Muere Héctor Bonilla: ¿Cómo murió el actor mexicano?

El mundo del entretenimiento está de luto tras darse a conocer la lamentable noticia del fallecimiento del primer actor Héctor Bonilla. La estrella mexicana falleció a sus 83 años de edad.

El deceso de Bonilla fue confirmado por sus familiares en un comunicado de prensa publicado en la plataforma de Twitter: “Por medio de la presente informamos que hoy, 25 de noviembre de 2022, después de cuatro años de lucha contra el cáncer, murió nuestro amado esposo, padre, abuelo, compañero y ejemplo de vida: Héctor Bonilla. Murió en su casa, en paz, sin dolor y rodeado por su círculo más íntimo, que lo acompañó hasta el final”.

De acuerdo con información reseñada por la revista Quién, el intérprete mexicano falleció por problemas de salud derivados de un cáncer de riñón que padecía desde hace unos años, tal y como lo informaron sus familiares en el comunicado de prensa.

Esto es lo que necesitas saber:

El actor no podía recibir un tratamiento médico para el cáncer que padecía

La Secretaría de Cultura lamenta profundamente el fallecimiento del actor Héctor Bonilla, egresado de la Escuela de Arte Teatral del INBAL y considerado uno de los mejores actores de México. Se desarrolló en teatro, televisión y cine, donde participó en filmes como Rojo amanecer. pic.twitter.com/Q8qQzmXuAo — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) November 25, 2022

En el año 2019, Héctor Bonilla dio a conocer que no podía recibir tratamiento de quimioterapia para el cáncer de riñón que se le había diagnosticado.

En el mes de marzo de 2022, Bonilla declaró a varios medios de comunicación mexicanos: “El 14 de marzo cumplí 83 años, así que se puede decir que estoy viviendo horas extras, y las he vivido muy contento. Si puedo vivir 10 años más, sería una propinota que me dará la vida, pero no estoy angustiado ni estoy azotado; simplemente quiero seguir trabajando en lo que hago: Escribir, dirigir, actuar y cumplir mi ciclo. Con eso estoy más que satisfecho”.

La Secretaria de Cultura de México recientemente lamentó la muerte del actor a través de una publicación en Twitter: “La Secretaría de Cultura lamenta profundamente el fallecimiento del actor Héctor Bonilla, egresado de la Escuela de Arte Teatral del INBAL y considerado uno de los mejores actores de México. Se desarrolló en teatro, televisión y cine, donde participó en filmes como Rojo amanecer”.

Bonilla fue una de las grandes estrellas de la industria de la actuación en México

De acuerdo con su biografía oficial, Héctor Bonilla cursó estudios de actuación en la Escuela Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes de México (INBA). Posteriormente, Bonilla debutó en la industria de la actuación con su participación en el filme “Jóvenes y bellas” en el año 1962.

El actor mexicano es conocido por haber participado en importantes telenovelas como lo fueron “Velo de novia” (1971), “Extraño en su pueblo” (1973), “Lo imperdonable” (1975), “Soledad” (1980), “La pasión de Isabela” (1984), “La casa al final de la calle” (1989), “Señora” (1998), “Tío Alberto” (2000), “Mirada de mujer, el regreso” (2003), “El juramento” (2008), “Mujer comprada” (2009) y “Amor cautivo” (2012).

Bonilla también formó parte de exitosas series televisivas como lo fueron “El Chavo del Ocho” (1979), “Papá soltero”(1987), “El César” (2017) y “El señor de los cielos” (2018).

A la par de sus proyectos artísticos, Bonilla incursionó en la política como diputado de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México desde el 15 de septiembre de 2016 hasta el 31 de enero de 2017.

A la estrella mexicana le sobreviven su esposa Sofía Álvarez y sus tres hijos: Leonor, Sergio y Fernando Bonilla.