Heather Elvis, una camarera y estudiante de 20 años de Carolina del Sur, desapareció el 18 de diciembre de 2013, después de que llamara a su compañera de cuarto a la una de la mañana y nunca más se supiera de ella, según la revista People.

Elvis nunca ha sido encontrada.

Su automóvil fue encontrado cerca de un embarcadero en el condado de Horry en Myrtle Beach y los fiscales creen que se debe a que el novio casado de Elvis, Sidney Moorer, y su esposa, Tammy, conspiraron para matarla, según Myrtle Beach Online.

Tanto Sidney como Tammy Moorer fueron condenados y sentenciados a 30 años por cargos de conspiración y secuestro relacionados con la desaparición de Elvis, según informó Oxygen. Ambos han mantenido su inocencia.

La desaparición de Elvis apareció en la serie Nine at 9 de Investigation Discovery.

Elvis estaba teniendo una aventura con Sidney Moorer antes de su desaparición

Según la revista People, Elvis conoció a Sidney Moorer cuando los dos trabajaban en un pub llamado Tilted Kilt, un bar de temática celta donde Elvis era mesera y Moorer era encargado de mantenimiento. Aunque Moorer estaba casado, él y Elvis comenzaron a tener una aventura.

La amiga de Elvis, Brianna Kulzer, le dijo a la revista People que dudaba sobre la relación entre Moorer, de 38 años, padre de tres niños, y Elvis, de 20 años. Kulzer dijo que Elvis le dijo que Moorer tenía un matrimonio abierto y que su esposa, Tammy, también tenía novio. Kulzer también dijo que Elvis le dijo que Moorer planeaba dejar a su esposa.

Según la estación de noticias local WHTW-13, Tammy Moorer confirmó a la policía después de la desaparición de Elvis que tenía un matrimonio abierto con Sidney y que a él no le importaba quién estaba viendo.

¿Cuál es la teoría de los fiscales sobre la desaparición de Elvis?





Video Video related to ¿hallaron a heather elvis, desaparecida en 2013? 2021-12-02T23:08:37-05:00

Los fiscales dijeron que Tammy estaba furiosa por la aventura que descubrió en octubre de 2013, según la revista People, y comenzó a amenazar a Elvis y acosarla con llamadas telefónicas. Kulzer dijo que Elvis le explicó el presunto acoso:

La esposa amenazó a Heather y la llamaba más de 60 veces un día, cuando Heather estaba en el trabajo. Ella le dijo a Heather: “Si no dejas de hablar con mi esposo, iré por ti. Vas a tener problemas conmigo”.

Preocupados por si Elvis estaba embarazada, los fiscales dijeron que la pareja conspiró para secuestrarla, según Oxygen. Sidney Moorer compró una prueba de embarazo en Walmart y llamó a Elvis desde un teléfono público para atraerla al embarcadero de Peachtree, según informó Oxygen. Kulzer le dijo a la revista People que Elvis le contó lo que Moorer había dicho por teléfono:

Ella dijo: “Sidney acaba de llamarme. Dijo que dejó a su esposa y que quiere verme. Quiere estar conmigo”. Le dije: “Duerme con esto y lo hablaremos mañana”.

Los fiscales también mostraron al jurado un video de los Moorer limpiando su camioneta, que según los fiscales era una prueba de que intentaban ocultar pruebas.

Según la estación de noticias local WECT-6, los testigos vieron a Elvis con Sidney Moorer la noche que desapareció y, según los expertos en registros de teléfonos celulares, el teléfono celular de Elvis fue rastreado en una rampa para botes en el área de Scasteee alrededor de las 3:30 PM el día en que desapareció.

Los abogados defensores dicen que los Moorer son inocentes

Los abogados defensores de ambos Moorer argumentaron que Tammy había superado la infidelidad de su esposo, utilizando comentarios que hizo a la policía y mensajes de texto que envió, como este, enviado un día antes de la desaparición de Elvis, según informó WBTW:

“Acabo de saber que me engañó quien pensé que era mi alma gemela. Nunca se sabe quién te arruinará en la vida. Me sentí totalmente traicionada. Estoy mejor sin el mentiroso.”

Sidney dijo que Elvis lo acosaba con llamadas telefónicas y notas en su automóvil, según informó WBTW. Aunque inicialmente lo negó, admitió haberla llamado desde un teléfono público solo para que se detuviera. Sólo hizo la admisión después de que la policía le dijera que lo había vigilado. Los registros telefónicos, dijo la estación, mostraban que la llamada de Sidney a Elvis duró tres minutos, pero Elvis volvió a llamar “nueve veces en 35 minutos”.

Tammy Moorer dijo que ella y Sidney “nunca salieron de su casa después de llegar” a las 3:10 AM. La defensa señaló las publicaciones en las redes sociales que hizo Tammy y las llamadas telefónicas que Sidney recibió de Elvis, según Myrtle Beach Online, como prueba de que estaban en casa aproximadamente a las 3 AM. El abogado defensor también señaló que no existían pruebas físicas que sugirieran que se cometió un delito.