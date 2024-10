Hombre afirma tener 188 años: ¿Verdad o mentira?

Un video viral del hombre que dice tener 188 años tiene a muchos asombrados. El hombre afirma que “la muerte se ha olvidado de él”. En el video se observar a un anciano frágil, caminando con la ayuda de un bastón y cubierto solo con un taparrabos, mientras declara que la muerte “se olvidó de él”.

El video que rápidamente se viralizó dice: “Este anciano fue sacado de una cueva en la India, la ciudad Bangalore. Afirma que tiene 188 y que la muerte se había olvidado de él”. Muchos usuarios se han ido por el camino del humor y uno comentó: “Para que lo sacaron? . Ahora se pesca una angina de pecho y al tacho”.

El hombre que dice tener 188 años se llama Siyaram Baba, un personaje ampliamente conocido en el estado de Madhya Pradesh. Siyaram no es un anciano hallado en una cueva, sino un hombre venerado localmente como un santo y figura religiosa, informa Infobae. Además asegura que no tiene 188 años, sino menos. Se estima que su edad real oscila entre 110 y 120 años, según algunas fuentes locales, aunque otros usuarios aseguran que en realidad tiene 85 años.

En realidad el anciano no llega a los 188 años. Además se dice que Siyaram Baba no parecería vivir en condiciones tan extremas; existen múltiples videos que lo muestran caminando por su cuenta y siendo visitado por seguidores, lo que desmiente la idea de que necesitara ser rescatado.

