12 heridos en montaña rusa de Six Flags: ¿Qué falló en la atracción mecánica?

Equipos de paramédicos y personal de emergencia de New Jersey se trasladó la noche de este jueves al parque de atracciones mecánicas Six Flags Great Adventure, localizado en Jackson, NJ, tras ser informados de un incidente en una de las montañas rusas más famosas del lugar, que dejó por lo menos una docena de heridos.

Así lo revelaron medios como NBC New York, donde se aseguró que la atracción conocida como “El Toro”, presentó un malfuncionamiento en horas de la noche, haciendo que los pasajeros que disfrutaban del juego se golpearan.

El citado medio reveló que por fortuna el incidente no dejó víctimas mortales, pero unas 12 personas presentaron pequeños traumatismos en su espalda, debido al brusco movimiento de la montaña rusa de madera.

12 people were injured after the 'El Toro' roller coaster malfunctioned at the Six Flags Great Adventure park in New Jersey. pic.twitter.com/ksijrkgSsW — Beast News (@BeastNews2) August 26, 2022

“Varias personas reportaron dolor de espalda después de viajar en ‘El Toro’ esta noche”, dijo, según NBC Philadelphia, el portavoz de Six Flags, Gabriel Darretta, en un comunicado tras reportarse el incidente.

De acuerdo al noticiero, el vocero del parque reveló que de los heridos, un total de cinco fueron trasladados a un centro médico cercano para ser evaluados por los doctores.

Play

Six Flags Great Adventure’s El Toro roller coaster ‘accident’ in New Jersey Six Flags Great Adventure’s El Toro roller coaster leaves 5 riders hospitalized after painful ‘accident’ in New Jersey FIVE people have been rushed to the hospital after riding the El Toro roller coaster at Six Flags Great Adventure in New Jersey on Thursday evening. The ride has been closed for inspection after multiple passengers complained… 2022-08-26T03:59:33Z

El parque de diversiones agregó que el hecho tuvo lugar hacia las 7:30 p.m. del jueves, y casi al final del viaje se registró el fallo en el funcionamiento de la máquina.

A pesar de los fuertes dolores de los pasajeros de la atracción, el pronóstico inicial revelaba que ninguno de ellos estaba en condición seria y se estimaba que quienes fueron al hospital pronto saldrían de allí.

Una vez ocurrido el malfuncionamiento, la montaña rusa cerró para el público y sera inspeccionada por expertos del parque.

Play

5 people injured on El Toro roller coaster at Six Flags Great Adventure The park says the ride is now closed for inspection. 2022-08-26T03:09:54Z

El incidente se encuentra bajo investigación, y hasta el momento las autoridades no han revelado ninguna información adicional.

El periódico El Diario NY aseguró que los pacientes que registraron mayores dolores tras el impacto en la atracción mecánica, fueron trasladados al Centro Médico Estatal Centra, en la localidad de Freehold, New Jersey.

El dato fue suministrado por el jefe de policía de Jackson, Matthew Kunz.

Play

El Toro front seat on-ride 4K POV @60fps Six Flags Great Adventure Consistently ranked as one of the top wooden coasters in the world since it opened in 2006, this Intamin prefabricated plug 'n play coaster still runs as good as it ever has. Standing 181 feet (55 m) tall, its 76° 176 foot (54 m) drop propels the train at speeds up to 70 mph (110… 2019-08-19T18:45:01Z

A su vez, el policía aseguró que era poco probable que los pacientes que fueron llevados al hospital para revisión médica, permanezcan mucho tiempo allí.

Se desconoce el motivo exacto que llevó a que la montaña rusa funcionara mal generando el incidente.

Noticia en desarrollo…..