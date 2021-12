Hombre es acusado de asesinato: habría comido genitales de la víctima

Un sujeto identificado como David Russell, de 39 años, residente del estado de Idaho, enfrenta cargos de asesinato en primer grado y canibalismo, luego de que las autoridades hallaran partes del cuerpo de un hombre de 70 años en su microondas, según reportó el periódico East Idaho News.

La policía del condado comenzó a investigar a Russell el pasado 10 de septiembre, luego de encontrar el cuerpo del cuidador de su propiedad, David Flaget, de 70 años, en un área rural cercana a Clark Fork. Testigos vieron el cuerpo de Flaget en un camión y sospecharon que Russell lo había matado.

Según el reporte del East Idaho News, el cuerpo de la víctima se encontraba desnudo de la cintura hacia abajo, posicionado de una extraña forma en el asiento del co piloto. Tenía cinta de embalar en las muñecas y una parte de su muslo y de sus genitales habían sido cortadas y estaban desaparecidas.

De acuerdo a documentos de la Corte obtenidos por East Idaho News, al día siguiente de detener a Russell, se dictó una orden de búsqueda en su residencia. En el interior hallaron piel que coincidía con el tejido faltante de la víctima. Los investigadores también hallaron sangre y piel en una fuente dentro del microondas. También notaron que partes del tejido habían sido expuestas al calor, posiblemente en el microondas, por uno o dos minutos.

Documentos de la corte detallan que los investigadores no pudieron encontrar el pene y parte de los testículos de Flaget, por lo que concluyeron que Russell podría haberlos comido.

Según información publicada por el New York Post, durante la investigación la policía confiscó de la casa del implicado un microondas con sangre, una fuente de vidrio y un cuchillo.

Testigos afirmaron que el día del asesinato, Russell estaba agitado y recientemente había padecido problemas mentales. Documentos de la Corte indican que mientras recibía tratamiento siquiátrico en un hospital de California en mayo pasado, Russell le habría dicho a sus familiares que quería “cortar trozos de su piel con un cuchillo” para poder “sanar su cerebro”.

De acuerdo al reporte, una vez que fue detenido, Russell parecía no entender sus derechos y señaló que la propiedad donde vivía era privada y que no le gustaba que hubiera gente que no era de su familia en ella.

El acusado se encuentra detenido desde septiembre y fue sometido a una evaluación mental. Una audiencia para revisar su caso fue fijada para el próximo 28 de septiembre.