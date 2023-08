Lista de desaparecidos por los incendios en Maui: nombres y fotos

Los funcionarios del condado de Maui han publicado la lista oficial de personas desaparecidas de Maui. Puede ver la lista completa de 383 nombres más adelante en este artículo, además de fotos e información biográfica de algunas personas cuando esté disponible. Sin embargo, se han encontrado algunos de ellos.

Entre los desaparecidos se encuentran una anciana que vivía en un complejo para personas mayores; una joven esposa cuyo marido la busca desesperadamente a ella, a sus padres y a otros parientes lejanos; un paramédico cuya familia cree que pudo haber estado ayudando a otros; y un japonés que trabajaba en un hotel de Lahaina. Algunos estaban discapacitados o en sillas de ruedas. Lea algunas de sus historias y vea fotos más adelante en esta historia.

Según NBC News, se confirma la muerte de al menos 115 personas en el incendio forestal.

“El condado de Maui publica una lista validada de nombres de personas cuyo paradero sigue desaparecido tras el desastre del incendio forestal de Lahaina”, dice el sitio web del condado de Maui, Hawaii. La lista de nombres de personas desaparecidas de Maui se publicó el 24 de agosto de 2023.

“Los nombres de la lista fueron compilados por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI)”, dice el sitio web. “El Departamento de Policía de Maui necesita la ayuda del público para proporcionar información sobre cualquier persona reportada como desaparecida y cuyo nombre esté en esta lista, pero sepa que se puede dar cuenta de la persona”.

El condado de Maui señaló: “Si reconoce un nombre en la lista y sabe que la persona está a salvo, o si tiene información adicional sobre la persona que pueda ayudar a localizarla, comuníquese con el FBI al (808) 566-4300 o HN- COMMAND-POST@ic.fbi.gov lo antes posible”.

“Estamos publicando esta lista de nombres hoy porque sabemos que ayudará con la investigación”, dijo el jefe de policía John Pelletier en el comunicado de prensa. “También sabemos que una vez que esos nombres salen a la luz, pueden causar dolor a las personas cuyos seres queridos figuran en la lista. Esto no es algo fácil de hacer, pero queremos asegurarnos de que estamos haciendo todo lo posible para que esta investigación sea lo más completa y exhaustiva posible”.

Una mujer escribió en Facebook sobre la lista: “¡Por favor verifique estos nombres, algunos de ellos son seguros! ¡¡¡Agradecidamente!!! ¡Ayúdanos a eliminar nombres de las listas y deja que tus amigos y familiares sepan que estás bien! 😘💪🏽 ¡¡Algunas personas no se dan cuenta de que están aquí!! No está claro a quién se refiere, pero cabe señalar que no se ha confirmado que las personas en la lista estén muertas y es posible que simplemente estén fuera de contacto con sus seres queridos.

También hay una hoja de Excel de colaboración colectiva que rastrea a los desaparecidos. Enumera a algunas personas como “encontradas” que están en la lista del gobierno.

También hay una página de Facebook llamada Maui Fires People Finder.

Aquí están las personas que figuran como desaparecidas en los incendios de Maui por condado de Maui:

Jason Kaneshiro

Eric Arquero escribió en Facebook: “La familia de Jason Kaneshiro lo está buscando desesperadamente. El Sr. Kaneshiro vive en Lahaina y trabaja en un hotel en Lahaina. Su familia en Japón no ha sabido nada de él. Jasón tiene 40 años. Si tienes alguna informacion. sobre el paradero del Sr. Kaneshiro o si conoce su lugar de trabajo, comuníquese con el número que figura en el folleto. El señor Kaneshiro vivía en Maui sin familia. Mahalo.”

Louise Abihai

Según Spectrum 1, Virginia Dofa, de 90 años, y Louise Abihai, de 98, “eran mejores amigas que vivían en el centro de viviendas para personas mayores Hale Mahaolu Eono en Lahaina”, según el nieto de Abihai, Clifford Abihai.

La estación de televisión informó que Dofa fue encontrada muerta en su departamento, pero Louise Abihai está desaparecida.

John Aeohuhu

No hubo información disponible de inmediato sobre John Aeohuhu.

