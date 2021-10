¿Qué ha sido de los hijos de Lorenzen Wright, el jugador de la NBA asesinado en 2010?

Lorenzen Wright tuvo seis hijos con su ex esposa, Sherra Wright Robinson, antes de que fuera asesinado en 2010. Hoy, Robinson está en prisión y rápidamente gastó una póliza de seguro de vida destinada a cuidar a los hijos de Wright.

Hoy, Sherra Wright tiene 50 años y está encarcelada en el Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson, según sus registros de prisión.

Wright-Robinson fue sentenciada a 30 años de prisión en relación con la muerte de Lorenzen Wright y será elegible para la libertad condicional después de cumplir el 30% de su condena, o unos nueve años de prisión. El juicio del coacusado Billy Ray está programado para comenzar en enero de 2022, según Associated Press.

La desaparición y el asesinato de Wright aparecieron en un episodio llamado “Infamy: When Fame Turns Deadly” en VH1 en junio de 2021.

La mayoría de los hijos de Lorenzen Wright ahora son adultos jóvenes y varios de sus hijos juegan baloncesto universitario

Lorenzen Wright tuvo siete hijos con Sherra Wright, pero uno murió cuando era un bebé, según ABC News. Sierra Wright nació en 2002 y murió solo 11 meses después por el síndrome de muerte súbita del lactante, según el artículo.

La mayoría de los hijos de la ex pareja ahora son adultos. Lorenzen Wright Jr., el hijo mayor, tiene 26 años y jugó a baloncesto en la Universidad Robert Morris, según su perfil.

El siguiente hijo mayor de la pareja, Loren Wright, habló sobre cómo estaba la familia: “Todos estamos tan cerca el uno del otro, sentimos que realmente no necesitamos mucho en términos de apoyo, porque tenemos a mi mamá y a los seis, y estamos bien”.

Lorenzo Wright y Sherra Wright también tuvieron gemelos, Lamar y Shamar, un hijo llamado Lawson y una hija, Sofia, que es adolescente, según informó ABC News. Los gemelos ahora son jugadores de baloncesto universitarios en la Universidad del Sur de Illinois en Edwardsville, según The Telegraph.

Lorenzen Wright vio a su hijo jugar baloncesto el día antes de su asesinato y Sherra Wright rápidamente gastó el pago de un seguro de vida

Lorenzen Wright y Sherra Wright se divorciaron en enero de 2010, unos siete meses antes de su asesinato, según informó Sports Illustrated. Vivía en Atlanta y fue a los suburbios de Memphis, Tennessee, para ver a sus seis hijos el 18 de julio de 2010, continúa el artículo. Ese día, vio a su hijo mayor, Lorenzen Wright Jr., jugar a baloncesto, dice el artículo.

La policía tenía varias razones para sospechar de Sherra Wright en la desaparición de su exmarido, decía el artículo. Lorenzen Wright tenía una póliza de seguro de vida de $ 1 millón como condición para su acuerdo de divorcio, que se le pagó a Sherra Wright un año después de su muerte, según Sports Illustrated. Estaba destinado a sus hijos, pero ella lo gastó en una casa, autos y muebles de lujo y vacaciones, decía el artículo.

“A los pocos meses de recibir el millón de dólares, Wright había gastado todo menos 5,05 dólares”, decía el artículo.

La mamá de Lorenzen Wright, Deborah Marion, dijo en la audiencia de Sherra Wright que no ha podido visitar a sus nietos

Deborah Marion, la madre de Lorenzen Wright, dijo en la corte en 2019 que no había podido ver a sus nietos, según Associated Press. Marion habló en la audiencia de declaración de culpabilidad de Sherra Wright, donde la ex esposa de la estrella de la NBA se declaró culpable de los cargos de su asesinato en 2010, según muestran los registros judiciales.

“Simplemente odio lo que le pasó a mi hijo, pero dejó a algunos niños guapos para su abuela”, dijo Marion, según Associated Press.

Sherra Wright se declaró culpable de pagar por un asesinato en primer grado y pagar por un intento criminal de cometer asesinato en primer grado en julio de 2019 en el Tribunal Penal del Condado de Shelby, según Associated Press.

Aquí está su historial de prisión:

Wright afirmó que se declaró culpable por el bien de sus hijos en una entrevista con Commercial Appeal.

“Solo voy a decir que por mis hijos he tomado esta decisión y por ellos no voy a entrar en muchos más detalles ahora mismo, pero solo voy a decir que no todo es lo que parece”, dijo a la publicación.