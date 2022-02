Holly Harvey: asesinó a sus abuelos en 2004 por no aceptar su relación con una chica

Holly Harvey todavía está en la cárcel, cumpliendo dos cadenas perpetuas por el brutal asesinato de sus abuelos en 2004. La adolescente admitió haber apuñalado a sus dos abuelos en su sótano de Georgia después de que expresaran su desaprobación por su novia y su relación.

El caso de Harvey captó la atención nacional al explicar los detalles del asesinato y cómo consiguió “el cuchillo más grande” que pudo encontrar y atacó a sus abuelos cuando bajaban las escaleras.

Del crimen se habló en el programa Discovery ID en 2015.

Esto es lo que necesita saber sobre el caso:

1. Harvey se declaró culpable de dos cargos de asesinato en 2005





Play



A Forbidden Love Leads to Murder Sarah and Carl Collier were just hoping to give their granddaughter Holly Harvey a better life. Holly's love of her girlfriend led her to murder her grandparents. | For more go to investigationdiscovery.com… Subscribe to Investigation Discovery | youtube.com/user/DiscoveryID investigationdiscovery.com/tv-shows/killer-instinct-with-chris-hansen/ – — True Crime Files by Investigation Discovery Add Hundreds of Crime Shows to Amazon… 2015-08-28T14:30:00Z

Harvey tenía solo 15 años cuando se declaró culpable de matar a sus abuelos, Carl, de 75 años, y a su esposa Sarah, de 73, dentro de su casa en Fayetteville, Georgia. Carl era un supervisor de aerolínea jubilado mientras que Sarah era una cajera de banco jubilada. La pareja fue apuñalada, en total, más de tres docenas de veces por su nieta.

Harvey admitió haber matado a sus dos abuelos durante una audiencia en la corte de Georgia que captó la atención de la nación en 2011. Harvey le dijo al juez de la Corte Superior del condado de Fayette, Pascal English, que mató a los Collier porque quería estar con su novia, Sandra Ketchum, algo que sus abuelos no aprobaron.

Harvey y Ketchum estaban en el sótano de la casa de Fayette la mañana de los asesinatos cuando decidieron robar la camioneta de los abuelos. Harvey le dijo al juez que ella respondió diciendo: “Tendremos que matarlos para hacer eso”.

2. Carl Collier le dijo a su hijo Kevin que Harvey ‘nos iba a matar’

Los Collier acogieron a su nieta tres meses antes de los trágicos asesinatos y, desde el principio, comenzaron a surgir problemas. De hecho, Carl Collier le dijo a su hijo Kevin: “Ella dijo que nos iba a matar”. Kevin, que sabía que su sobrina tenía problemas, le dijo a su padre que llamara al 911 si había problemas.

Cinco días después, el 2 de agosto de 2004, la policía encontró los cuerpos de Carl y Sarah.

Harvey fue a vivir con sus abuelos mientras su madre, Carla, cumplía una sentencia de prisión de tres años por posesión de marihuana con intención de vender. La convivencia fue difícil desde el principio, ya que Harvey y sus abuelos se enfrentaron por la desaprobación de su nueva novia, Sandra Ketchum.

3. Harvey y Ketchum se escaparon en junio de 2003

A pesar de las reglas establecidas por sus abuelos, Harvey siguió viendo a Ketchum y las dos se escaparon juntos el 10 de junio de 2003, apareciendo cuatro días después en Griffin, Georgia, en la casa de la madre biológica de Sandy, Sandra. Harvey regresó a casa, pero solo unas semanas después se escapó nuevamente con Ketchum.

Por lo que respecta a los Collier, ya era suficiente. Informaron sobre la fuga de Harvey a las autoridades.

4. La pareja fue arrestada 17 horas después de los asesinatos

La policía no tardó mucho en alcanzar a Harvey y Ketchum. De hecho, las dos adolescentes fueron arrestadas poco más de 17 horas después de los asesinatos. La policía las encontró en una casa de playa en Tybee Island, a unas cuatro horas de distancia de la casa de los Collier.

Las autoridades dijeron que encontraron una lista de cosas por hacer garabateada con tinta en el brazo de Harvey cuando la arrestaron. Decía: “matar, llaves, dinero, joyas”.

A pesar de lo que Harvey le dijo a la policía, Ketchum sostuvo que fue su idea continuar con los asesinatos. Ketchum dijo que Harvey “había estado hablando de matar a sus abuelos durante días”, según un resumen escrito de la entrevista que le dio a la policía después de su arresto.

5. Harvey fue condenada a dos cadenas perpetuas en prisión

Después de describir los asesinatos en audiencia pública, Harvey fue sentenciada a dos cadenas perpetuas en prisión. Debido a su edad, no era elegible para la pena de muerte, sin embargo, no será elegible para libertad condicional hasta que cumpla al menos 20 años de prisión.

Ketchum, que tenía 16 años en el momento de los asesinatos, estaba condenada a cumplir tres cadenas perpetuas consecutivas. Su padre, Tim, dijo a los periodistas: “No puedo explicarlo. No soy ese tipo de persona. No la crié para ser ese tipo de persona. Quiero decirle a la comunidad que lamento mucho que esto haya sucedido”.

Aunque la policía dijo que las adolescentes no parecían arrepentidas en el momento inicial de su arresto, las autoridades dijeron que luego se desmontaron. El juez English le preguntó a Harvey si su sentencia de 20 años de prisión “fue un buen trato” por haber matado a sus abuelos. Ella respondió que no, antes de agregar: “Creo que debería estar muerta”.