Seth Alberico y Kalia Alberico: encontrados a salvo

Una hoja de Excel de fuentes colectivas dice que Seth y Kalia Alberico fueron encontrados a salvo y se encuentran en el continente. Sin embargo, están en la lista de personas desaparecidas del condado.

Los registros públicos muestran que Seth Alberico tiene 47 años, vive en San Mateo, California, y es entrenador de un club de fútbol. Su club de fútbol confirmó a Pesado que Alberico fue encontrado sano y salvo.

Jennifer Alviar

La información sobre Jennifer Alviar no estuvo disponible de inmediato.

Generosa Amakata (aka Chun)

En Facebook, la única publicación visible de Amakata es un carrete del famoso baniano Lahaina.

Los registros en línea muestran que Amakata vivía en Lahaina y tiene 75 años. La foto del perfil de Instagram de Amakata dice: “Dios es bueno”.

June Anbe

Anbe residía en Hale Mahaolu Eono, el complejo de viviendas para personas mayores de bajos ingresos, según el Washington Post.

Su vecina le dijo a The Post que Anbe, que usaba un andador, estaba esperando a un familiar cuando el vecino salió del complejo.

Según Honolulu Civil Beat, Anbe llamó a su sobrina y le dejó un mensaje de voz: “Creo que intento llamar a tu madre para decirle que tenemos que evacuar de aquí. No sé a qué hora. Nos llevarán a otro lugar. ¿DE ACUERDO? Adiós, Terri”. Ese artículo incluye un cronograma sobre los intentos de evacuación.

Christopher Anderson

La hoja de fuentes colectivas enumera a Anderson como encontrado, aunque todavía figura en la lista del condado.

John (aka Juan) Arquero & Adelina Arquero

Aparecen tal como se encuentran en la lista de fuentes colectivas, aunque permanecen en la lista del condado.

Rolando Avincula

No se pudo encontrar información sobre Rolando Avincula.

Samuel Back

Aparece como se encuentra en la lista de fuentes colectivas, pero está en la lista del condado.

Angelica Baclig, Joel Villegas, Angelica Villegas y Adela Villegas

Según Politico, Kevin Baclig ha estado buscando a su esposa Angélica y sus padres, Joel y Adela Villegas. “Otros seis familiares que vivían en la casa de al lado también siguen desaparecidos”, informó Politico.

“No voy a rendirme hasta verlos”, dijo. “Por supuesto que espero encontrarlos con vida. … ¿Que más puedo hacer?” Las raíces de la familia están en Filipinas, informó el sitio.

Kevin Baclig ha estado publicando comentarios desgarradores sobre su esposa en Facebook, escribiendo: “Me gustaría poder abrazarte, besarte y abrazarte fuerte para que puedas sentir el latido de mi corazón solitario. ¡Mi día no es el mismo sin ti! Te extraño Ica🥹💔, vuelve a casa por favor”.

Aunque la lista del condado incluye tanto a Angélica Baclig como a Angélica Villegas, no está claro si se trata de la misma persona, con apellido de casada y de soltera. Joel y Adela Villegas son los padres desaparecidos de Angélica Baclig, según Politico.

Junmark Quijano, Felimon Quijano, Luz Bernabe, Lydia Coloma y Glenda Yabes

Todos ellos figuran en el collage de fotos de arriba con Angelica Baclig como parientes lejanos. Salvadaor Coloma figura en el collage de fotos, pero no figura en la lista de personas desaparecidas del condado.

Ediomede Castillo

“Él es Ediomedes pavian castillo (Eddy Castillo) mejor conocido como Meye, aún no lo hemos encontrado por favor ayuden compartiendo y háganos saber cualquier información que vivió en haina”, escribió Eli Pérez en Facebook.

Michael Perreira

Tambra Karns escribió en Facebook que Perreira sigue desaparecida. Dijo que su familia no sabe en qué pueblo estuvo por última vez. “Buscando a Michael Perreira. Nadie lo ha localizado hasta el momento”, escribió.

Ellen Bassford

Un amigo escribió en Facebook que Ellen Bassford fue encontrada sana y salva.

