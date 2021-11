Heather Tiffany Robinson: sobrevivió a asesino en serie en 1985

Carl Stasi es el padre biológico de Heather Tiffany Robinson. La madre biológica de Heather y la esposa de Carl, Lisa Stasi, fueron asesinadas por el asesino en serie John Edward Robinson. John fue declarado culpable de asesinar a Lisa Stasi, Suzette Trouten e Isabella Lewicka en 2002 y condenado a muerte. John luego se declaró culpable de cinco asesinatos adicionales en un juicio en Kansas. Lisa Stasi y otras dos víctimas nunca fueron encontradas. Años después de ser adoptada, se reveló la verdad sobre el pasado de Heather. Hasta entonces, Carl Stasi siempre había creído que su hija biológica estaba muerta.

Heather Tiffany Robinson apareció en 20/20 de ABC en octubre de 2019.

Carl y Lisa Stasi comenzaron a salir en 1983 y se casaron en 1984

Según un caso de la Corte Suprema en Kansas, Carl y Lisa Stasi se conocieron cuando Lisa (entonces Lisa Elledge) tenía 18 años. Carl le dijo a ABC que era hermosa, con el cabello rubio y ojos azules.

Comenzaron a salir en junio de 1983 y se casaron en agosto de 1984, cuando Lisa estaba embarazada de Heather Tiffany Robinson.

El 3 de septiembre de 1984, Lisa dio a luz a su hija, a quien llamaron Tiffany Lynn. Nació en el Truman Medical Center en Kansas City, Missouri. (Heather Tiffany Robinson usa su nombre de adopción, no su nombre de nacimiento Tiffany Lynn).

Según documentos judiciales, el matrimonio de Carl y Lisa se vino abajo poco después del nacimiento de Heather. La tía de Lisa, Karen Moore, le dijo a ABC News que Lisa y Carl tuvieron muchos enfrentamientos la Navidad de 1984 y Lisa se fue.

Carl se volvió a alistar en la Marina y se presentó al servicio a principios de enero de 1985 en las afueras de Chicago.

La esposa de Carl, Lisa Stasi, fue vista por última vez después de decir que un tal “John Osborne” iba a ayudarla a encontrar un trabajo y obtener un graduado escolar

Lisa Stasi fue vista por última vez con su hija a principios de enero de 1985. La hermana de Carl, Kathy Klingensmith, a menudo cuidaba a Heather. Lisa dejó a su hija con Kathy el 8 de enero y le dijo que conoció a un hombre llamado John Osborne que la ayudaría a encontrar un trabajo, conseguiría un graduado escolar y que la alojaría en un hotel. Más tarde se reveló que John Osborne era el asesino en serie John Edward Robinson.

Cuando Lisa regresó a la casa de Kathy para buscar a su hija el 9 de enero, le dijo que John estaba pagando su estadía en Roadway Inn en Overland Park, según los registros judiciales. John llamó a Kathy para obtener indicaciones para llegar a su casa y se fue con Lisa y su bebé, dejando el coche de Lisa en la casa de Kathy. Más tarde, Lisa llamó y le dijo a Kathy que habían llegado sanos y salvos al Roadway Inn. Esta fue la última vez que la vieron.

Unas horas más tarde, Lisa llamó a la madre de Carl, Betty Stasi. Ella le dijo a Betty que se había enterado de que Betty planeaba llevarse al bebé y la declararan como madre no apta. Estaba histérica y molesta, decían los documentos judiciales. Betty trató de asegurarle que no era cierto. Lisa dijo “ya vienen” y colgó el teléfono. Fue la última vez que alguien tuvo noticias de Lisa. Betty recibió una carta que decía ser de Lisa, pero no creyó que Lisa la escribiera.

Unos días después, John le dijo a su hermano menor Donald Robinson que tenía un bebé para que Donald y su esposa lo adoptaran, y que la madre del bebé se había suicidado.

Uno de los cargos contra John Robinson en el caso judicial de Kansas dice:

“Cargo VI: que el día 10 de enero de 1985 o alrededor de esa fecha, en el condado de Johnson, estado de Kansas, JOHN EDWARD ROBINSON, SR., se llevó o se llevó ilegal, criminal e intencionalmente a una niña menor de dieciséis años años de edad, Tiffany Stasi, que entonces estaba bajo la custodia de la madre, Lisa Stasi, con la intención de privar a los padres de la custodia de la niña. Dicha niña fue sacada del estado de Kansas sin el consentimiento de dichos padres o del tribunal. El delito fue ocultado activamente por JOHN EDWARD ROBINSON, SR., hasta julio de 2000”.

Carl quería tener relación con su hija cuando se enteró de que estaba viva, pero ella no quería

Carl quería tener relación con Heather cuando se enteró de que su hija aún estaba viva. Para entonces ella era una adolescente y él pidió conocerla.

Le dijo a ABC News: “En los 15 años que no supe si ella estaba viva, yo tuve fe. Ahora, ella está viva y no la veo. Quiero conocer a mi hija. Mi hija está viva. Tengo derecho a verla y quiero verla”.

El padre de Heather, Don Robinson, estaba devastado por lo que había hecho su hermano y aterrorizado de perder a su hija.

Heather sí que tuvo relación con su abuela, la madre de Lisa, Pat Sylvester, pero decidió que no quería tener relación con su padre biológico, Carl Stasi. “Dentro de mi corazón, ya tengo un papá”, le dijo a ABC News. “No necesito otro”.

Don Robinson y su esposa la adoptaron legalmente cuando tenía 18 años.

En 2018, Cars 4 Heroes ayudó a comprarle a Carl Stasi un auto nuevo

En 2018, el grupo Cars 4 Heroes trabajó en conjunto para darle a Carl Stasi un nuevo vehículo. Carl había sufrido durante muchos años y estaba sin hogar y luchaba por recuperarse. Ahora tençia casa y coche.

Puedes ver el video sobre su donación a continuación. Tenga en cuenta que la información sobre el hallazgo del cuerpo de su esposa no es precisa. El cuerpo de Lisa nunca fue encontrado.

En 2000, el LA Times informó que Carl se había vuelto a casar y vivía en Missouri.

En 2010, Carl Stasi demandó al Truman Medical Center y a Karen Gaddis, que trabajaba allí, por negligencia al revelar información confidencial sobre Lisa Stasi a John Robinson. Se concedió una moción de juicio sumario, desestimando la demanda.