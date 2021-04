Hombre mató a su esposa y a su suegra antes de suicidarse: Shaun Varsos

Un hombre de Tennessee mató a su esposa y a su suegra antes de dispararse a sí mismo durante el pasado lunes 12 de abril, según informaron las autoridades locales.

Las víctimas, identificadas como Marie Varsos y Deborah Sisco, fueron asesinadas por Shaun Varsos en el interior de una vivienda en un suburbio de Nashville.

The New York Post reveló que las dos mujeres murieron como consecuencia de las graves heridas que sufrieron durante el tiroteo que fue perpetrado por Shaun Varsos en horas de la mañana del 12 de abril.

El medio de comunicación agregó que el sospechoso recibió un disparo durante el incidente con su suegra y su esposa.

“Se cree que Shaun Varsos recibió un disparo y resultó herido durante el altercado antes de matar a Marie y Deborah”, manifestó el Departamento de Policía de Lebanon en un comunicado de prensa.

SEARCH UPDATE: Lebanon shooting suspect's vehicle has been found in the Nashville area. Metro Nashville schools say all schools are on lockdown. https://t.co/D6zSNCaTGu — WSMV News4 Nashville (@WSMV) April 12, 2021

Las autoridades policiales de Lebanon detallaron que Varsos fue encontrado muerto con una bala autoinfligida en el interior de una camioneta en un lugar muy cercano a su residencia.

El sitio web Tennessean dio a conocer que las escuelas públicas de Nashville fueron cerradas como medida de precaución antes de que las autoridades pudiesen dar con el paradero del sospechoso.

En el mes de marzo, Marie Varsos introdujo una demanda de divorcio de Shaun Varsos por “diferencias irreconciliables” ante el Tribunal de circuito del Condado de Davidson en Tennessee.

BREAKING: Shaun Varsos, 36, the suspect in this morning's double homicide in Lebanon, TN, is deceased from an apparent self-inflicted gunshot wound. He was found near his home inside an SUV on the side of Harpeth Knoll Rd in Bellevue. pic.twitter.com/Mz2ltHwOSj — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) April 12, 2021

News 4 Nashville informó que Shaun Varsos fue arrestado en el mes de marzo por cargos de asalto agravado con un arma mortal. Poco tiempo después, el hombre fue puesto en libertad bajo fianza.

El citado medio de comunicación mencionó que Marie Varsos había solicitado una orden de protección de Shaun Varsos. Sin embargo, la petición estaba programada para hacerse efectiva durante el próximo 19 de abril.

Asesinato de Marie Varsos y Deborah Sisco: ¿Qué ocasionó el tiroteo?

Inside Deborah Sisco’s office, we found this picture of her daughter Marie. Both were shot and killed yesterday by Shaun Varsos. Tonight, we’re getting answers on why Shaun was allowed to keep his guns after threatening to kill these women and himself a month earlier.@NC5 pic.twitter.com/xbMHbo9vFB — Levi Ismail (@LeviAIsmail) April 13, 2021

Tennessean precisó que los agentes policiales de Lebanon creen que un incidente de violencia doméstica pudo haber desencadenado el tiroteo de Shaun Varsos en contra de Marie Varsos y Deborah Sisco en el interior de una vivienda.

News 4 Nashville reportó que las víctimas pudieron llamar al 911 en medio del altercado con Shaun Varsos. Sin embargo, madre e hija fueron declaradas muertas en el lugar de los hechos.

Antes de su fatídica muerte, Marie Varsos fue víctima de violencia doméstica por parte de su esposo, lo que la motivó a mudarse con su madre después de haber introducido una demanda de divorcio por “diferencias irreconciliables”.

Según News Channel 5, los amigos cercanos de Marie Varsos y Deborah Sisco las describieron como unas mujeres que se caracterizaban por la ética de trabajo y por estar presentes en todo momento para su circulo cercano de amistades.

Hasta el momento, el Departamento de Policía de Lebanon continúa trabajando en las investigaciones relacionadas con el trágico caso que ha causado mucha consternación entre los ciudadanos de Tennessee.