Revelina Baybayan & Bibiana Lutrania

Un familiar escribió en Facebook: “Por favor ayuda. Estamos pidiendo información para Revelina Baybayan Tomboc y Bibiana Tomboc Lutriana. Fueron catalogados como “Encontrados” por Leaf Van Alstine (recogidos en Lahaina Gateway, línea de distribución del condado). Las personas de contacto etiquetadas no han tenido noticias de ellos y los familiares acudieron a las autoridades y a Lahaina Gateway, pero no pueden confirmar que sus nombres fueron encontrados. 🙏🙏🙏”

Naomi Tomboc escribió: “SEÑOR, estamos orando, confiando y esperando que finalmente podamos ver y hablar con nuestra Nanay Rebing y Tita Bibiana Acosta Tomboc aunque sea solo por videollamada. 🙏🙏🙏 Los extrañamos mucho. 😭🙏❤️❤️ Estaban listados como “Ubicados” en una lista, pero hasta ahora no se han reunido con nuestra familia allí en Lahaina y todavía no sabemos su ubicación y condición exacta. 🙏🙏🙏 P.D. Estas fotos fueron tomadas en noviembre de 2022 cuando visité Maui. Es un shock ver en qué se convirtió ahora. 😭💔.”

En Facebook, Bibiana Tomboc Lutrania escribió: “Estudió en la Facultad de Aeronáutica de la Fuerza Aérea de Filipinas, Base Aérea de Basa, Pampanga, Filipinas.

Fui a la escuela secundaria Barangay de la base aérea de Basa”.

Ken Beebe

Ken Beebe figura como se encuentra en la lista de fuentes colectivas, pero permanece en la lista de desaparecidos del condado.

Julian Bellin

Julian Bellin figura como se encuentra en la lista de fuentes colectivas, pero permanece en la lista de desaparecidos del condado.

Michael Morinho

Hay un cartel de persona desaparecida para Morinho.

Dice que vivía en Lahaina y que fue visto por última vez en su casa, donde alquilaba una habitación. Anda en bicicleta y trabajaba en limpieza y jardinería en las tiendas de Front Street y en condominios y propiedades vacacionales.

Jean (aka Jeanne) Eliason

La página de Facebook de Eliason contiene fotografías de ella y del paisaje hawaiano.

Eileen Caero escribió en Facebook: “Mi💔es pesada POR FAVOR, SI ALGUIEN LA VEA, HÁGANOS SABER 🙏🏼 NO PERDEREMOS LA ESPERANZA😔Jean Eliason. Hace unas semanas enviamos mensajes de texto durante horas. Ella siempre es tan amable conmigo🖤”

Leila Torgerson escribió en Facebook: “El hecho de que tenga que entrar y dar mi ADN para ayudarlos a identificar los cuerpos porque se quemaron gravemente el día en que se suponía que iba a tener mi baby shower es simplemente alucinante. Mi mente físicamente no puede procesar esto”. Ella añadió,

Han pasado 5 días y no tengo noticias de mi mamá. Tengo esperanza y fe en que ella esté bien, pero ¿ahora mismo cómo qué? No puedo procesarlo. Mi mente va por todos lados. Ella es muy fuerte e inteligente y sé que haría cualquier cosa para estar ahí para mí, para Mick y para su nieto en el camino. Estoy feliz de tener una buena mentalidad si sucede lo peor. Mi mamá me presentó el libro, abrazada por la luz y no puedo evitar saber que si ya no estás en la tierra, el cielo tampoco es un mal lugar para estar. Te amo mucho mamá Jean Eliason Las cosas que daría/haría por verte otra vez. Mantengan todos los pensamientos y oraciones positivas. Dios es hacedor de milagros 🙏🏽

Johanna Bergman de Lahaina fue una vez finalista del premio Americanos mayores destacados del condado de Maui en 2010, según Maui Now.

También fue honrada por un club local para personas mayores en 2022, que dijo que tenía 90 años.

Julie Bernades

Dorothy Best

William Fink

Nicole Sorel escribió en Facebook: “William ‘Billy’ Fink ¿Alguien lo ve o lo conoce? ¿Él y su familia están bien? Lo más probable es que sea zona de Kula…”

Ella describió su trabajo como: “El tipo de construcción… tiene experiencia en trabajos de desastres. Escribí estimaciones. Ejecuté trabajos. Algunos trabajos personalizados”.

