio reg. $99).