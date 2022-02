Hombre causó estragos desde un rascacielos en Texas: ¿Qué sucedió?

El Departamento de Policía de Houston detuvo a un hombre después de que rompió una ventana en el piso 24 del rascacielos Chase Tower y comenzó a tirar cosas a la calle durante el pasado sábado, 5 de febrero de 2022. Nadie resultó herido y el hombre fue detenido sin incidentes después de que un equipo SWAT acordonó el área alrededor del edificio, dijo la policía. El hombre no identificado fue llevado a un hospital local para una evaluación y no se espera que enfrente cargos, según la policía. Puedes ver el video de la escena pulsando aquí.

El Departamento de Policía de Houston tuiteó que un equipo SWAT y los negociadores de rehenes estaban respondiendo a los informes de la cuadra 600 de Travis Street en relación con un hombre que “arrojaba objetos desde una ventana rota”. Aunque los negociadores de rehenes estaban en el lugar, la policía dijo que nadie fue tomado como rehén dentro del edificio durante el incidente. Los negociadores pudieron hablar con el hombre antes de que fuera detenido sin incidentes. El hombre fue detenido alrededor del mediodía, unas tres horas después de que se informó por primera vez del incidente.

La policía no dio a conocer el nombre del hombre. Las autoridades dijeron en el lugar que los investigadores hablarían con los propietarios del edificio sobre si querían que se presentaran cargos contra el hombre. Pero Click2Houston informó que el hombre no será acusado. Una búsqueda de los registros judiciales del condado de Harris realizada por Heavy on Houston el 8 de febrero de 2022 no mostró ningún caso que pareciera coincidir con el incidente de Chase Tower. La policía había dicho en la escena que el hombre posiblemente podría enfrentar cargos de vandalismo y allanamiento de morada. AhoraMismo actualizará esta publicación si surge más información.

La policía dijo que el hombre se atrincheró dentro de una oficina y dejó notas que decían que tenía intenciones suicidas y que quería saltar del edificio

La comandante de la División de Operaciones Tácticas de la Policía de Houston, Megan Howard, dijo en una conferencia de prensa que los oficiales de patrulla de la División del Centro del HPD fueron detenidos por un ciudadano alrededor de las 8 a.m. del sábado y vieron que había vidrios y escombros en la cuadra 600 de Travis Street. Los oficiales también vieron a alguien asomando la cabeza por una ventana en Chase Tower, según Howard. Ella dijo que los oficiales trataron de ubicar en qué parte del edificio estaba y llamaron a SWAT y a los negociadores porque posiblemente era un sospechoso de suicidio. “Hicieron todo lo que había que hacer desde el principio para averiguar exactamente lo que estaba sucediendo”, dijo Howard.

“Pudimos acordonar el área. Agradecemos la paciencia del público que estuvo con nosotros bloqueando el tráfico en el área y de esta manera, pudimos asegurarlo para que nadie resultara herido por la caída de escombros”, dijo Howard. “Nuestros negociadores idearon un plan e intentaron establecer comunicaciones y nos acercamos a esta escena con mucha paciencia. La patrulla encontró durante su respuesta inicial algunas notas que esta persona había escrito indicando que tenía tendencias suicidas y quería saltar. Así que tuvimos que proceder con mucha cautela porque, obviamente, no queríamos que siguiera adelante con eso. Fuimos muy pacientes con nuestra operación, tratamos constantemente de establecer comunicaciones y finalmente, unas horas más tarde, el hombre finalmente salió de la oficina”.

Howard agregó: “Fue un gran esfuerzo de equipo, mucha cooperación y coordinación. Pudimos obtener información de diferentes personas que conocían a este individuo. Hubo muchos desafíos con la comunicación porque este individuo no es verbal. Así que realmente usamos todo lo que se nos ocurrió para tratar de establecer comunicación. Estamos agradecidos por este resultado. Hubo momentos en los que estaba asomado a la ventana, mirando hacia afuera, creo que la gente lo vio. Teníamos oficiales que estaban haciendo observaciones desde el exterior. Con base en sus acciones, pudimos modular nuestras comunicaciones y, en última instancia, creo que el buen esfuerzo del equipo dio como resultado el resultado que tuvimos”.

De acuerdo con Howard, no se supo de inmediato cómo el hombre pudo acceder a la oficina en el piso 24 del rascacielos. Ella dijo que cree que la administración del edificio está investigando cómo llegó allí y cuándo. “Es un edificio seguro que tiene torniquetes y seguridad”, dijo Howard. “No estoy segura de qué puerta habría usado y estoy segura de que la administración del edificio trabajará para resolverlo”. Howard dijo que el hombre no trabaja en el edificio y que no tienen información de que tenga alguna conexión con la oficina. Ella dijo que el hombre no es del área, pero que tiene familia en el área de Houston. “Él no vive aquí en Houston”, dijo el comandante del SWAT.

Las calles alrededor del edificio fueron cerradas como medida de precaución, dijo la policía

Nadie resultó herido durante el incidente, pero la policía cerró las calles alrededor de Chase Tower, incluida Travis Street, durante varias horas mientras el equipo SWAT y los negociadores de rehenes se ocupaban de la situación de la barricada. Las vías se reabrieron alrededor del mediodía, luego de que el hombre fuera detenido. La policía mantuvo a los espectadores y a los medios de comunicación a unas pocas cuadras de la escena. El video de un reportero gráfico de ABC13 y de un ciudadano de Houston mostró escombros cayendo por la ventana abierta.

En el video de ABC 13, que se puede ver a continuación, el hombre parece llevar un sombrero rosa y gafas de sol. También sostenía un globo amarillo con una carita sonriente y llevaba una mascarilla rosa, muestra el video. A veces se asomaba precariamente por la ventana durante el incidente. El hombre también sostenía las cortinas de las ventanas y las empujaba hacia afuera por la ventana rota.





El edificio Chase Tower es propiedad de Hines, una empresa de inversión inmobiliaria con sede en Houston, y es el edificio más alto de la ciudad. Según el sitio web de Hines, “Completado en 1982 y es el edificio más alto de Houston, JPMorgan Chase & Co. Tower es una torre de oficinas de cinco lados de 75 pisos y 1.7 millones de pies cuadrados revestida de granito pulido gris pálido. El desarrollo incluye una plaza peatonal pavimentada con granito de 15.000 pies cuadrados en la entrada, un vestíbulo privado en el piso 60 y 22.237 pies cuadrados de espacio comercial. El punto focal de la plaza es una escultura monumental de Joan Miró titulada “Personaje y pájaros”. La escultura es la escultura más grande jamás encargada por Miró”.

El edificio se renovó en 2019 después de que Hines y Cerebrus Capital Management lo comprara, de acuerdo con el Houston Business Journal. JPMorgan Chase regresó al edificio en 2021 y pasó a llamarse oficialmente JPMorgan Chase & Co. Tower, según el Houston Chronicle.

John Mooz, Director General Sénior de Hines, le dijo al Chronicle en enero de 2021: “El cambio de nombre de 600 Travis Street es un hito emocionante en nuestra asociación con JPMorgan Chase. Como uno de los edificios más icónicos de Houston, nos enorgullece recuperar un nombre que es una parte clave de la historia de nuestra ciudad. Ahora, esperamos completar nuestro mejor proyecto de transformación en su clase que modernizará las ofertas del edificio y garantizará una experiencia para los inquilinos acorde con su estado en el horizonte de Houston”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.