Larry Botelho

Un pariente, Mwsk Soares, escribió en Facebook: “Por favor, ayúdenos a encontrar a mi sobrino Lawrence, también conocido como Larry boy BOTELHO, no sabemos dónde estaba exactamente, pero desde el incendio de Maui no hemos sabido nada de él desde…”

Charlie Boy

Karrol Britton

Britton tiene 73 años, según registros públicos.

Akili Bryant

Jennifer Buasert y Angelica Buasert

Ambos fueron encontrados, según la hoja de crowdsourcing.

Maurice Buen

Kim Berly escribió en Facebook: “Aún intento encontrar a mi papá. Su nombre es Maurice Buen, pero los lugareños lo conocerán como Shadow, de 80 años, el próximo mes. Discapacitado e incapaz de conducir. Vive en Wainee St y escuché que allí quedó completamente destruida. Si alguien tiene alguna información, comuníquese con nosotros”.

Travis (aka Kawai) Bulawan

Justin Recolizado, Victoria Recolizado y Eugene Recolizado

Una publicación en Facebook dice que los miembros de la familia fueron vistos por última vez en su casa.

Joseph Lara

Joseph Lara fue descrito en un cartel de persona desaparecida como siempre con su perro blanco y siendo visto por última vez en un mercado.

Anthony (aka Tony) Simpson

En publicaciones en Facebook, las personas que conocían a Simpson dijeron que Simpson es un técnico de emergencias médicas y que podría estar ayudando a otros.

Karen Askounes publicó en Facebook: “AÚN DESAPARECIDA en Lahaina, Maui – ¿Has visto a Tony? Tony (Anthony) Simpson, paramédico, podría estar en una motocicleta amarilla. Visto por última vez en Keone Street en Lahaina, cerca de su casa, alrededor de las 2 p.m. del 8/8/23. Primo mío, ¿lo has visto? ¿El residente local de Lahaina y el EMT pueden estar ayudando? No hemos tenido contacto con él desde que comenzaron los incendios”.

Bob Burgelhams

Linda Vaikeli

Mandy Haney escribió en Facebook: “Sigo buscando a mi hermosa y dulce tía Linda. Continuaremos publicando hasta que estés en casa con nosotros. ¡No serás olvidado, no serás pasado por alto! Muchos familiares, amigos y completos desconocidos te están buscando. Oraciones para todos los que extrañan a alguien, buscan a alguien o simplemente están completamente perdidos después de esta devastación.

La gente del continente no entiende la vida de Maui y el aloha💔”.

Fue vista por última vez en su apartamento, que quedó destruido en el incendio.

Juan DeLion

Alfred (aka Alfie) Rawlings

También vivía en un centro de vida asistida para personas mayores, según un cartel de persona desaparecida.

Según News.com/au, Rawlings es un abuelo de Australia. “Alfie Rawlings, de unos 80 años, vivía en un complejo de vida asistida en Hawaii”, cuando se incendió, según el sitio.

“Lo que me mantiene despierto por la noche es el hecho de que él estaba solo, atrapado en su silla de ruedas y no podía salir”, dijo su hija Shirley McPherson al sitio de noticias australiano.

“No queda nada del complejo de apartamentos. Está completamente aplastado, simplemente se ha convertido en cenizas, así que supongo que ha muerto”.

Marilou Dias

Marilou Diaz vivía en Lahaina, según un cartel de personas desaparecidas.

Kacie Dias

Kacie Dias fue encontrada, según la hoja de crowdsourcing.

Gwendolyn (aka Kanani) Puou

Brenda Keau escribió en Facebook:

Fuimos ayer e hicimos nuestra propia ceremonia sagrada en el lugar de los NUEVE contenedores de 40 pies de cuerpos. NUEVE CONTENEDORES no son 100 cuerpos. ¡¡¡¡Infórmense!!!!!!” Mi esposo tuvo que dar muestras de ADN anoche para identificar posiblemente a su madre si la encontraban. Mi esposo ahora está enfermo con drenaje de los senos nasales al respirar mientras conduce por Lahaina haciendo su trabajo. Dijo que todo lo que podemos hacer es ser voluntarios y retribuir. Se agradecen sus continuas oraciones. Esta es Gwendolyn Kanani Puou, 83 años de Lahaina. La estamos buscando a ella, la madre de mi marido. Comuníquese con Tony Keau con cualquier información 🙏🏼🌺

