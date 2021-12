Mujer viola la cuarentena del COVID-19 por asistir a una fiesta: hay 15 contagiados

Gwyneth Chua es una mujer estadounidense que se ha convertido en tendencia en Twitter y Google después de ser acusada de violar la cuarentena obligatoria del COVID-19 en Filipinas. Algunas personas la han nombrado en linea como “Chica Poblacion” o “Poblacion Girl”.

Según el Estándar de Manila, el incidente ocurrió en un hotel en la ciudad de Makati, y ahora unas 15 personas que tuvieron contacto con Chua dieron positivo por COVID-19.

Su nombre completo es Gwyneth Ann Chua, y asistió a la fiesta en el Distrito de Población. The Philippine Star describió a Chua como un “filipino que regresó del extranjero (ROF)”.

El sitio informó: “Chua se registró en el hotel el 22 de diciembre, asistió a la fiesta el 23 de diciembre y dio positivo por COVID-19 el 27 de diciembre”.

En Twitter y TikTok, la gente está furiosa por el actuar de la mujer.

La gente hizo videos de TikTok en contra de la mujer.

Let me just release my frustration because of Gwyneth Chua aka "poblacion girl" Your selfish and irrational action can now result to another drastic number of COVID-19 cases, knowing the fact that you have omicron variant, which cannot be easily detected but still denying it.. pic.twitter.com/gJ9VCnui3B

Según el Manila Standard, el hotel está “bajo investigación” después de ser acusado de permitir que Chua “salte los protocolos de cuarentena” cuando llegó de Estados Unidos.

Asistió a una fiesta, informó el sitio de noticias.

Citó una entrevista de Teleradyo en la que el secretario de Gobernación, Eduardo Año, “identificó al invitado como una tal Gwyneth Chua. Dijo que Chua cenó en un restaurante y luego fue a un bar, supuestamente en el área de Poblacion”.

“El problema es que las personas con las que estuvo cenando y en el bar ya dieron positivo por COVID-19. Aproximadamente 15 han dado positivo ya”, dijo el jefe del Interior, según Manila Standard.

La secretaria de Turismo, Bernadette Romulo-Puyat, explicó que Chua “admitió que violó la cuarentena” en el Berjaya Hotel Makati.

Rappler informó que el jefe de la Policía Nacional de Filipinas (PNP), el general Dionardo Carlos, dijo el 31 de diciembre que había “instruido al Grupo de Investigación y Detección Criminal (CIDG) para que presente una denuncia” contra Chua. El sitio acusa a Chua de pagarle al hotel para evitar la cuarentena.

En Twitter, mucha gente está tuiteando: “Feliz año nuevo, excepto para Gwyneth Chua”.

Tutal we're all on the same page when it comes to hating Gwyneth Chua…

Can somebody make a list of all of the politicians running for office who also violated COVID protocols for their own selfish reasons? Dapat all-encompassing tayo ha. 😉

— The Waiting Shed (@TheWaitingShed) December 31, 2021