Hallan cuerpo desmembrado en una residencia en Chicago

Una mujer de Chicago fue arrestada después de que las autoridades locales hallaron el cuerpo desmembrado de su arrendadora en el interior de un refrigerador, según informaron las autoridades locales.

La mujer, cuya identidad no ha sido revelada, fue detenida después de que un inquilino informó que Frances Walker, de 69 años de edad, había desaparecido de su residencia al norte de la ciudad de Chicago.

The New York Post dio a conocer que los vecinos de Walker mostraron preocupación por ella después de que no fue vista trabajando en su jardín durante el pasado fin de semana.

“Simplemente asumimos que estaba enferma porque es la temporada de gripe. Luego nos dimos cuenta de que ella no estaba y tratamos de llamarla. No recibimos ningún mensaje de texto ni llamada y fue entonces cuando pensamos que algo le había sucedido”, dijo un vecino de la víctima en una entrevista con FOX Chicago.

El noticiero FOX Chicago informó que una de las inquilinas de Frances Walker llamó al 911 durante el lunes 10 de octubre para reportar su desaparición.

“Cuando las autoridades llegaron, esa persona le dijo a la policía que había una sospechosa que vivía en la residencia a quienes las otras inquilinas le tenían miedo. Esa sospechosa había llamado recientemente a una grúa y llevó una bolsa pesada a la grúa”, dijo el detective Brendan Deenihan del Departamento de Policía de Chicago en una rueda de prensa.

El conductor de la grúa declaró a las autoridades policiales que la mujer que recogió tiró una bolsa grande en un bote de basura en las inmediaciones de Foster Avenue Beach.

De acuerdo con un reporte policial, las autoridades localizaron la bolsa y descubrieron que estaba llena de trapos empapados de sangre.

“Con base en esa evidencia, los detectives pudieron ingresar a la residencia y finalmente descubrieron los restos humanos en el refrigerador”, dijo Deenihan del Departamento de Policía de Chicago.

Fuentes policiales declararon a FOX Chicago que el cuerpo de Frances Walker había sido desmembrado y la inquilina sospechosa fue detenida en relación con el crimen.

El noticiero WLS informó que la investigación del caso está siendo liderada por el Departamento de Policía de Chicago y aún no se han presentado cargos formales en relación con el crimen.

Los vecinos de Frances Walker se mostraron conmocionados tras darse a conocer la noticia de su atroz asesinato.

“Es extremadamente increíble que alguien le haga algo así a ella. Ella fue demasiado amable. Eso es todo lo que puedo decir de ella. Ella siempre fue cariñosa y siempre estaba muy feliz. Ella siempre estaba con su perro Lukie. “, dijo la vecina Cecilia Soto en una entrevista con el noticiero WLS.

“Fue desgarrador escuchar lo que le pasó. Ella era un amor. Era muy activa en el vecindario”, declaró la vecina Miranda Castillo al noticiero WLS.

Los vecinos declararon a WLS que Walker frecuentemente tocaba el piano en dos iglesias locales.

Walker vivió durante décadas en su residencia en la cuadra 5900 de North Washtenaw Avenue y solía alquilar habitaciones a inquilinas femeninas, de acuerdo con información reseñada por FOX Chicago.