Otros nombres

Donald Burgess

Dove Burgmen

Andy Burnt

Haden Burt

Florina Cabales

Adelino Carbae

Caresse Carson

Buddy Joe Carter

Mark Wayne Carvalho

Joel Case

Rene Castillo

Poerava Cemigh

Cedrick Ching

Lani Chow

Lilian Christe

Liz Chun

Jayson Clarke

Chris Clayton

Patricia (aka Patsy) Clifford

William K. Collins

Christine Delora Collins

Lydia Coloma

Sarah Connelly

Allen Constantino

Stephen Cooper

Riley Copeland

Vance Corpuz

Jordan Cortinez

Randy Costa

Dorothy Costa

Liliana Coundrey

Rosemary Cummings

Stéphane Cuvelette

Chris (aka CJ) Delacruz Jr.

Krystal Delapinia (or Delapina)

Jerry Beth Demelo

Ruth Deodna

Dave DeProsse

Mitchell Dombek

Moises Domingdil

Busaba Douglas

Maurice Duen

Robbie Dunn

Joseph M. (aka Lil Joe) Durante Jr.

Herman Edlao

Robbie Elliott

James Kimo Elliott

Barbara Essman

Timothy Esty

Timmy Ferguson

Bob Fields

David Flading

Kalani Frey

Kenyero Fuentes

Tante Galang

Phyliss (aka Penny) Garett

Mark Garnaas

Charles Garrett

Michael Ray Garvin

Michael Craig Gatlin

Junmark Geovanie Villegas

Gary Gillette

David González

Michael Gordon

Rebecca Gordon

Sidney Greene

Robin Gross

Michael Hammerschmidt

Adam Hanson

Chase Daniel Hanson

Morris Haole

Remy Selim Hart

Jay Vaughn Hartman

Allen Hashimoto

Zach Hawley

Billie Hazel

Chris Hazel

Yazmine Heermance

Arturo Gonzalez Hernandez

Maureen Ho

Larry Hogan

Mark Hoshino

Haydn Huntley

Stephen Hyun

Pacita Ibanez

Fallen Ildefonso

Rafael Imperial

Richard Iona

Wade Jacobsen

Via Jay Vogt

Kai John

Don Johnson

Jason Josefovicz

Lehua Kaahane

Jon Kaaihue Jr.

Virginia Ka’al

Charlene Kaiama Kahoe

Norman Kaiaokamalie

Morris Kaita

Crystal Kalalau

Elizabeth Kalalealea ShawReyes

Sharon Kalani

Patlynn KalauliIto

Gordon Kamahika

Norman Kamaka

James Kanekoa

John Kaniho

Marsha Kaoni

Anne Marie Karlsen

Paul Kasprzycki

Michael Kearns

Conrad Kekoa Johnson

Leana Kekoa Johnson

Lynda Kenney

Barnaby Kenney

John Keohuhu

Barbara Kerrbox

Jason Khanna

Sue Kidney

Michael Kidney

Gary (aka Duffy) Kiel

Mark King

Lulu King

Sabree Koch

Imee Koike

Hannah Koltz

Ronald Kristy

Mike Kushner

Joyce Kushner

Theresa Kuzianik

Aliavu La

Margie Laborte

Jarend Lacuesta

Patricia Lanphar

Rick Laoonetti

Ric Larsen

Joseph Laura

Rich Ha (Nina) Thi Le

Bich Ha (Nina) Thi Le

Tim Lee

Jimi Lee

Gail Leiby

Jay Lein

Tony Leon-Guerrero

David Lewis

Colleen Liggett

Sky Liggett

Mora Lohaina

Ned Loomis

Sabree Lopez

Eduardo Lopez

Wendy Lou Rose

Sharon Loveland

Kenneth Loveland

James Lusk

Michael Mahnesmith

Sabina Makaiwi

Malou Mallison

Barry Maloy (aka Malloy)

Alex Manno

María Mansur La Valva

Vaughn Mariani

Brad Marquez

Leroy (aka Le) Marsolek

Eliza Martinez Cota

Joel Martinez Cota

Carlos Martinez Cota

Emilia Martinez Cota

Brian Masano

Tevita (aka Noa) Mataele

Douglas (aka Doug) Matsuda Boucher

Heidi Mazur

John McCarthy

Michael Francis McCartin

Michael McCartney

James McDonald

Joseph (aka Joe) McKibben

Gerald (aka Jerry) McLain

Brandon Chase McLaughlin

Harry McMeen

Kelly McMullen

Eileen Medcev

Carter Mejia

Visitacion Mercado

Anna Merva-Driscoll

Fallen Miles

Michael Misaka

Dwayne Jose Moore

Jordan Moore

Donald Moral

Christopher Moral

John Mosley

Sean Musko

Kevin Nacua

Timmy Nakamoto

Edyngton Naki

Ben Namoa-Hanusa

Anaya Nand

Angela Nee Thompson

Tammy Jo Nelson

Lianna Nespor

Paterna (aka Patti) Neuse

David Nuesca

Johnny (aka J.O.) Olson

Matsuyuki (aka Matsu) Osato

Barbara Osurman

Joseph Owens

Leticia (aka Letty or Lety) Padagas Constantino

K Pagan

Albert Pagdilao

Valencia Paige

Damon Parrillo

Nick Pasion

Petie Paul

Pablo Perez

Alisa Perez

Mark Peterson

Herbert Phillips

Victor Polcano

Robert Lynne (aka Hank) Potter

Bobby Powers

Beverly Powers

Jaimie Profetta

Farrah Pu

Glenz Q Sabay

Kathy (aka Cathy) Racela

Richard (aka Rick) Rashon

Santa Maria Raymond

Ken Redstone

Kawika Regidor

Elisha Joy Remi Elloui

Sandra Keiko Reyes

James. Richardson

Catherine Richardson

Trevor Richmond

Dale Ritcher

Jose Luis Roa

Raúl Alfonso Mancera Rodriguez

Colin Rogers

Sundance Roman

Midira Rosado

Reuben Rosado

Cathy Russell

Kimberly Russell (or Russel)

Mike Ryan

Jay-are Sabalo

Dan Saenz

Israel Sagabaen

Elvis Saint Hilaire

Hoku Sanchez

Ruben Sanchez

Terrance Santiago

Edward Sato (aka Katsumi)

Ivan Saturno

Judy Savage

Venus Schlauch

Susan Schow

Sandy Schultz

Nora Semillano

Fredrick Shaw

Carole Shaw

Joe Shillings

Kevin Siemon

Natalie Smith

Michael Smith

Sarina Smith

Derek Smithson

Phil Sneed

Tiffany Solorzano-Nutter

Ninoska Somers

Rebecca Spague

Laura Sparkman

Gracie Sparkman

Lynn Speakes

Gabi Spetler

Janet St. Claire

Floyd A. St. Claire

Alia Steinbeck

Keith Sternberg

Sherry Stevens

Elmer Lee Stevens

Jeff Sullivan

Melissa Sumeme

Matthew Swift

Virginia Talacio

Holly Tasin

Summer Taylor

Annie Taylor Vance

Henry Telles

Terri Thomas

Mai Thuy

Evangeline Tiu

Talati Tofa

Mick Toko

Terry Tomas

Rebeng (aka Revelina) Tomboc

Bibiana Tomboc Acosta

Richard Joseph Trevino

Jayzen Tumamao

Tongo Tupou

Nick Turbin

Dax Underwood

Kaimana Unknown

Renee Vachow

Soni Vainikolo

Patrick Vasquez

Adela Vellejas

Rossel Ventura

Corey Vierra

Alexander Villiarimo

Leroy Wagner

Andrew Wagner

Robyn Walters

Annette Ward

Malama K. Watson

Warren Waukee

Brian Weiss

Connor Wentworth

Rebecca Wentworth

Sandra Wert

Jerry Wert

T.K. White

Dee Wilke

Michelle Winkler

Josephine Wittenburg

Peter Wood

Inca Wood

Wayne Worthington Jr.

Donna Wright

Dylan James Xander

Darin Young

Jayson Young

Rhonda Young Holde

Mari Younger

