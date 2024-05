Muere Grayson Murray: ¿De qué murió el ganador del PGA Tour?

Aunque el golfista estrella Grayson Murray fue públicamente muy abierto sobre sus problemas de salud mental fuera del campo, su vida había mejorado en los meses previos a su repentina muerte el 25 de mayo.

En julio, Murray reveló que había encontrado la sobriedad gracias al consumo de alcohol en una extensa publicación de Instagram. “Hace 78 días tomé mi último trago. Ocupé el puesto 648 en el mundo. Avanzamos y estoy en el puesto 156 del mundo. Desde entonces también he trabajado mucho en otras áreas de mi vida”, escribió.

Además, Murray estaba comprometido para casarse y, según el PGA Tour, le estaba yendo bien en el campo de golf.

“Miras a Grayson y ves a alguien que ha luchado físicamente en el pasado, y ha sido abierto al respecto, y pareció llevar su vida a un lugar en el que se siente bien con las cosas; Es muy triste”, dijo a CBS Sports su último compañero de juego, Peter Malnati, desmoronándose.

El PGA Tour confirmó en un comunicado que Murray, de 30 años, falleció la mañana del 25 de mayo. Aunque no se divulgó la causa de su muerte, TMZ informó que se retiró de un torneo de Texas el día anterior debido a una “enfermedad” que no fue explicado.

En octubre de 2023, escribió en Instagram: “Qué increíble viaje de cumpleaños número 30 con mis personas favoritas. No puedo esperar a lo que me trae esta década. DIOS ES GRANDE.”

Grayson Murray escribió que era “una prueba viviente de que un pequeño cambio puede marcar la diferencia”

En la publicación de Instagram sobre la sobriedad, Murray adoptó un tono inspirador.

“Si algo te impide lograr algo grandioso, es por hacer sacrificios”, escribió. “Me queda un largo camino por recorrer para lograr mis objetivos finales, pero soy la prueba viviente de que un pequeño cambio puede marcar la diferencia en algo grandioso en tu vida. Todo lo que se necesita es autodisciplina y un gran equipo de apoyo”.

Amigos y fanáticos ofrecieron apoyo en el hilo de comentarios. “¡¡Felicidades por tu sobriedad, tu relación con Jesús y tu prometido y la victoria!! Espero verte”, escribió uno.

Grayson Murray dijo que trató de ayudar a las personas que pasaban por depresión y ansiedad como él

En mayo de 2023, Murray habló en un vídeo de Instagram sobre su lucha contra la depresión y la ansiedad y cómo esperaba ayudar a otras personas que pasaban por problemas similares.

“Sí, mis padres han pasado por, ya sabes, el infierno y viceversa básicamente durante los últimos seis años y yo luché contra algunos problemas mentales”, dijo. “Y no es fácil para mí ni para las personas que me aman a mi alrededor. No les gusta verme deprimido. Han sido mis partidarios número uno, y todos tienen sus batallas y, a veces, la gente puede ocultarlas y funcionar, y otras veces tú no”.

Añadió que “creo que nuestra sociedad está mejorando en la aceptación de que está bien no estar bien y yo he adoptado ese tipo de mentalidad. No me avergüenzo de pasar por depresión y ansiedad. Sé que he ayudado a personas en el pasado a través de mis mensajes directos en las redes sociales. La gente me envía mensajes y ya lo sabes. Puedo usar mi plataforma para seguir ayudando con cosas como esa”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos