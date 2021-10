Helena Modrzejewska: Las Cinco Cosas Que Necesitas Saber

Helena Modrzejewska fue una actríz polaca que se destacó por protagonizar obras de Shakespeare tanto en Polonia como en Estados Unidos y que es particularmente conocida por su interpretación de Lady Macbeth.

Tiene el honor de contar con su propio Google Doodle el 12 de octubre de 2021, cuando hubiese sido su cumpleaños número 181. Se la conocía mayormente como Helena Modjeska.

“Considerada por la mayoría como una de las mejores actrices de la historia de Polonia y una de las grandes actrices teatrales de Shakespeare de la última mitad del siglo 19, Helena Modrzejewska (conocida profesionalmente como Helena Modjeska) interpretó alrededor de 300 papeles distintos en más de 6.000 obras – tanto en polaco como en inglés”, escribió Google en su tributo.

Esto es lo que necesitas saber:

1. Helena Modrzejewska Nació en Polonia y Adoptó Distintos Nombres

A lo largo de su vida, Modrzejewska fue conocida con una serie de nombres distintos.

Modrzejewska “nació como Jadwiga Benda este día en 1840 en Cracovia, Polonia, y cambió rápidamente de nombre por Helena Opid”, escribió Google. Según Polish History.pl, fue hija de una acaudalada viuda polaca. Su padre no era conocido.

Para 1961, ya había dado sus primeros pasos en el teatro. Google afirma que apareció en una comedia de un acto llamada “La Camelia Blanca”. Para ese entonces, ya contaba con un nombre artístico, informó Google – Modrzejewska.

2. Era conocida como la ‘Estrella Más Brillante del Teatro’ polaco





Play



MODJESKA DOCUMENTARY TRAILER The film trailer "Modjeska" promotes the upcoming 2009 stylized documentary which tells the American journey of the iconic Polish actress Helena Modjeska who refined theatre in the US by simply following her heart. She was the voice of Poland as well as the voice of women. She inspired world-class artists. Adored and admired for her… 2009-01-04T01:52:34Z

En su época, Modrzejewska gozó de gran reconocimiento en su país natal, convirtiéndose en la “estrella más brillante del teatro” de Polonia, según Polish History.pl.

De acuerdo con el sitio Culture.pl, fue “una leyenda viviente en su época y una estrella tanto en Polonia como en Estados Unidos”.

El sitio cita a un crítico de su época que escribió acerca del “incuestionable talento de la Sra. Modrzejewska, quien, mientras lucha con las dificultades propias de su profesión, pone tanto trabajo y diligencia en cada una de sus apariciones que con el correr del tiempo podría convertirse en la estrella de los mejores teatros”.

3. La Gran Actríz Tuvo un Hijo





Play



Helena Modrzejewska – Women Hall of Fame Born October 12, 1840 in Kraków , Helena Modrzejewska was a celebrated Polish actress, a living legend in her time and a star both in Poland and America. She was the kind of actress who is hard to find even on the stages of great capital cities, an artist who, through work and enlightened management,… 2017-05-04T19:08:25Z

Según Polish History.pl, la actríz tuvo un hijo en 1861, llamado Rudolf Modrzejewski. Su padre fue Gustaw Zimajer, actor y director.

El sitio describe a Zimajer como mentor de Modrzejewska, quien mejoró su voz gracias a su ayuda. El hijo que tuvieron juntos “se convirtió en un famoso ingeniero”, informa el sitio.

Sin embargo, ella se separó de Zimajer, y terminó por casarse con un “adinerado terrateniente, Karol Chłapowski”, informa el sitio.

4. La actríz se mudó a Estados Unidos, donde murió

Tras brillar en el teatro polaco, Modrzejewska se mudó a los Estados Unidos para probar suerte en los escenarios americanos.

Fue allí donde murió, el 9 de abril de 1909, en Bay Island, Newport Beach, cerca de Los Ángeles, California, según Britannica.

Para cuando murió, su “repertorio incluía 260 roles contemporáneos y shakesperianos, algunos tanto en polaco como en inglés”, informó el sitio.

Happy Birthday to Helena Modrzejewska (#Modjeska)! The renowned Polish-American actress was born #OnThisDay 1840 https://t.co/rAIvad9DXb pic.twitter.com/NKPfTf0I9i — Embassy of Poland U.S. (@PolishEmbassyUS) October 12, 2016

La Embajada Polaca en los EU tuiteó un reconocimiento por su natalicio, diciendo: “¡Feliz Cumpleaños a Helena Modrzejewska (#Modjeska)! La reconocida actríz polaco-estadounidense nació #OnThisDay [este día] en 1840”.

5. Modrzejewska era Conocida por su Interpretación de Lady Macbeth

Lady Macbeth es obviamente uno de los personajes más conocidos de Shakespeare, y Modzejewska hizo de ese papel un ícono.

Culture.pl describe sus muchos otros papeles, sin embargo, que incluyeron: “Los roles más importantes de Modrzejewska incluyeron Anna Oswiecimowna en una obra de Mikołaj Boloz Antoniewicz (1865), La Princesa Eboli en Don Carlos (1866), Amalia en Los Bandidos de Schiller (1866) y, el mismo año, Portia en El Mercader de Venecia – su primer papel shakesperiano”.

Protagonizó producciones en Cracovia, Varsovia y Viena. A pesar de que en un principio tuvo una granja al llegar a Estados Unidos, encontró el camino de regreso a los escenarios en San Francisco, donde tuvo un éxito rotundo. Un corresponsal polaco escribió en ese momento, según Culture.pl: “Todo el mundo estaba en un frenesí…nadie se levantó de sus asientos una vez que la obra había terminado, algo sin precedentes en Estados Unidos. Contrariamente a las costumbres locales, la actríz fue llamada de regreso once veces…conquistó a los Estados Unidos”.

